À la Coupe du monde, les fans féminines ignorent les inquiétudes concernant les codes vestimentaires

DOHA, Qatar (AP) – Venue du Brésil pour la Coupe du monde au Qatar, Daniela Crawford s’était inquiétée des codes vestimentaires conservateurs. Mais comme beaucoup de femmes participant au tournoi, elle dit n’avoir trouvé aucun problème.

“Au Brésil, les gens y sont habitués, mais nous sommes venus ici et avons décidé de montrer comment nous sommes”, a déclaré Crawford – en short – alors qu’elle prenait des photos avec un drapeau brésilien avec son mari et ses deux fils à l’extérieur du stade Education City de Doha avant le Brésil. -Quart de finale de la Croatie la semaine dernière.

Il s’agit de la première Coupe du monde organisée dans un pays arabe et musulman. Auparavant, le gouvernement qatari, l’organisme mondial de football FIFA et les gouvernements nationaux ont conseillé aux personnes présentes du monde entier de respecter les coutumes locales, de la tenue vestimentaire des femmes à la boisson.

De nombreuses fans féminines s’adressant à l’Associated Press ont déclaré que malgré les inquiétudes, elles n’avaient rencontré aucun problème et n’avaient dû faire que des ajustements mineurs dans leur façon de s’habiller. Certains ont salué les restrictions strictes imposées par le Qatar sur l’alcool, affirmant que cela les faisait se sentir plus en sécurité. Le Qatar, quant à lui, présente le tournoi comme une opportunité de surmonter les stéréotypes sur le rôle des femmes ici.

Le Qatar est une nation conservatrice et la plupart des femmes qataries en public portent le foulard et des robes amples. Mais il abrite également une population internationale de plus de 2 millions de travailleurs étrangers, dépassant de loin les quelque 300 000 citoyens – il n’est donc guère inutilisé pour les femmes étrangères.

Bemie Ragay, une Philippine qui travaille au Qatar depuis huit ans, a déclaré qu’elle s’était toujours sentie en sécurité, “plus en sécurité que mon pays”. La tenue vestimentaire n’est pas un problème tant que vous connaissez les limites, a-t-elle déclaré, soulignant qu’elle portait un haut court.

«Vous ne pouvez pas simplement marcher ici dans la rue avec un dos nu (tenue). Vous devez respecter leur culture », a-t-elle déclaré.

Isabeli Monteiro, une supportrice brésilienne de 32 ans, a déclaré qu’elle portait des jupes plus longues au lieu de shorts et qu’elle n’avait eu aucune difficulté. “Personne ne nous regarde d’aucune façon, surtout parce que nous sommes dans une Coupe du monde avec des cultures différentes du monde entier.”

Les femmes ont joué un rôle essentiel dans l’organisation de la Coupe du monde, dont plusieurs à des postes élevés au sein du Comité suprême, l’organe en charge du tournoi, a déclaré Fatma Al Nuaimi, porte-parole du SC.

Elle a dit qu’elle espérait que l’un des héritages du tournoi serait de changer les attitudes à l’égard des femmes dans la région.

“Beaucoup de gens ont en fait une perception erronée, en particulier en ce qui concerne le rôle des femmes au Qatar ou dans la région”, a-t-elle déclaré. Les fans qui viennent au Qatar voient que “les femmes ont des droits et les femmes sont en train de devenir autonomes”, a-t-elle déclaré.

Le Qatar a déclaré que l’amélioration de la situation des femmes dans le petit pays du Golfe était l’une de ses priorités. Les femmes occupent un certain nombre de postes gouvernementaux et universitaires de premier plan, dont trois ministres au Cabinet. La mère de son émir au pouvoir, Sheikha Moza bint Nasser al-Missned, est l’une des femmes les plus célèbres du monde arabe, connue pour défendre des causes sociales.

Le Qatar a également l’un des taux d’éducation des femmes les plus élevés du monde arabe. Le nombre de femmes qatariennes à l’université est le double du nombre d’hommes qatariens, et presque tous les enfants qataris – garçons et filles – fréquentent l’école primaire.

Pourtant, le pays est resté pendant des années parmi les derniers du rapport mondial sur l’écart entre les sexes du Forum économique mondial, qui suit les écarts entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de la politique.

Les groupes de défense des droits ont souligné en particulier les lois qui exigent l’autorisation d’un tuteur masculin pour qu’une femme voyage ou se marie, et ils disent que les femmes ont souvent besoin de la même autorisation pour travailler ou pour certaines formes de soins de santé reproductive, y compris les frottis vaginaux.

Environ 37 % des femmes qataries travaillent, un chiffre élevé pour la région, mais il est resté stable ces dernières années, selon les statistiques gouvernementales. En comparaison, l’Arabie saoudite a connu une croissance plus agressive, le pourcentage de femmes saoudiennes occupant un emploi passant de 14 % en 2019, l’un des plus bas de la région, à près de 27 % cette année.

Mead El-Amadi, directrice du Festival des fans de la FIFA à Doha, a déclaré que les femmes impliquées dans l’organisation du tournoi seront des modèles pour d’autres femmes qui souhaitent se lancer dans le football ou le sport en général.

“Globalement, le football est un sport dominé par les hommes”, a-t-elle déclaré. Mais elle a déclaré que les organisatrices avaient le soutien de leurs collègues masculins “pour que cela se produise et pour que le monde nous regarde aujourd’hui, en organisant cet énorme événement”.

Helena Alves et Lujain Jo, Associated Press