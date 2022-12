A la Coupe du monde, le monde arabe se rallie à la cause palestinienne

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement, y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Pendant la Coupe du monde, nous couvrirons également le drame sur et en dehors du terrain. Rejoignez-nous!

AL RAYYAN, Qatar — Au lendemain de la victoire sensationnelle du Maroc sur l’Espagne, l’équipe marocaine triomphante a posé pour une photo avec un drapeau. Ce n’était pas leur propre bannière étoile verte sur fond cramoisi, ni le drapeau de l’Algérie, de la Tunisie ou du Liban, qui flottaient tous dans les gradins, reflet de la solidarité panarabe qui a traversé la première Coupe du monde en Moyen-Orient. Au lieu de cela, les Marocains ont agité le drapeau de la Palestine, un écho explicite de soutien à une cause qui a imprégné tout le tournoi. Lors du match de mardi soir, les emblèmes palestiniens étaient partout, drapés sur les épaules des gens, sur des écharpes, sur des T-shirts.

Auparavant, à l’extérieur du stade, j’ai rencontré Mona Allaoui, une habitante de Rabat, la capitale marocaine, qui portait un keffieh palestinien par-dessus son maillot de l’équipe nationale marocaine. “Je me fiche de la politique”, a-t-elle dit, par laquelle elle entendait les accords de normalisation politique, connus sous le nom d’Accords d’Abraham, signés entre les dirigeants de son pays et Israël en 2020. “Je soutiens les Palestiniens parce que je suis un être humain et ils sont nos frères et sœurs.

Le Maroc célèbre sa victoire contre l’Espagne avec un drapeau palestinien. Chaque équipe d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient a veillé à ce que la question palestinienne soit au premier plan à chaque match pic.twitter.com/ZJU2Dog9Ee —Mark Ogden (@MarkOgden_) 6 décembre 2022

Dans un tournoi bombardé de toutes parts par des préoccupations politiques, la cause de la Palestine est une sorte de leitmotiv. Alors que les autorités ont de temps en temps bloqué ceux arborant des arcs-en-ciel LGBTQ ou une iconographie anti-régime anti-iranienne, le drapeau palestinien a été omniprésent dans les stades de la Coupe du monde, quelles que soient les équipes qui jouent. Des banderoles appelant à une « Palestine libre » ont été hissées dans les tribunes d’au moins un match, tandis qu’un manifestant lors d’un match impliquant la Tunisie a envahi le terrain en agitant un drapeau palestinien. Pendant les matchs, les supporters des pays arabes ont scandé pour les droits des Palestiniens et contre les récents meurtres de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes. Ils l’ont encore fait mardi.

Les interactions entre les journalistes israéliens – invités au Qatar pour la Coupe du monde malgré l’absence de relations formelles entre les deux pays – et divers fans rencontrés à Doha, au Qatar, ont souligné la prévalence du problème. Des vidéos qui a proliféré sur les réseaux sociaux ont montré des journalistes israéliens perplexes ou surpris se faisant réprimander par des passants. Lors d’une rencontre avec des fans marocains qui s’éloignent en criant “Palestine”, Raz Shechnik du Yediot Aharonot d’Israël les a suppliés : “Mais vous avez signé la paix !”

רז שכניק, עוז מועלם תשמעו, לא רצינו לכתוב את הדברים האלה. תמיד חשבנו שלא אנחנו, העיתונאים, הם הסיפור. בטח לא במפעל הכי גדול של הספורט העולמי לצד האולימפיאדה. אבל אחרי עשרה ימים בדוחא, אי אפשר שלא לחלוק אתכם את מה שעובר עלינו כאן. לא מתכוונים לייפות. אנחנו מרגישים שנואים, עטופי> pic.twitter.com/nMTAPXtBWb – Raz Shechnik (@RazShechnik) 26 novembre 2022

Les accords d’Abraham, forgés par l’administration Trump, ont ouvert la voie à la normalisation des liens entre Israël et quatre États arabes — les trois monarchies des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, ainsi que le Soudan. Il a été salué comme une percée régionale majeure et la marque d’un ordre politique en mutation au Moyen-Orient, certaines puissances arabes se désintéressant de la lutte enracinée contre la dépossession palestinienne et étant plus animées par d’autres priorités, allant de la lutte contre l’Iran à la relance de leurs économies. Cette semaine, le président israélien Isaac Herzog a appelé les membres de la famille royale de Bahreïn et des Émirats arabes unis dans le cadre de visites qualifiées de marquantes.

La Coupe du monde, cependant, a montré à quel point la vision de cette prétendue paix est petite. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions à Washington sur la façon dont les responsables israéliens et les dirigeants d’entreprise sont devenus monnaie courante à Abu Dhabi et à Dubaï et même à Riyad (les Saoudiens n’ont pas encore normalisé leurs relations avec Israël, bien qu’il y ait une profondeur de liens ). Mais ce qui passe souvent sous silence dans les conversations américaines et israéliennes sur ces accords de normalisation, c’est dans quelle mesure ils ne reflètent que les intérêts des élites de haut niveau dans la région.

Les Israéliens au Qatar ont tenu compte de cette réalité. “Il y a beaucoup de tentatives de la part de nombreuses personnes ici, de partout dans le monde arabe, pour se dresser contre nous parce que nous représentons la normalisation”, a déclaré Ohad Hemo, journaliste à la Douzième chaîne israélienne. dit à son réseau. “Le souhait des Israéliens s’est réalisé, nous avons signé des accords de paix avec quatre États arabes, mais il y a aussi les gens, et beaucoup d’entre eux n’aiment pas notre présence ici.”

Certains commentateurs israéliens ont vu le contrecoup comme la preuve d’un sentiment anti-israélien persistant, voire antisémite, dans la région. “Ce n’est pas un coup porté aux accords d’Abraham, ni même à la paix avec la Jordanie et l’Égypte”, écrit Lahav Harkov du Jerusalem Post. « Ils sont tous importants et ont tous apporté des résultats positifs pour Israël et pour ces pays. Mais c’est aussi un signal d’alarme sur les limites de ces accords.

Un sondage récent montre que des majorités écrasantes de citoyens ordinaires dans de nombreux pays arabes, y compris ceux qui ont participé aux accords d’Abraham, désapprouvent l’officialisation des liens avec Israël. “Il n’y a clairement pas beaucoup d’amour dans le monde arabe pour Israël”, écrit Giorgio Cafiero, PDG de Gulf State Analytics, un cabinet de conseil en risques basé à Washington qui se concentre sur la région. “Les décennies d’humiliation, de ressentiment et de colère que de nombreux Arabes ressentent envers Israël ne peuvent pas simplement disparaître avec la signature de tels accords de normalisation.”

La condition politique des Palestiniens reste essentielle pour des millions de personnes dans le monde arabe, leurs gouvernements mis à part, des millions d’entre eux vivent des vies circonscrites par les intérêts de sécurité d’Israël, privés des mêmes droits accordés aux Israéliens qui les entourent. Pendant des années, la plupart des gouvernements arabes ont conditionné la normalisation avec Israël à l’avènement d’un État palestinien séparé. Mais le processus de création de cet État s’est effectivement effondré, tandis que le nouveau gouvernement d’extrême droite d’Israël contient de nombreux politiciens qui s’opposent à tout scénario dans lequel un État palestinien pourrait un jour être viable.

“Les Arabes ordinaires sont contre cette occupation et la considèrent comme inhumaine et inacceptable”, a déclaré Mahjoob Zweiri, professeur d’histoire et de politique contemporaine à l’Université du Qatar.

Zweiri a déclaré que la teneur politique du tournoi au Qatar a envoyé un message clair non seulement aux États-Unis et à Israël, mais aux gouvernements arabes qui semblent également déterminés à obscurcir les priorités politiques des Palestiniens. La présence de drapeaux palestiniens dans les stades n’était “pas organisée par les États, mais quelque chose d’authentique venant du peuple lui-même”, a-t-il déclaré. “La Coupe du monde, c’est des gens ordinaires, c’est des gens de la classe moyenne. Il ne s’agit pas de l’élite.

“Ils peuvent parler de normalisation d’environ 100 ans, mais ils ne peuvent pas l’imposer”, a déclaré Zweiri.

C’est un point de vue reconnu par certains en Israël. “Après la signature des accords d’Abraham avec plusieurs pays arabes en 2020, des experts de droite ont affirmé que le sort des Palestiniens n’intéressait plus les autres Arabes”, écrit Uzi Baram dans le journal israélien de gauche Haaretz. « Ils n’ont pas pris la peine de lire l’article de l’accord stipulant que leur réalisation nécessite l’établissement d’un État palestinien. Quant à la symbiose entre les Palestiniens et les autres nations arabes, aucune autre preuve ne semble nécessaire après la Coupe du monde au Qatar.

Aladdin Awwad, 42 ans, un spécialiste palestinien de la cybersécurité qui travaille à Doha, était présent lors de la victoire du Maroc sur l’Espagne. Son frère avait drapé un drapeau palestinien sur le maillot du Maroc qu’il portait.