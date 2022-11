À la Coupe du monde, Gareth Bale et le Pays de Galles embrassent les jeux d’une vie

Le rugby a longtemps été considéré comme le sport national du Pays de Galles, mais un sondage réalisé cette année a montré que le football était devenu le sport le plus populaire du pays. Et il n’y a pas eu de figure plus influente du football gallois que Bale.

Bale est d’abord devenu célèbre en tant que joueur de Tottenham Hotspur en Angleterre, puis a déménagé au Real Madrid en Espagne en 2013 pour ce qui était à l’époque les frais de transfert les plus élevés au monde.

Actualisé 21 novembre 2022, 11 h 17 HE

En près d’une décennie en Espagne, Bale a amassé une caisse pleine de trophées et une cargaison de buts individuels spectaculaires. Son jeu mêlait habileté raffinée et puissance pure. Il n’a jamais possédé le style de ballet de certains autres meilleurs joueurs; au lieu de cela, il ressemblait toujours plus à une star de cinéma d’action fuyant une explosion.