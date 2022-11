À la Coupe du monde du Qatar, les tensions au Moyen-Orient envahissent les stades

La première Coupe du monde au Moyen-Orient est devenue une vitrine des tensions politiques qui sillonnent l’une des régions les plus instables du monde et du rôle ambigu souvent joué par le pays hôte, le Qatar, dans ses crises.

Les matchs de l’Iran ont été les plus chargés politiquement, les supporters exprimant leur soutien aux manifestants qui ont hardiment défié les dirigeants religieux chez eux. Ils se sont également révélés diplomatiquement sensibles pour le Qatar qui entretient de bonnes relations avec Téhéran.

Les sympathies pro-palestiniennes parmi les fans se sont également répandues dans les stades alors que quatre équipes arabes s’affrontent. Les joueurs qatariens ont porté des brassards pro-palestiniens, alors même que le Qatar a permis aux supporters israéliens de voler directement pour la première fois.

Même l’émir du Qatar s’est livré à des actes politiquement significatifs, revêtant un drapeau saoudien lors de sa défaite historique contre l’Argentine – un soutien notable pour un pays avec lequel il a réparé des liens tendus par les tensions régionales.

De tels gestes ont ajouté à la dimension politique d’un tournoi embourbé dans la controverse avant même le coup d’envoi sur le traitement des travailleurs migrants et les droits LGBT + dans le pays hôte conservateur, où l’homosexualité est illégale.

Les enjeux sont importants pour le Qatar, qui espère qu’un tournoi sans heurts consolidera son rôle sur la scène mondiale et au Moyen-Orient, où il a survécu en tant qu’État indépendant depuis 1971 malgré de nombreux bouleversements régionaux.

Premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du monde, le Qatar a souvent semblé être un non-conformiste régional : il accueille le groupe islamiste palestinien Hamas, mais a également eu des relations commerciales avec Israël.

Il a donné une plate-forme aux dissidents islamistes considérés comme une menace par l’Arabie saoudite et ses alliés, tout en se liant d’amitié avec l’Iran, l’ennemi de Riyad, et en hébergeant la plus grande base militaire américaine de la région.

UN « CONFLIT INTÉRIEUR »

Les tensions en Iran, balayées par plus de deux mois de manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir bafoué des codes vestimentaires stricts, se sont reflétées à l’intérieur et à l’extérieur des stades.

“Nous voulions venir à la Coupe du monde pour soutenir le peuple iranien parce que nous savons que c’est une excellente occasion de parler en leur nom”, a déclaré Shayan Khosravani, un fan irano-américain de 30 ans qui avait l’intention de rendre visite à sa famille à L’Iran après avoir assisté aux jeux mais a annulé ce plan en raison des protestations.

Mais certains disent que la sécurité du stade les a empêchés de montrer leur soutien aux manifestations. Lors du match de l’Iran le 25 novembre contre le Pays de Galles, la sécurité a refusé l’entrée aux supporters portant le drapeau iranien d’avant la révolution et des t-shirts avec les slogans de protestation “Femme, vie, liberté” et “Mahsa Amini”.

Après le match, il y a eu des tensions à l’extérieur du terrain entre les opposants et les partisans du gouvernement iranien.

Deux supporters qui se sont disputés avec la sécurité du stade à plusieurs reprises au sujet des confiscations ont déclaré à Reuters qu’ils pensaient que la politique découlait des liens du Qatar avec l’Iran.

Un responsable qatari a déclaré à Reuters que “des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place lors des matches impliquant l’Iran suite aux récentes tensions politiques dans le pays”.

Interrogé sur le matériel confisqué ou les supporters détenus, un porte-parole du comité suprême d’organisation a renvoyé Reuters à la liste des articles interdits de la FIFA et du Qatar. Ils interdisent les articles contenant des “messages politiques, offensants ou discriminatoires”.

La controverse a également tourbillonné autour de l’équipe iranienne, qui a été largement vue pour montrer son soutien aux manifestations lors de son premier match en s’abstenant de chanter l’hymne national, pour le chanter – bien que discrètement – avant son deuxième match.

Quemars Ahmed, un avocat de Los Angeles âgé de 30 ans, a déclaré à Reuters que les fans iraniens étaient aux prises avec un “conflit intérieur”: “Êtes-vous en faveur de l’Iran? Êtes-vous en faveur du régime et de la façon dont les manifestations ont été réduites au silence?”

Avant un match décisif entre les États-Unis et l’Iran mardi, la Fédération américaine de football a temporairement affiché le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l’emblème de la République islamique en solidarité avec les manifestants en Iran.

Le match n’a fait qu’ajouter à l’importance du tournoi pour l’Iran, où la direction cléricale a longtemps déclaré Washington le “Grand Satan” et l’accuse de fomenter les troubles actuels.

UNE DÉCLARATION « FIÈRE »

Les drapeaux palestiniens, quant à eux, sont régulièrement vus dans les stades et les fan zones et se sont vendus dans les magasins – même si l’équipe nationale ne s’est pas qualifiée.

Lors de leur match du 26 novembre contre l’Australie, les supporters tunisiens ont déployé une énorme banderole “Libérez la Palestine”, une décision qui n’a pas semblé susciter l’action des organisateurs. Les supporters arabes ont évité les journalistes israéliens qui couvraient le Qatar.

Omar Barakat, entraîneur de football de l’équipe nationale palestinienne qui était à Doha pour la Coupe du monde, a déclaré qu’il avait porté son drapeau dans les matches sans être arrêté. “C’est une déclaration politique et nous en sommes fiers”, a-t-il déclaré.

Alors que des tensions sont apparues lors de certains matchs, le tournoi a également fourni une scène pour certaines actions de réconciliation apparentes, comme lorsque l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a enroulé le drapeau saoudien autour de son cou lors du match contre l’Argentine du 22 novembre.

Les liens du Qatar avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont été gelés pendant des années à cause des politiques régionales de Doha, notamment en soutenant les groupes islamistes lors des soulèvements du printemps arabe de 2011.

Dans un autre acte de réconciliation entre des États dont les liens ont été ébranlés par le printemps arabe, le président turc Tayyip Erdogan a serré la main de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de la cérémonie d’ouverture à Doha le 20 novembre.

Kristian Coates Ulrichsen, politologue au Baker Institute de l’Université Rice aux États-Unis, a déclaré que la préparation du tournoi avait été “compliquée par la décennie de rivalités géopolitiques qui a suivi le printemps arabe”.

Les autorités qataries ont dû « trouver un juste équilibre » entre l’Iran et la Palestine mais, au final, le tournoi « place à nouveau le Qatar au centre de la diplomatie régionale », a-t-il déclaré.

