À la COP27, les plans de refonte du FMI et de la Banque mondiale gagnent du terrain

Mais alors que le changement climatique continue de provoquer une cascade d’ouragans, d’inondations, de sécheresses et d’incendies, les nations pauvres se sont retrouvées victimes non seulement de conditions météorologiques extrêmes, mais aussi d’institutions financières conçues pour un âge différent. Ils ont désespérément besoin de fonds pour se remettre des catastrophes climatiques tout en étant également affamés d’argent pour se préparer à la prochaine calamité. Ils sont criblés de dettes, mais doivent investir dans une transition loin des combustibles fossiles afin de pouvoir réduire les émissions qui réchauffent la planète et causent tant de dégâts en premier lieu.

Si elles étaient mises en œuvre, les réformes envisagées mettraient beaucoup plus d’argent à la disposition des pays en développement pour atténuer les effets du changement climatique, déployer ces fonds plus rapidement, offrir aux pays en difficulté des taux d’intérêt plus bas et leur permettre de suspendre le paiement de la dette après des catastrophes majeures. Les partisans affirment que les changements permettraient également aux institutions d’attirer des billions de dollars de capitaux privés pour aider les nations à se préparer aux catastrophes climatiques et à la transition vers l’éolien, le solaire et d’autres énergies propres.

Si la refonte de la Banque mondiale et du FMI se produisait, elle pourrait représenter la plus grande mobilisation de la finance internationale de l’histoire pour aider les pays en développement à faire face et à s’adapter au réchauffement de la planète.

Les propositions sont globalement conformes à ce que l’on appelle l’initiative Bridgetown, présentée cet été par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, une nation des Caraïbes très endettée et très vulnérable aux catastrophes climatiques. Mme Mottley a commencé sa campagne lors du sommet sur le climat de l’année dernière à Glasgow en attirant l’attention sur le sort des pauvres et des petites nations insulaires.

En juillet, elle a réuni des économistes, des dirigeants de fondations et Amina Mohammed, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, dans la capitale barbadienne, Bridgetown, pour élaborer le plan.