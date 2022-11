À la COP27, les pays en développement ont un message pour les pollueurs : payez

David Michael Terungwa est le président de Global Initiative for Food Security and Ecosystem Preservation in Nigeria. Il a récemment appris que la maison d’un ami avait été submergée dans l’État de Benue par des inondations qui ont déplacé plus de 100 000 personnes et détruit 140 000 hectares de terres agricoles.

“J’ai parlé avec un jeune homme qui a perdu tous ses poulets dans les inondations”, a déclaré M. Terungwa. « S’il y avait quelque chose, une assurance climatique, elle pourrait être récupérée et il pourrait recommencer à vivre ou créer une entreprise. Lorsque nous discutons des pertes et des dommages, c’est à cela que je pense, les agriculteurs locaux. »

Mais il a également dit qu’il craignait que les gouvernements n’utilisent l’argent pour reconstruire simplement dans des zones vulnérables qui seront emportées lors de futures catastrophes.

Les pays en développement disent que des questions comme celles-ci ne sont pas une raison pour ne rien faire. La première étape consiste à convenir que le financement des pertes et dommages devrait exister ; les détails peuvent être résolus plus tard.

Pour l’instant, les pertes continuent.

Hassan Abou Bakr, professeur d’agriculture à l’Université du Caire et propriétaire d’une oliveraie à l’extérieur de la ville, a déclaré qu’il avait sombré dans la dépression alors que les vagues de chaleur répétées avaient ravagé ses cultures en les privant des “heures froides” d’hiver dont elles avaient besoin pour prospérer. Cette année, ses olives étaient plus petites que jamais et la plupart ont été rejetées sur le marché.

“Le changement climatique n’est pas quelque chose qui se produira dans le futur”, a-t-il déclaré. “C’est ici et maintenant et ça nous frappe.”

La restitution aiderait, mais les inquiétudes de M. Abou Bakr vont au-delà.

“Vous pouvez donner de l’argent, mais qu’en est-il des oliviers?” il a dit. « Nous devons sauver les arbres.