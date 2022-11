À la COP27, les dirigeants mondiaux appellent à une action plus rapide contre le changement climatique

SHARM EL SHEIKH – Les dirigeants mondiaux se sont réunis lundi pour lutter contre la crise du changement climatique, au milieu d’une mer d’autres défis urgents qui menacent de retarder les mesures déjà insuffisantes pour faire pivoter l’économie mondiale loin des combustibles fossiles.

Jetant une ombre inquiétante sur ces pourparlers, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle-même financée par la vente de gaz russe. Le conflit a déstabilisé le marché mondial de l’énergie, stimulé l’inflation et conduit certains à réclamer davantage de forage pétrolier et gazier. Pendant ce temps, les pays pauvres souffrant des effets climatiques sont de plus en plus frustrés par les pays riches dont les émissions sont à l’origine du réchauffement climatique. Et les relations entre les deux plus grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, sont tombées à un nouveau plus bas.

“Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur”, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à la réunion de plus de 100 princes, présidents et premiers ministres lundi lors du sommet, la 27e session de la Conférence des Parties à la convention des Nations Unies sur le climat, dite COP27.

Dispersés au milieu du centre de conférence tentaculaire se trouvaient plusieurs pavillons dédiés à la promotion du pétrole et du gaz. L’Arabie saoudite avait payé pour un espace exceptionnellement grand pour se décrire comme un hub énergétique. L’OPEP avait un espace montrant ce qu’elle appelait son fonds de développement international. La Mauritanie se vantait de ses réserves de gaz naturel.