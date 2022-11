À la COP27, le Brésilien Lula promet d’être un leader mondial du climat

Commentez cette histoire Commentaire

Le président brésilien élu Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré mercredi lors d’une conférence des Nations Unies sur le climat que “le Brésil est de retour” sur la scène internationale, promettant à une foule ravie son intention de reconstruire sa nation en un leader mondial du climat après quatre ans de croissance rapide. déforestation de l’Amazonie. L’apparition de Lula aux pourparlers sur le climat de la COP27 en Égypte a été suivie de près à la fois par les Brésiliens et par les défenseurs du monde entier qui espèrent que son leadership pourrait s’avérer crucial pour les efforts internationaux visant à éviter les pires effets du changement climatique. Parce que la forêt amazonienne est si vaste, son sort est critique pour les émissions mondiales. Et parce que le Brésil est un grand pays en développement, il a la crédibilité et le poids nécessaires pour inciter les pays hésitants à accroître leurs ambitions climatiques, lui donnant un pouvoir qui transcende ses frontières.

Les pourparlers entraient dans leurs derniers jours mercredi, alors que les nations se disputaient sur le montant d’argent dû aux pays vulnérables pour les dommages causés par le réchauffement mondial. Les négociateurs avaient du mal à s’entendre sur qui devrait payer, et pour quoi, avec des désaccords particulièrement vifs sur le rôle de la Chine, le plus grand émetteur mondial, qui a moins d’obligations climatiques parce qu’il est toujours classé parmi les pays en développement.

Il est inhabituel pour un politicien qui n’occupe pas encore officiellement ses fonctions de se plonger dans des négociations internationales dans un format tel que les pourparlers sur le climat – Lula prend les rênes le 1er janvier et l’actuel président, Jair Bolsonaro, a envoyé ses propres émissaires pour représenter Brésil à titre officiel lors des pourparlers. Mais Lula a rencontré de hauts responsables, dont l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry et le principal négociateur chinois pour le climat, Xie Zhenhua, signe de l’urgence mondiale de s’engager avec un dirigeant brésilien qui, contrairement à Bolsonaro, ne remet pas en question la science climatique fondamentale.

“C’est une reconnaissance que le monde est pressé de discuter à nouveau avec le Brésil de l’avenir de la planète et de l’avenir des habitants de cette planète”, a déclaré Lula devant une salle comble, dont certaines ont ponctué son discours d’acclamations. , des applaudissements et des chants de football qui incluaient son nom.

« Il n’y a pas de sécurité climatique pour le monde sans Amazone protégée. Nous n’épargnerons aucun effort pour ramener à zéro la déforestation et la dégradation de nos biomes d’ici 2030 », a-t-il déclaré. “La lutte contre le changement climatique aura la plus haute visibilité dans la structure de mon gouvernement.”

Lula a également proposé d’accueillir une future conférence des Nations Unies sur le climat, suggérant qu’elle pourrait se tenir dans la région amazonienne.

Les déboiseurs pillent l’Amazonie. Le Brésil les laisse s’en tirer.

Sous Bolsonaro, les taux de déforestation en Amazonie ont atteint des records. Les images satellites montrent que l’écosystème s’est rétréci d’environ 17 % et que certaines parties de la forêt émettent désormais plus de dioxyde de carbone qu’elles n’en absorbent. Les données préliminaires de l’Institut national de recherche spatiale du Brésil montrent qu’entre janvier et octobre 2022, les taux de déforestation étaient les plus élevés depuis le début du système de surveillance actuel en 2015.

Cela signifie que de nombreux défenseurs dépeignent les résultats des élections comme une crise à peine évitée, même s’ils reconnaissent l’ampleur des défis auxquels Lula sera confronté alors qu’il s’adresse à des groupes d’intérêts concurrents et à une société profondément divisée qui ne l’a que de justesse conduit au pouvoir.

“Nous, les Brésiliens, décidions entre avoir une Amazone ou avoir Bolsonaro”, a déclaré Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire brésilien du climat, un groupe de recherche. Lula “comprend vraiment le poids de ces agendas”.

Dans une première mesure de l’attitude nouvellement ouverte du Brésil à l’égard de la coopération internationale sur le climat, le Brésil, la République démocratique du Congo et l’Indonésie ont annoncé lundi une initiative visant à canaliser les financements internationaux vers les efforts de protection des forêts. Le plan laissait de nombreux détails non résolus, mais les partisans ont toujours déclaré que le fait que le Brésil s’engageait dans des projets internationaux était un signe prometteur pour l’avenir, en particulier en tant que leader international dans la lutte contre la déforestation.

“Les 60 millions de Brésiliens qui ont voté pour Lula pourraient bien avoir voté pour sauver la planète”, a déclaré Steve Schwartzman, qui supervise la politique des forêts tropicales au Fonds de défense de l’environnement.

Lula a été président du Brésil de 2003 à 2010, une période au cours de laquelle la déforestation en Amazonie a également diminué, même si les problèmes climatiques n’étaient pas au centre de sa présidence.

Mais il a fait du réchauffement climatique et de la déforestation des problèmes majeurs dans la campagne de cette année et s’est engagé dans son discours de victoire le mois dernier à élever les problèmes climatiques pendant sa présidence – c’est pourquoi il a décidé d’assister au sommet même s’il n’est pas encore en fonction.

Trois développements majeurs en 2022 pourraient modifier la trajectoire climatique mondiale

La décision d’aller à la COP27 a créé un défi logistique, et il a été critiqué au Brésil pour s’être rendu en Égypte dans un jet privé appartenant à un homme d’affaires qui a fait l’objet d’une enquête pour corruption. Le parti de Lula a reconnu le coût politique mais a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de payer son propre transport privé et que prendre un vol commercial constituait un risque pour la sécurité.

“Lula est aussi convaincu aujourd’hui de la question environnementale qu’il l’a toujours été de la question sociale”, a déclaré Marina Silva, qui était ministre de l’environnement sous Lula et qui est sa porte-parole pour les questions environnementales, dans une interview le mois dernier.

Les décideurs mondiaux en matière de climat réunis en Égypte ont salué cet intérêt. Ils ont déclaré qu’étant donné le sacrifice partagé et les compromis qui sont souvent nécessaires pour faire avancer les négociations, l’engagement productif d’un grand pays comme le Brésil peut faire une grande différence en entraînant les autres.

L’envoyé ghanéen pour le climat, Henry Kokofu, a qualifié de “très gratifiant” de voir Lula aux pourparlers sur l’Égypte, surtout après le manque relatif d’ambition climatique du pays sous Bolsonaro.

“Le Brésil est un grand frère en ce qui concerne les objectifs de la forêt tropicale”, a-t-il déclaré.

L’importance de l’Amazonie et la taille de l’économie brésilienne donnent au pays sud-américain beaucoup plus de poids dans les négociations, a-t-il déclaré. Les nations des forêts tropicales, dont le Ghana, s’inquiètent de la manière dont les programmes existants qui paient pour la préservation des forêts s’intégreront dans un nouveau marché du carbone en cours d’établissement dans le cadre de l’accord de Paris.

« Le Brésil est la superpuissance forestière. Ils exercent donc une forte attraction gravitationnelle sur les autres nations forestières », a déclaré Glenn Hurowitz, directeur général de Mighty Earth, un groupe d’activisme environnemental basé à Washington qui a lutté contre la déforestation au Brésil.

“C’est remarquable d’avoir un chef d’Etat d’un pays aussi grand et important que le Brésil qui fait du climat une priorité aussi importante que lui”, a déclaré Hurowitz. “Lorsque vous combinez l’augmentation spectaculaire de l’action climatique des États-Unis avec l’action de déforestation prévue par Lula, cela pourrait faciliter considérablement l’action climatique internationale plus large.”

“Tout le monde doit agir”, déclare Biden à la COP27, alors que les pays en développement critiquent les États-Unis

Outre l’élimination de l’utilisation de combustibles fossiles, selon les scientifiques, la préservation de l’Amazonie et d’autres forêts tropicales est l’une des mesures les plus significatives que l’humanité puisse prendre contre le changement climatique – permettant au monde d’éviter un réchauffement d’environ 1 degré Celsius. Le paysage joue également un rôle essentiel dans la régulation des conditions météorologiques ; ses arbres saturent l’air d’une énorme quantité d’eau qui finit par pleuvoir sur des pays situés à des milliers de kilomètres.

Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change en mars a montré que l’Amazonie pourrait bientôt approcher d’un “point de basculement”, où des zones de forêt tropicale sont remplacées par des espaces plus secs et plus ouverts. Cela libérerait des millions de tonnes de carbone stockées dans les sols et les arbres de la forêt tropicale, rendant impossible pour le monde de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

« Le retour du président Lula a été à la hauteur de l’immense espoir de la société brésilienne et mondiale que le Brésil redevienne un protagoniste de la lutte contre le changement climatique », a déclaré Ana Toni, directrice exécutive de l’Institut du climat et de la société basé au Brésil. “Ce n’est qu’ensemble, pays du Nord et du Sud, que nous pourrons relever ce défi, et Lula a clairement compris cette responsabilité.”

Kaplan a rapporté de Charm el-Cheikh, en Égypte. Gabriela Sá Pessoa à São Paulo, Brésil ; Tim Puko à Charm el-Cheikh ; et Maxine Joselow à Washington ont contribué à ce rapport.