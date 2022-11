A la COP27 des négociations climatiques de l’ONU, l’argent parle plus fort que jamais

Le président Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour des négociations sur l’atténuation du changement climatique. La réunion de deux semaines, connue sous le nom de COP27, fait suite à une autre année d’inondations, de tempêtes, de canicules et de sécheresses dévastatrices dans le monde, aggravées par la hausse des températures moyennes.

Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont atteint cette année 421 parties par million, le niveau le plus élevé de l’histoire de l’humanité, et la planète vient de connaître l’un de ses étés les plus chauds jamais enregistrés.

Mais le changement climatique n’est pas le seul problème qui préoccupe tout le monde : l’inflation, les conflits, les pénuries alimentaires, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, la hausse des prix de l’énergie, et encore, la pandémie de Covid-19 sont également des préoccupations présentes, même si elles ne sont pas spécifiquement sur le ordre du jour. Cela est susceptible de nuire à la pression pour des réductions plus agressives des émissions de gaz à effet de serre.

Les États-Unis attendent le résultat des élections de mi-mandat qui pourraient accélérer ou bloquer leurs efforts en matière de changement climatique. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la crise énergétique qui en a résulté ont conduit des pays comme l’Allemagne à redémarrer des centrales électriques au charbon, tandis que les pénuries de carburant font augmenter la demande d’exploitation minière et de forage de combustibles fossiles. Les inquiétudes liées à l’inflation ont tempéré les efforts de déploiement d’énergie propre au Canada, tandis que la Chine a approuvé plus de 15 gigawatts dans la nouvelle production d’électricité au charbon. La conduite et l’avion sont également en hausse par rapport à 2021.

En conséquence, l’un des objectifs de l’accord de Paris sur le climat – empêcher les températures moyennes mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels au cours de ce siècle – est encore plus hors de portée et le temps presse. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent d’environ la moitié par rapport aux niveaux actuels d’ici 2030, mais elles sont sur le point d’augmenter à nouveau cette année.

« Les 1,5 degrés [target] est en soins intensifs et les machines tremblent. Il est donc en grand danger. Mais c’est encore possible », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. “Et mon objectif en Égypte est de m’assurer que nous rassemblons suffisamment de volonté politique pour faire vraiment avancer cette possibilité, pour faire fonctionner les machines.”

Je viens d’avertir les dirigeants mondiaux à #COP27: Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur. Notre planète approche à grands pas de points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible. Nous avons un besoin urgent #ClimateAction. — António Guterres (@antonioguterres) 7 novembre 2022

Cependant, jusqu’à présent, seules 24 des 193 parties à l’accord de Paris sur le climat ont renforcé leurs objectifs en matière de changement climatique depuis la dernière réunion de la COP à Glasgow, en Écosse.

Alors qu’est-ce que cette réunion peut accomplir que les dernières n’ont pas fait ?

Alors que d’autres inquiétudes abondent pour les négociateurs, les dangers économiques et environnementaux de continuer à dépendre des combustibles fossiles n’ont jamais été aussi vifs. Certains pays sont plus désireux que jamais de se débarrasser du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Les technologies d’énergie propre comme l’éolien et le solaire sont moins chères que jamais, ce qui réduit les prix des combustibles fossiles dans de nombreuses régions. Pendant ce temps, les pays en développement déjà confrontés aux effets aigus de l’élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur et des inondations espèrent que les délégués parviendront enfin à un accord pour amener les pays les plus riches à payer pour les dommages climatiques et l’adaptation.

Cependant, à peu près toutes les réunions passées de la COP ont dépassé leur échéance alors que les négociateurs ont ergoté sur chaque « pouvoir », « doit » et « devra », formant des accords tièdes qui ont laissé peu de gens heureux. Pour un problème urgent comme le changement climatique, le processus est atrocement fastidieux. Mais c’est le meilleur système que nous ayons.

L’énergie coûte cher, mais le changement climatique aussi

Il devient de plus en plus coûteux de faire le plein de voitures, d’allumer les lumières et de chauffer les maisons dans une grande partie du monde. Et à mesure que l’hémisphère nord se dirige vers l’hiver, les prix devraient augmenter.

Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le rebond économique mondial après la pandémie de Covid-19 et les chaînes d’approvisionnement surchargées. Face à ces contraintes, les négociateurs auront probablement moins l’ambition d’intensifier leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme ou de dépenser de l’argent pour s’adapter à des températures plus chaudes.

«Nous ne sommes pas sourds en tant que nation ou en tant qu’administration à la traction et au remorquage qui ont eu lieu en ce qui concerne le marché – de Covid, des impacts de l’inflation et des impacts de l’inflation qui ont beaucoup traversé la guerre et la coupure des principaux approvisionnements énergétiques et leur réalignement », a déclaré John Kerry, l’envoyé américain pour le climat, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Les coûts du changement climatique sont également de plus en plus apparents. Peu de pays arrivent en Égypte indemnes des effets de la hausse des températures. La Maison Blanche a estimé en avril que d’ici 2100, le changement climatique coûterait à l’économie américaine 2 000 milliards de dollars par an.

Dans le même temps, certains pays constatent que des sources d’énergie plus propres comme l’énergie éolienne et solaire les aident à se protéger des chocs du marché international des carburants tout en répondant à leur demande.

L’Agence internationale de l’énergie a rapporté la semaine dernière dans son World Energy Outlook que “des parts plus élevées d’énergies renouvelables étaient corrélées à des prix de l’électricité plus bas”. Le rapport ajoute que les énergies renouvelables répondront à l’essentiel de l’augmentation de la demande énergétique dans les années à venir. Il prévoit également que la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel culminera et diminuera avant la fin de la décennie alors que les pays repensent leurs systèmes énergétiques.

“Les arguments environnementaux en faveur de l’énergie propre n’avaient pas besoin d’être renforcés, mais les arguments économiques en faveur de technologies propres abordables et compétitives sont désormais plus solides – tout comme l’argument de la sécurité énergétique”, a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans un communiqué.

La question est donc de savoir comment cela se manifestera dans les négociations. Les pays ont été réticents à s’engager à faire davantage pour réduire leurs propres émissions. La plupart ne respectent pas leurs promesses existantes. Et la série actuelle de promesses, les contributions connues et déterminées au niveau national (CDN), sont déjà insuffisantes pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

Ainsi, le défi de la COP27 n’est pas seulement d’augmenter les ambitions sur le changement climatique, mais de renforcer la responsabilité pour mettre ces engagements en action.

L’argent parle, et le monde parle très peu

L’argent est la pierre d’achoppement permanente des réunions de la COP, en particulier le financement pour remédier à l’inégalité fondamentale du changement climatique : les pays qui risquent de souffrir le plus de la hausse des températures moyennes ont le moins contribué au problème.

En principe, certains mécanismes sont en place pour ce faire, mais ils n’ont pas été à la hauteur. L’un implique que les pays riches mettent en commun 100 milliards de dollars par an pour financer des projets d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans les pays en développement. Mais les bailleurs de fonds ont raté la date limite de 2020 pour leurs promesses et l’ont repoussée à 2023. Les États-Unis se sont engagés l’année dernière à doubler leurs contributions au programme, ajoutant 11,4 milliards de dollars par an. Mais cette année, le Congrès n’a alloué qu’un milliard de dollars.

Un autre problème consiste à indemniser les pays pour les pertes et les dommages déjà causés par les changements climatiques – des choses comme les dommages matériels, les écosystèmes dégradés et la baisse des rendements des cultures. Une estimation a révélé que cela pourrait coûter au monde entre 290 et 580 milliards de dollars par an d’ici 2030. Cependant, il n’y a pas d’accord sur ce qui compte comme une perte liée au climat, et il n’y a pas d’objectif de financement en place. Les pays riches continuent de résister même à la reconnaissance de ces effets de peur d’ouvrir la porte à des poursuites judiciaires en responsabilité.

“Avec les pays riches, c’est toujours la crainte d’une sorte de cadre de réparation qui imposera des coûts de plus en plus élevés”, a déclaré Rachel Kyte, conseillère aux négociations sur le climat et doyenne de la Fletcher School de l’Université Tufts, à Vox l’année dernière. « Ils sont prêts à parler d’aujourd’hui et de demain. Ils ne veulent pas parler d’hier.

Avec la hausse de l’inflation, de nombreux pays essaient de mettre de l’ordre dans leurs propres maisons. Mais les discussions sur le financement climatique international traînent en longueur depuis des années, menaçant la crédibilité du processus de négociation.

“L’engagement et la réalisation de progrès clairs en matière de pertes et de dommages seraient le test décisif pour cette COP”, a déclaré aux journalistes la semaine dernière Ani Dasgupta, PDG du groupe de réflexion World Resources Institute. “Nous espérons voir les États-Unis et l’UE cesser d’hésiter à ce sujet et commencer à être de véritables leaders.”

Cette semaine, des dirigeants tels que Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak assisteront à la réunion et prononceront des discours pour définir les attentes. Mais les dirigeants de certains des plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, dont Xi Jinping en Chine, Narendra Modi en Inde et Vladimir Poutine en Russie, ne sont pas présents. Pendant tout ce temps, à huis clos, les délégués se réuniront en personne pour discuter de certains des sujets les plus délicats et jeter les bases de l’avenir de la planète.