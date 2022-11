À la COP27, Biden désigne l’Amérique comme leader du climat, tandis que les militants le poussent à en faire plus

« Les États-Unis agissent. Tout le monde doit agir », a déclaré M. Biden. « C’est un devoir et une responsabilité du leadership mondial. Les pays qui sont en mesure d’aider devraient soutenir les pays en développement afin qu’ils puissent prendre des décisions climatiques décisives.

“Nous nous précipitons pour faire notre part pour éviter l’enfer climatique dont le secrétaire général de l’ONU a mis en garde avec tant de passion au début de cette semaine”, a-t-il déclaré. Il a réitéré un engagement de 2021, qui n’a jusqu’à présent pas été tenu, de fournir 11,4 milliards de dollars par an d’ici 2024 pour aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique. Cet argent fait partie d’une promesse faite par les pays riches dans le cadre de l’accord de Paris de 2015. L’année dernière, M. Biden n’a obtenu que 1 milliard de dollars pour cet objectif du Congrès.

Les progrès américains dans les batteries avancées, l’hydrogène et d’autres fondements d’une économie verte encourageront “un cycle d’innovation” qui réduira les coûts, améliorera les performances et profitera au monde. « Nous allons contribuer à rendre la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone plus abordable pour tous », a-t-il déclaré.

Pour la première fois, a annoncé M. Biden, le gouvernement américain exigera des producteurs nationaux de pétrole et de gaz qu’ils détectent et réparent les fuites de méthane, un gaz à effet de serre qui retient environ 80 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone à court terme. L’industrie des combustibles fossiles est la plus grande source industrielle d’émissions de méthane aux États-Unis; le gaz incolore et inodore s’échappe des pipelines et est souvent évacué intentionnellement par les producteurs de gaz. Selon les scientifiques, empêcher le méthane de s’échapper dans l’atmosphère est essentiel pour ralentir le réchauffement climatique.

L’Agence de protection de l’environnement a proposé vendredi un règlement qui, selon elle, éliminerait 36 ​​millions de tonnes d’émissions de méthane provenant des opérations pétrolières et gazières d’ici 2035, soit plus que la quantité de dioxyde de carbone émise par toutes les centrales électriques au charbon en une seule année.