À la COP27, accord historique pour compenser les nations pauvres pour les impacts climatiques

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Les pays en développement, les ONG et les militants du climat ont célébré dimanche une victoire de plus de 30 ans, en se félicitant de la nouvelle que le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année, COP27a abouti à la mise en place d’un mécanisme de financement des pertes et dommages.

Il marque une avancée importante dans les négociations multilatérales sur le climat qui verra les pays historiquement responsables de l’émission de la majorité des gaz à effet de serre compenser ceux des pays vulnérables les plus durement touchés. Pour quelque chose qui, selon de nombreux militants, est attendu depuis longtemps, cela ne peut pas arriver assez tôt.

“L’annonce offre de l’espoir aux communautés vulnérables du monde entier qui luttent pour leur survie face au stress climatique”, tweeté Sherry Rehman, la ministre du changement climatique du Pakistan – le pays qui a lancé l’appel pour un fonds pour les pertes et dommages lors de la COP27. Le Pakistan a souffert cette année d’intenses inondations qui ont tué plus de 1 700 personnes et déplacé plus de 2 millions d’autres.

Mais le résultat de la COP27 n’a pas été un succès retentissant. En particulier, de nombreuses personnes impliquées dans le processus de la COP ont été surprises et frustrées que le texte qui a été adopté ne mentionne pas la réduction progressive ou l’élimination progressive des combustibles fossiles. “Alors que les progrès longtemps retardés en matière de pertes et de dommages constituent une avancée importante, la dernière version du texte de couverture échoue complètement à aborder les combustibles fossiles qui sont à l’origine de la crise climatique et les pertes croissantes qu’elle provoque”, a déclaré Carroll Muffett, président et directeur général. PDG du Center for International Environmental Law, a déclaré dans un communiqué.

Muffett a également exprimé sa frustration que les parties aient été invitées à mettre à jour leurs contributions déterminées au niveau national, ou CDN, qui indiquent comment chaque pays respecterait ses engagements dans le cadre de l’Accord de Paris, sans qu’on lui dise d’augmenter son ambition et de s’attaquer aux causes profondes de la crise climatique. Les pourparlers sur le climat se terminent souvent de cette façon, certains pays étant plus satisfaits de certains résultats que d’autres. Mais l’objectif est de parvenir à un consensus pour le plus grand bien.

La COP27 se déroule depuis deux semaines, à partir du 7 novembre, à Charm el-Cheikh, une station balnéaire de la péninsule égyptienne du Sinaï. Parallèlement aux négociations de base, il y a eu tout un programme d’événements, avec de nombreuses manifestations et visites de chefs d’État jetées dans le mélange. Le sommet devait se terminer vendredi, mais il s’est déroulé comme le font habituellement les COP, entraînant les négociations jusqu’au week-end. Après une journée de négociations tendue samedi, qui comprenait une menace de l’UE de se retirer des pourparlers, les parties ont réussi à parvenir à un accord sur les questions aux premières heures du dimanche matin, tandis que l’appel à la prière de l’aube résonnait dans toute l’Égypte.

Alors que les gens du monde entier ont de plus en plus de mal à gérer les retombées des événements météorologiques extrêmes exacerbés par le changement climatique, la nécessité de trouver des moyens d’atténuer les effets de la crise, de s’adapter pour se protéger contre de nouveaux dommages et de soulager ceux qui en subissent les pires effets a n’en devient que plus urgent. De nombreuses personnes, en particulier des militants, estiment que les sommets de l’ONU sont des forums inefficaces pour parvenir à un consensus et prendre des mesures sur le climat, en raison du rythme glacial des changements. Mais les pourparlers sur le climat restent importants, car ils sont la seule chance dont disposent tous les pays pour se réunir dans une salle et décider comment s’attaquer ensemble à la crise climatique, un problème qui ne connaît pas de frontières.

Le thème du sommet de cette année était « la COP de mise en œuvre », ce qui signifiait la mise en œuvre de ce qui avait été convenu à Glasgow lors de la COP26 l’année dernière, après que la période intérimaire eut vu très peu de ce qui y avait été promis se concrétiser. Mais vendredi, alors que le sommet était sur le point de se clôturer, les négociateurs ressemblaient une fois de plus aux mêmes problèmes que les années précédentes, ce qui a conduit le directeur exécutif de Greenpeace Asie du Sud-Est, Yeb Saño, à dire que cela ressemblait davantage à “la COP à répétition”.

Les pourparlers égyptiens sur le climat ont été en proie à des problèmes, qui allaient de problèmes pratiques liés au manque de nourriture et de boissons sur le site de l’événement, aux transports surpeuplés et aux égouts traversant le site, à des problèmes de procédure qui ont retardé les négociations. Au milieu de la deuxième semaine, le secrétaire de l’ONU, Antonio Guterres, est rentré en Égypte depuis le sommet du G20 à Bali pour exhorter les parties à saisir l’occasion et à travailler ensemble malgré ce qu’il a identifié comme une rupture de confiance entre les pays développés et les pays en développement.

“Le monde regarde et a un message simple: tenez-vous et livrez”, a-t-il déclaré dans un discours jeudi. “Fournir le type d’action climatique significative dont les gens et la planète ont désespérément besoin.”

Pertes et dommages

Sécuriser un fonds pour les pertes et dommages a été la question déterminante du sommet. C’était une telle priorité pour les pays vulnérables et les militants que beaucoup ont déclaré qu’ils considéreraient la COP27 comme un échec si un accord sur une facilité de financement n’était pas établi.

Pour la première fois après plus de 30 ans de campagne militante, la question a été inscrite à l’ordre du jour de la COP27 cette année. Mais même si le financement a recueilli le soutien du G77 + Chine et de l’UE, la nature controversée de la compensation signifiait qu’il s’agissait de l’un des deux points de négociation qui ont retardé les négociations.

Les États-Unis, le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde, ont été particulièrement soucieux de se rendre responsables, l’amenant à résister à la création d’un fonds. Il a montré plus de volonté de parler de pertes et de dommages à la COP27 que par le passé, mais a voulu déplacer la responsabilité des gouvernements, qui, selon lui, ne pourraient apporter que des milliards, à l’industrie, qui pourrait cracher les billions. vraiment nécessaire.

En fin de compte, les pays ont pu parvenir à un accord, ce qui a été considéré comme une victoire pour justice climatique — le mouvement pour rendre le monde plus sûr, plus vert et plus égalitaire et juste. Saño l’a décrit comme “une victoire pour le pouvoir du peuple”.

“L’accord pour une facilité de financement des pertes et dommages marque une nouvelle aube pour la justice climatique”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Les gouvernements ont posé la pierre angulaire d’un nouveau fonds attendu depuis longtemps pour fournir un soutien vital aux pays et communautés vulnérables qui sont déjà dévastés par l’accélération de la crise climatique.”

Combustibles fossiles

Le langage autour de l’élimination progressive des combustibles fossiles a été l’autre problème qui a retardé les négociations cette année. Les scientifiques et les experts du climat ont toujours soutenu que la seule façon de maintenir le réchauffement climatique dans une limite de 1,5 degré Celsius est d’éliminer complètement tous les combustibles fossiles, y compris le charbon, le pétrole et le gaz. Mais certains pays ont résisté à une décarbonisation aussi rapide et globale, ce qui a conduit à une lutte sur la manière dont l’élimination progressive des combustibles fossiles devrait être inscrite.

En fin de compte, la langue a été entièrement exclue.

“Il ne reste plus de temps pour des changements progressifs, chaque fraction de degré compte”, a déclaré May Boeve, directrice exécutive de 350.org, dans un communiqué. “Nous avions besoin d’une mise en œuvre radicale de mesures pour maintenir à 1,5 degrés Celsius et éviter les pires ravages du chaos climatique, nous avions besoin d’une élimination rapide, juste et équitable des combustibles fossiles. Nous n’avons pas obtenu cela à la COP cette année.”

En l’absence de combustibles fossiles dans l’accord de cette année, la société civile et les militants se réjouissent du fait que la transition vers les énergies renouvelables est déjà en cours dans le monde. Ils se tournent déjà vers le sommet de l’année prochaine, qui aura lieu aux Émirats arabes unis, pour faire avancer cette transition, et feront probablement pression pour que cela soit au centre de l’agenda 2023.

“Le sommet sur le climat de la COP28 l’année prochaine doit être la COP de la crédibilité climatique”, a déclaré Manuel Pulgar-Vidal, président de la COP20 et responsable mondial du climat et de l’énergie du WWF, dans un communiqué. “Et les pays doivent livrer.”