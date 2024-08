Alors que la Convention nationale démocrate a débuté, les membres les plus éminents du parti au Congrès du sud de la Floride vantent les mérites de la vice-présidente Kamala Harris – et mettent en garde contre la menace qu’ils voient dans l’ancien président Donald Trump.

La représentante américaine Debbie Wasserman Schultz, ancienne présidente du Parti démocrate national et membre démocrate de premier plan du Congrès de Floride, devait s’adresser à la convention lundi soir.

En proposant un « récit édifiant », Wasserman Schulz a prévu de citer les politiques mises en œuvre par les républicains qui contrôlent tous les leviers du gouvernement en Floride comme exemples de ce qui pourrait arriver au pays si Trump redevient président.

« Pour les habitants de mon État, le Projet 2025 n’est pas seulement une menace. C’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours », a-t-elle déclaré. Les démocrates ont mis en avant le Projet 2025, le programme controversé d’extrême droite élaboré par les alliés de Trump sur la façon dont ils dirigeraient le gouvernement s’ils étaient victorieux.

La Floride, s’est-elle préparée à avertir dans son discours, est « un terrain d’essai pour les politiques les plus flagrantes et les plus dangereuses de la droite ».

Plus tôt, lors d’un petit-déjeuner de travail de la délégation de la convention de Floride, Wasserman Schultz a prononcé un discours enflammé louant Harris, vantant les valeurs démocrates et rappelant aux gens à quoi ressemblait la vie lorsque Trump était président.

« Notre incroyable bilan de succès contraste fortement avec le feu fumant que Trump nous a laissé. Ne vous laissez pas tromper. Quand Trump était à la Maison Blanche, souvenez-vous que nous étions tous en train d’accumuler du papier toilette pendant qu’il songeait à utiliser de l’eau de Javel pour les médicaments. Les républicains ont fait ça. Des néonazis ont défilé dans l’Amérique de Trump avec des torches en criant : « Les Juifs ne nous remplaceront pas. » Et l’antisémitisme et la haine anti-asiatique ont augmenté », a-t-elle déclaré.

« N’oubliez jamais l’anxiété et la peur avec lesquelles nous nous réveillions tous chaque matin lorsque Trump était président. Je me souviens avoir eu peur de regarder mes notifications sur mon téléphone », a déclaré Wasserman Schultz.

« C’est un choix clair. Kamala est forte et intelligente et elle se bat pour la liberté, la sécurité et les opportunités économiques. Et Donald Trump est un escroc bizarre et menteur qui ne se soucie que de lui-même et de ses amis riches », a-t-elle déclaré.

Le point de vue de Frankel

Frankel, qui, comme Wasserman Schultz, a participé à de nombreuses conventions, a déclaré que celle de cette année à Chicago était différente.

Lors d’une interview téléphonique, Frankel a déclaré qu’elle voyait une « vague d’enthousiasme spectaculaire » alimentée en grande partie par « la possibilité réelle de voir notre première femme présidente, une femme de couleur. Pour beaucoup d’entre nous, c’est tout simplement exaltant et encourageant ».

Selon Frankel, aucune résistance à l’élection d’une femme présidente n’aurait d’impact sur le résultat de novembre. « Vous savez, il y aura toujours des préjugés, mais je ne pense pas que cela va tenir, je ne pense pas que cela empêchera Harris de gagner. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en quelque sorte en retard sur ce point. Il y a eu des femmes présidentes et des Premiers ministres partout dans le monde qui ont connu beaucoup de succès. »

Frankel a déclaré qu’elle ne pensait pas que le sexe était la raison pour laquelle Hillary Clinton a perdu l’élection de 2016 face à Trump. (Clinton a remporté le vote populaire ; Trump a remporté le Collège électoral.)

« Elle a été mordue par un serpent », a déclaré Frankel. « Elle a perdu cette course à cause de circonstances complètement folles. »

Comme de nombreux démocrates, Frankel a déclaré que l’annonce faite par le directeur du FBI de l’époque, James Comey, selon laquelle l’agence rouvrirait une enquête sur son serveur de messagerie privé quelques jours avant l’élection était politiquement toxique. « C’est pour cela qu’elle a perdu. »

Frankel est familier des élections présidentielles serrées.

Elle était la cheffe du parti démocrate à la Chambre des représentants de Floride au cours des turbulentes élections présidentielles de 2000, qui opposaient George W. Bush à Al Gore. Bush a finalement été déclaré vainqueur de la Floride par 537 voix, ce qui lui a valu le titre de président. (C’était la dernière fois qu’un vice-président en exercice était le candidat présidentiel de l’un ou l’autre parti.)

De retour sous les projecteurs

Wasserman Schutz s’est retrouvé personnellement pris dans les tirs croisés de la campagne présidentielle.

La convention de Chicago de cette année se déroule loin de Philadelphie, où les démocrates se sont réunis pour leur convention de nomination présidentielle de 2016.

À Chicago, Wasserman Schulz a pris la parole, a accordé une interview sur le plateau de CNN sur le site de la convention au United Center et a été applaudi au petit-déjeuner de la délégation de Floride lundi.

À Philadelphie, elle était la présidente du parti national, qui se battait pour le poste. Choisie par le président de l’époque, Barack Obama, elle a démissionné de son poste au début de la convention après que des courriels divulgués ont montré que le parti aidait la campagne d’Hillary Clinton en 2016 alors que Bernie Sanders était toujours candidat à la nomination présidentielle démocrate.

Elle a été accueillie par tant de personnes manifestants devant la délégation de Floride Lors de la réunion du lundi matin de la convention de 2016, son discours a tourné au chaos. En conséquence, les plans pour qu’elle puisse donner le coup d’envoi de la convention ont été abandonnés, même si elle a contribué à la planifier.

Wasserman Schultz a depuis été réélu à plusieurs reprises par les électeurs du sud de la Floride et occupe un rôle de direction du parti à la Chambre en tant que coprésident du Comité directeur et politique démocratique.

Optimiste pour la Floride

Selon Frankel, le « niveau d’enthousiasme sans précédent » suggère que Harris pourrait remporter la Floride. (La dernière fois que cela s’est produit, quand Obama s’est présenté à la réélection en 2012, les démocrates étaient plus nombreux que les républicains inscrits. Il y a désormais 1 million de républicains de plus que de démocrates en Floride.)

« Pouvons-nous gagner la Floride ? Absolument », a-t-elle déclaré, à condition que les démocrates disposent de ressources financières suffisantes, ce qui n’est pas encore le cas. « Nous y travaillons », a déclaré Frankel. Elle a prédit que le référendum qui consacrerait le droit à l’avortement dans la Constitution de Floride signifierait « que les femmes vont affluer aux urnes ».

Biden

Le paysage présidentiel a changé depuis que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection le mois dernier et que Harris est devenue la candidate.

« L’exubérance et l’enthousiasme actuels et la façon dont nous sommes unis, nous rassemblant en tant que parti de tous les points de vue à travers le spectre ont été remarquables », a déclaré Wasserman Schultz sur CNN.

Harris obtient de bien meilleurs résultats dans les sondages, en Floride, dans les États clés essentiels pour déterminer le résultat, et à l’échelle nationale, que le président Joe Biden lorsqu’il se présentait pour un second mandat.

« Je vais vous donner la réponse évidente, qui est, je pense, que sa jeunesse est probablement la raison principale », a déclaré Frankel. « Évidemment, pour les femmes, c’est le potentiel, la première femme présidente et une femme de couleur, je pense que c’est un facteur important. »

Wasserman Schultz est un partisan de longue date de Bidenen commençant par sa première campagne présidentielle, en 1988, lorsqu’elle était impliquée dans Students for Biden à l’Université de Floride.

Toujours fidèle à son poste, elle a déclaré sur CNN que Biden n’avait « en aucune façon été contraint de partir ».

« Joe Biden est un dirigeant apprécié parce qu’il est un homme bon », a-t-elle déclaré. « C’était un être humain bon et honnête sur lequel on pouvait compter. »

Vous pouvez contacter Anthony Man à l’adresse [email protected] et le retrouver sur @browardpolitics sur Bluesky, Threads, Facebook et Mastodon.