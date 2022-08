À la chasse à la fraude électorale, les théoriciens du complot organisent des « stakeouts »

Beaucoup se concentrent désormais sur les urnes – où les gens peuvent déposer leurs votes dans des conteneurs sécurisés et verrouillés – sous le sans fondement croyance que de mystérieux agents, ou soi-disant mules électorales, les bourrent de faux bulletins de vote ou les falsifient d’une autre manière. Et ils recrutent des observateurs pour surveiller d’innombrables boîtes de dépôt à travers le pays, exploitant les millions d’Américains qui ont été influencés par de fausses déclarations électorales.

Dans la plupart des cas, les efforts d’organisation sont naissants, les partisans affichant des plans non confirmés pour surveiller les boîtes de dépôt locales. Mais certaines « implantations » à petite échelle ont été annoncées en utilisant Craigslist, Telegram, Twitter, Gab et Truth Social, la plate-forme de médias sociaux soutenue par M. Trump. Plusieurs sites dédiés à la cause ont été mis en ligne cette année, dont au moins un destiné à coordonner les bénévoles.

Certains politiciens de haut niveau ont adopté l’idée. Kari Lake, le candidat républicain approuvé par Trump au poste de gouverneur de l’Arizona, a demandé à ses abonnés sur Twitter s’ils seraient “prêts à prendre un quart de travail en regardant une boîte de dépôt pour attraper d’éventuels Ballot Mules”.

Les partisans ont comparé les événements à des montres de quartier inoffensives ou à des fêtes de hayon alimentées par de la pizza et de la bière. Mais certains commentateurs en ligne ont discuté de l’apport d’AR-15 et d’autres armes à feu, et ont exprimé leur désir de procéder à des arrestations de citoyens et de consigner les plaques d’immatriculation. Cela a suscité des inquiétudes parmi les responsables électoraux et les forces de l’ordre selon lesquelles ce que les partisans décrivent comme une surveillance patriotique légale pourrait facilement se transformer en intimidation illégale des électeurs, en violation de la vie privée, en campagne électorale ou en confrontations.