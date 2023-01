À la caméra, un homme du Madhya Pradesh battu pour agression présumée, 6 arrêtés

Un jeune homme a été agressé sans pitié dans le Madhya Pradesh pour avoir prétendument agressé une femme. Six hommes ont été arrêtés et une plainte a été déposée par la police de Khandwa, où l’agression a eu lieu.

Une vidéo de l’attaque, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre un groupe d’hommes entourant l’homme dans le parking d’un centre commercial. Au début, ils le menacent et exigent qu’il réponde à leurs questions. Ensuite, ils le maltraitent et commencent à le gifler. Il a ensuite été traîné au milieu de la pièce et deux hommes armés de bâtons ont commencé à le frapper.

Des sources policières ont déclaré que l’incident avait eu lieu le 3 janvier et leur avait été signalé le même jour. Les hommes présumés responsables ont été arrêtés aujourd’hui, après que la vidéo soit devenue virale.

Plus tôt dans la journée, aucune arrestation n’ayant été effectuée même après deux semaines d’attaque, une délégation de la communauté musulmane locale a rencontré le chef de la police du district.

“Le garçon est un habitant du village de Sahar et un étudiant. Il y avait un complot contre lui. Il a été accusé à tort et battu simplement parce qu’il est musulman”, a déclaré à la presse Khandwa Shahar Qazi Syed Nisar Ali.

Sehbaz suit son cours de troisième cycle en applications informatiques au Collège SN local.

“Les auteurs sont des hooligans qui se disent membres d’un groupe. De tels incidents souilleront le nom de notre ville”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’ils ont demandé à la police de prendre des mesures immédiates, d’arrêter les hommes responsables et de les accuser d’enlèvement et de lynchage collectif.

“Les accusés ont été identifiés à partir de la vidéo virale. Tous les six ont été placés en garde à vue”, a déclaré Vivek Singh, le chef de la police du district.

Auparavant, la police avait porté plainte contre Sehbaaz pour avoir agressé une fille.