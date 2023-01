À la caméra, le chef du BJP frappe un flic avec une pantoufle dans le Madhya Pradesh

Un dirigeant du BJP a été vu en train de frapper un policier avec des pantoufles dans une vidéo qui a émergé du Madhya Pradesh. Certains de ses partisans ont également été vus en train de se disputer avec les policiers, dont l’un a répondu sèchement en demandant : « Voulez-vous que nous vous emmenions au poste de police ? Nous allons commencer notre enquête à partir de là.

La police s’est rendue sur les lieux lundi soir après avoir reçu une plainte pour exploitation minière illégale dans le village de Surangi, dans le panchayat de Chitrakoot nagar. La dirigeante du BJP, Sadhna Patel, qui se trouve également être la présidente du conseil municipal du district de Satna, était apparemment mécontente de l’action de la police. Cela a conduit à une dispute entre elle et la police et les agents du fisc.

L’affaire s’est aggravée après que Mme Patel et ses partisans ont attaqué la police.

Ashish Jain, sous-divisionnaire de la police de Chitrakoot (SDOP), a déclaré : “Chitrakoot Naib Tehsildar, Sumit Gurjar a déposé une plainte au poste de police concernant l’exploitation minière illégale dans le village de Pathra. Suite à la plainte, la police et le tehsildar se sont précipités sur place. et repéré quelques personnes pratiquant l’exploitation minière illégale.”

“Une machine JCB et deux tracteurs ont également été repérés à l’endroit où le sol était extrait à l’aide d’une machine JCB. Lorsque l’équipe de police a tenté de les arrêter, ils ont commencé à abuser de l’équipe de police. Après quelques minutes, Sadhna Patel est arrivée. là-bas et elle a également commencé à maltraiter et elle a battu des policiers avec des pantoufles”, a déclaré M. Jain.

Une affaire a été enregistrée contre Sadhna Patel et neuf autres personnes.

Dès le lendemain, Mme Patel – dans une voiture à balise rouge – a été arrêtée et condamnée à une amende par la police pour excès de vitesse à Satna. La balise a également été retirée. Cependant, elle n’a même pas été arrêtée pour avoir agressé un fonctionnaire du gouvernement. La police de Satna a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur l’affaire contre elle à Chitrakoot.