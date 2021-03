Le New York Times

Là où la forme physique est le travail, l’armée se bat pour être un patron équitable avec des troupes féminines

WASHINGTON – Pour 99% des Américains, cette question ne se posera jamais lors d’un entretien d’embauche: pouvez-vous vous suspendre à un bar et replier vos jambes contre votre poitrine? Cependant, il est devenu un problème central pour l’armée, où les niveaux de condition physique des recrues ont fait l’objet d’un examen plus minutieux au cours des deux dernières décennies, précisément au moment où les femmes cherchaient à entrer dans des unités de combat d’élite et à accéder à des postes de direction. Maintenant, l’armée s’empresse d’approuver des changements significatifs à son légendaire test de condition physique, la première révision depuis 1980, qui comprendra l’offre aux soldats d’une alternative à la jambe repliée, un point d’éclair pour les femmes, en particulier celles qui ont accouché. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times Dans le même temps, la nouvelle version du test, qui est obligatoire deux fois par an, supprime les courbes de notation séparées en fonction du sexe et de l’âge. Lors de son premier déploiement parmi 14 000 soldats, 65% d’un petit groupe de femmes ont échoué au nouveau test, contre 10% des hommes. Les chefs de l’armée envisagent également de modifier le rôle de la forme physique dans les considérations de promotion, ce qui, selon les critiques, a éclipsé l’expertise et la préparation intellectuelle à des emplois dans des domaines de conflit émergents tels que la cyberguerre. Dans l’ensemble de la force, les troupes et leurs commandants savent que des changements majeurs à ces exigences équivaudraient à un changement culturel important pour la force obsédée par la condition physique. Le rôle approprié de l’aptitude dans l’armée moderne – et la meilleure façon de l’évaluer – a attiré l’attention du Congrès, qui a ordonné à l’armée de mener un examen indépendant de son dernier test d’aptitude en raison des préoccupations selon lesquelles il a rendu la tâche plus difficile pour les femmes. réussir. «L’importance de ce test va au-delà de la question du genre», a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Qui se concentre sur le domaine depuis des années, a déclaré dans une interview. «Cela soulève la question de savoir comment attirer différents types de compétences et de talents dans l’armée. Nous devons nous assurer que le test n’exclut pas les médecins, les cyber-guerriers et les autres personnes dont la forme physique est importante, mais peut-être pas exactement de la même manière qu’un homme ou une femme qui se bat. Toutes les femmes en uniforme ne sont pas d’accord pour dire que les normes devraient être abaissées. La première femme officier d’infanterie de l’armée a écrit un article d’opinion le mois dernier préconisant de maintenir les mêmes exigences physiques pour les hommes et les femmes dans les forces de combat, suscitant de nouvelles conversations et une urgence autour de la question. Des normes de condition physique moins strictes pour les femmes «renforcent la conviction que les femmes ne peuvent pas effectuer le même travail que les hommes, ce qui rend difficile pour les femmes de gagner la confiance de leurs coéquipiers», a écrit la Capt. Kristen Griest, qui était également l’une des deux premières femmes. pour obtenir son diplôme de l’école des gardes forestiers de l’armée. Les hauts gradés de l’armée cherchent à trouver un équilibre entre un test désuet et les réalités d’une force diversifiée qui sera nécessaire pour empêcher une contraction du recrutement et de la rétention. «Une chose que nous avons vue au cours des 20 dernières années de combat, c’est que nous nous entraînions pour le cross-country mais que nous jouions au rugby», a déclaré le major général Lonnie Hibbard, commandant général du US Army Center for Initial Military. Formation. L’armée craignait que trop de soldats, impropres au combat, soient trop souvent blessés, certains se séparant de l’armée prématurément. L’introduction du nouveau test en 2018, qui a immédiatement suscité un différend, est survenue à un moment d’une plus grande intégration des sexes dans l’armée, a-t-il déclaré, et les problèmes ont été immédiatement imbriqués. «L’armée n’a pas été en mesure de séparer l’intégration du genre de la santé de la force», a déclaré Hibbard. «Avec le recul, tout cela a été une tempête parfaite qui ne nous a pas aidés à communiquer ce que nous essayons de faire.» La lutte pour la forme physique a durci l’opinion selon laquelle l’armée, qui à bien des égards a éclairé la voie de l’intégration raciale et gay dans les institutions américaines, est à la traîne du monde civil dans la dynamique de genre sur le lieu de travail. Dans le milieu de travail civil, les emplois peuvent généralement être modifiés selon des principes ergonomiques qui ne s’appliquent pas dans un milieu militaire. En revanche, la guerre est une tâche non sexiste; porter les morts et les blessés, lancer des grenades, donner des coups de pied dans les portes et porter de lourdes charges peuvent tomber sur n’importe quel soldat, même un cuisinier, mais il est indéniable qu’il existe des variations de force musculaire entre les sexes. Même ainsi, des milliers de femmes ont eu des carrières fructueuses dans l’armée avec les anciennes normes de test de condition physique modifiées. «L’intention n’était pas de discriminer les femmes», a déclaré Nora Bensahel, professeur invité d’études stratégiques à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, qui a étudié en profondeur les nouvelles normes, connues sous le nom de Army Combat Fitness Test. «Mais ce test affecte votre promotion et aurait un impact disparate. Donc, beaucoup de femmes voient cela comme l’intention de l’armée de les expulser. Depuis 1980, tous les soldats en service actif doivent passer un test qui mesure leur capacité à faire des redressements assis, des pompes et une course de 3 km. Désormais, les chefs de l’armée, armés d’une analyse sophistiquée de la condition physique, espèrent créer un nouveau test qui permettra de mieux suivre les exigences de forme physique du combat. Les nouvelles approches nécessitent généralement beaucoup plus de force du haut du corps et du tronc que l’ancienne version. Le nouveau test de 120 minutes, connu sous le nom de test d’aptitude au combat de l’armée, comprend six événements qui couvrent la vitesse, l’endurance et la force. Les normes à passer sont identiques pour les hommes et les femmes, et pour tous les âges. Un soldat doit atteindre 360 ​​points sur un maximum de 600 pour réussir, et des scores plus élevés ont historiquement considérablement augmenté les chances de promotion. L’armée prévoyait que tous les soldats de la force active, de la Garde nationale et de la Réserve commencent à passer le nouveau test en octobre dernier. Ensuite, le Congrès a exigé que le test ne soit pas utilisé pour les promotions et autres capacités officielles, permettant à la place de poursuivre les tests et la collecte de données. Les dirigeants de l’armée disent qu’ils s’attendent à ce que la prochaine version devienne officielle en mars 2022. La pandémie de coronavirus a ajouté une autre ride en rendant l’entraînement physique en groupe plus difficile, voire impossible. (Une autre critique du nouveau test est que l’entraînement nécessite trop d’équipement et d’accès à la salle de sport, ce qui entrave les soldats à faible revenu et ceux de la Garde nationale qui n’ont peut-être ni le temps ni l’argent pour s’entraîner.) Dans les semaines qui ont suivi l’article de Griest, les femmes de l’armée ont eu des discussions intenses sur les médias sociaux sur les normes de conditionnement physique. «J’étais prêt à donner ma vie pour mon pays et je me suis déployé sans poser de questions», a déclaré le capitaine Sara Ingrao, qui, avec 12 ans dans l’armée, vient d’être sélectionnée pour une promotion au grade de major. «Mais lorsqu’il s’agissait de changer la structure de la façon dont nous percevons la forme physique, les femmes ne faisaient même pas partie de cette conversation.» Ingrao voit de nombreux défauts au-delà du repli des jambes, une tâche d’autant plus difficile pour les femmes qui ont récemment accouché, comme elle-même. On s’attend à ce que les femmes pèsent moins que les hommes, a-t-elle noté, mais elles doivent prendre un peu de poids musculaire pour effectuer le lourd soulevé de terre qu’exige le nouveau test. «Quand j’ai demandé au sergent-major de l’armée quelle était la politique post-partum mise à jour pour le test, il a gloussé», a-t-elle dit. C’est alors qu’elle a commencé à organiser d’autres femmes pour les repousser. «Je suis capitaine et je peux amener les gens à m’écouter», a déclaré Ingrao, qui a souligné qu’en dépit de ses critiques, elle s’attend à ce que l’armée, une tradition familiale bien-aimée, soit sa carrière à vie. «J’ai des femmes qui n’ont pas le même niveau d’influence.» Griest, la diplômée de l’École des Rangers qui sert maintenant avec le Groupe de travail sur la gestion des talents de l’Armée, voit son rôle de leadership différemment. Elle croit que les femmes peuvent être poussées au plus haut niveau de normes physiques pour le combat et pense qu’elle devrait être un modèle pour les jeunes recrues et les aider à atteindre des objectifs de conditionnement physique difficiles. «La condition physique dans l’armée fait tellement partie intégrante de votre travail», a déclaré Griest, ajoutant qu’elle avait écrit son article parce que «les femmes dans les armes de combat sont assez sous-représentées». Elle voulait leur donner une voix. L’armée doit déterminer «ce dont on a besoin sur un champ de bataille et maintenir tout le monde à ce niveau», a-t-elle déclaré. «Par exemple, je veux qu’un soldat soit capable de tirer son corps sur un obstacle dans l’infanterie.» Elle a dit qu’elle avait appris à soulever beaucoup plus de poids qu’elle ne l’aurait jamais imaginé si elle était correctement entraînée. «J’ai entendu des gens me critiquer et dire que j’avais intériorisé la misogynie», a-t-elle déclaré. «Je pense que j’ai un sentiment d’autonomisation intériorisée.» L’armée devrait annoncer des changements au test ce mois-ci. Les soldats pourront désormais choisir, sans pénalité, entre une jambe repliée et une planche pour tester la force du tronc. L’armée a également éliminé, pour l’instant, une variation des normes pour différents types d’emplois, en s’appuyant plutôt sur un score de base pour tous les soldats. Les dirigeants évaluent également le pourcentage de points que la condition physique représentera dans la promotion future des soldats enrôlés. Il continuera à tester les hommes et les femmes et à étudier les données; les femmes s’en tirent déjà mieux avec la variation des planches. «Je pense que cela a été une bonne expérience d’apprentissage», a déclaré Hibbard. Certains critiques ont déclaré que les changements n’étaient pas suffisants pour une armée moderne. «L’armée en particulier est obsédée par la forme physique», a déclaré Emma Moore, associée de recherche pour le programme Militaire, vétérans et société au Center for a New American Security. «Nous tenons fermement à ce que tous ceux qui se lancent dans les armes de combat doivent respecter des normes élevées, mais pourquoi une personne travaillant sur la cyberlogistique doit-elle même passer le même test? Nous devrions essayer de soutenir les gens dans un parcours de remise en forme. » Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company