À la barre, un comptable confirme que Trump a réclamé d’énormes pertes fiscales

NEW YORK (AP) – Donald Trump a déclaré des pertes sur ses déclarations de revenus chaque année pendant une décennie, dont près de 700 millions de dollars en 2009 et 200 millions de dollars en 2010, a déclaré mardi son comptable de longue date, confirmant les soupçons de longue date sur les pratiques fiscales de l’ancien président.

Donald Bender, un associé de Mazars USA LLP qui a passé des années à préparer les déclarations de revenus personnelles de Trump, a déclaré que les pertes déclarées par Trump de 2009 à 2018 comprenaient les pertes d’exploitation nettes de certaines des nombreuses entreprises qu’il possède par l’intermédiaire de son organisation Trump.

“Il y a des pertes pour toutes ces années”, a déclaré Bender, qui a obtenu l’immunité pour témoigner lors du procès pour fraude fiscale de l’entreprise à Manhattan.

Le court échange équivalait à une rare discussion publique sur les impôts de Trump – que le républicain s’est battu pour garder le secret – même s’il n’y avait aucun lien évident avec l’affaire en cours.

Un procureur, Susan Hoffinger, a brièvement interrogé Bender sur les impôts de Trump lors du contre-interrogatoire, lui montrant à un moment donné des copies des documents fiscaux de Trump que le bureau du procureur du district de Manhattan s’est battu pendant trois ans pour obtenir, avant de passer à d’autres sujets.

La Trump Organization, la société holding des immeubles, des terrains de golf et d’autres actifs de Trump, est chargée d’aider certains cadres supérieurs à éviter l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qu’ils ont reçues en plus de leurs salaires, y compris des appartements sans loyer et des voitures de luxe. En cas de condamnation, l’entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars.

Trump n’est pas inculpé dans l’affaire et ne devrait pas témoigner ni assister au procès. L’ancien chef des finances de l’entreprise a témoigné qu’il avait imaginé le stratagème par lui-même, à l’insu de Trump ou de la famille Trump. Allen Weisselberg, témoignant dans le cadre d’un accord de plaidoyer, a déclaré que l’entreprise en avait également profité car elle n’avait pas à lui verser autant de salaire.

Le témoignage de Bender est intervenu lors d’une journée pleine de drames juridiques liés à Trump, notamment la Cour suprême des États-Unis ouvrant la voie au Congrès pour obtenir six ans de déclarations de revenus pour Trump et certaines de ses entreprises.

Mardi également, le juge du procès pour fraude civile du procureur général de New York, Letitia James, contre Trump et sa société a fixé une date de procès en octobre 2023; une cour d’appel fédérale a entendu des arguments dans le cadre de l’enquête sur les documents Mar-a-Lago du FBI; et le sénateur Lindsey Graham, un allié de Trump, a témoigné devant un grand jury de Géorgie enquêtant sur une ingérence présumée dans les élections de 2020.

Le témoignage de perte fiscale de Bender fait écho à ce que le New York Times a rapporté en 2020, lorsqu’il a obtenu une mine de déclarations de revenus de Trump. De nombreux records reflétaient des pertes massives et peu ou pas d’impôts payés, rapportait le journal à l’époque.

Le Times a rapporté que Trump n’avait payé aucun impôt sur le revenu au cours de 11 des 18 années dont il a examiné les dossiers, et qu’il n’avait payé que 750 $ d’impôt fédéral sur le revenu en 2017, l’année où il est devenu président. Citant d’autres dossiers fiscaux de Trump, le Times avait précédemment rapporté qu’en 1995, il avait réclamé 915,7 millions de dollars de pertes, qu’il aurait pu utiliser pour éviter de futurs impôts en vertu de la loi de l’époque.

Les procureurs de Manhattan ont assigné le cabinet de Bender en 2019, cherchant à accéder à huit ans de déclarations de revenus de Trump et aux documents connexes, les obtenant finalement après une longue bataille juridique qui comprenait deux voyages à la Cour suprême des États-Unis.

Bender s’est occupé des déclarations de revenus et d’autres questions financières pour Trump, la Trump Organization et des centaines d’entités Trump à partir des années 1980. Il a également préparé des impôts pour les membres de la famille de Trump et d’autres dirigeants de l’entreprise, y compris Weisselberg et le fils de Weisselberg, qui géraient une patinoire gérée par l’entreprise à Central Park.

Weisselberg, qui a plaidé coupable en août d’avoir esquivé des impôts sur des extras de 1,7 million de dollars en échange d’une peine de cinq mois de prison, a témoigné qu’il avait caché des extras payés par l’entreprise tels que des appartements à Manhattan et des voitures Mercedes-Benz de son revenu imposable en ayant l’entreprise contrôleur, Jeffrey McConney, réduira son salaire du coût de ces avantages.

Bender a témoigné que Weisselberg l’avait tenu au courant de cet arrangement – ​​et qu’il ne l’avait découvert que par les procureurs l’année dernière.

Mais des courriels montrés au tribunal mardi suggéraient que McConney avait tenté de le mettre en boucle dès 2013, avec des feuilles de calcul jointes répertoriant le salaire de Weisselberg et des réductions pour les extras, y compris les frais de scolarité payés par Trump pour l’enseignement privé de ses petits-enfants.

Bender, qui a témoigné qu’il recevait quotidiennement de nombreux courriels de la part des dirigeants de Trump, a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir vu ces messages. S’il l’avait fait, il a déclaré: “Nous aurions eu une conversation sérieuse sur la poursuite avec le client.”

Mazars USA LLP a depuis abandonné Trump en tant que client. En février, la société a déclaré que les états financiers annuels qu’elle avait préparés pour lui “ne devraient plus être invoqués” après que le bureau de James a déclaré que les déclarations déformaient régulièrement la valeur des actifs – une allégation au cœur de son procès.

Trump a blâmé Bender et Mazars pour les problèmes de l’entreprise, écrivant sur sa plateforme Truth Social la semaine dernière : « Le cabinet d’experts-comptables très bien payé aurait dû régulièrement ramasser ces choses – nous nous sommes appuyés sur eux. C’EST VRAIMENT INJUSTE!”

Bender a témoigné qu’il incombait à Weisselberg de résoudre tous les problèmes alors que l’examen minutieux de l’organisation Trump s’intensifiait après l’élection de Trump en 2016 et lui a conseillé de mettre fin à une pratique douteuse : l’habitude de longue date de l’entreprise, qui permet d’économiser des impôts, de verser des primes aux dirigeants en tant que revenu indépendant.

Le comptable a dit qu’il avait dit à Weisselberg : “Si quelque chose vous dérange, même s’il y a la moindre chance, nous devons établir les normes les plus élevées pour que l’entreprise soit, en fait, parfaitement propre.”

Michael R. Sisak, The Associated Press