À la barre des témoins, un allié de Trump nie l’accusation d’influence étrangère

NEW YORK (AP) – Un proche allié de l’ancien président Donald Trump a témoigné lundi lors de son procès fédéral pour réfuter les accusations selon lesquelles il aurait secrètement fourni des informations confidentielles sur l’administration Trump aux Émirats arabes unis pour faire avancer la politique étrangère et les intérêts commerciaux des Émirats arabes unis.

Tom Barrack, ancien président du comité inaugural de Trump, a déclaré à un jury de New York qu’il lui aurait été “impossible” d’agir en tant qu’agent étranger pour un investisseur du Moyen-Orient dans son fonds de capital-investissement, car d’autres investisseurs s’y opposeraient. . Barrack a déclaré qu’il y avait un processus de vérification intense pour s’assurer que les gestionnaires de fonds n’avaient pas de tels conflits d’intérêts.

Les investisseurs “veulent savoir que personne n’a un avantage, qu’ils sont tous égaux”, a-t-il déclaré. Sinon, “cela refroidirait tous les autres investisseurs”, a-t-il ajouté.

Barrack, 75 ans, est accusé d’avoir utilisé son “accès unique” en tant qu’ami de longue date de Trump pour manipuler le républicain à la direction des EAU. Les procureurs disent que pendant que les responsables des Émirats arabes unis fréquentaient Barrack, ils le récompensaient en versant des millions de dollars dans ses entreprises commerciales.

Barrack a plaidé non coupable d’avoir agi en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, d’entrave à la justice et de fausses déclarations. Ses avocats ont nié avoir fait quoi que ce soit de sournois.

Le milliardaire basé à Los Angeles connaît Trump depuis des décennies, depuis ses jours dans le développement immobilier. Barrack a joué un rôle essentiel dans la campagne de 2016 en tant que principal collecteur de fonds à un moment où de nombreux autres républicains évitaient le candidat parvenu avant de diriger l’investiture de Trump.

Le gouvernement a clos son dossier d’influence étrangère la semaine dernière. Une grande partie des preuves se concentrait sur les e-mails et autres communications de retour entre Barrack et ses contacts de haut niveau aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les procureurs disent que ces communications montrent comment Barrack et ses contacts étrangers ont élaboré une stratégie pour gagner Trump.

L’accusé a suggéré lundi qu’il n’y avait rien de néfaste dans ses contacts constants avec les dirigeants des Émirats arabes unis pendant que Trump se présentait et prenait ses fonctions. Les interactions auraient été une partie normale de faire des affaires avec n’importe quel pays ou gouvernement s’associant avec lui dans des transactions immobilières haut de gamme utilisant des fonds d’investissement appartenant à l’État, a-t-il déclaré.

L’explication est venue après que Barrack a décrit son ascension vers un poids lourd de la haute finance depuis ses humbles débuts dans le sud de la Californie en tant que fils d’un propriétaire de petite épicerie d’origine libanaise. Avec son expérience, l’arabe a déclaré avoir développé un «sixième sens» culturel pour établir des relations avec les clients du Moyen-Orient.

Avant d’être inculpé, Barrack a attiré l’attention en levant 107 millions de dollars pour la célébration inaugurale de l’ancien président après les élections de 2016. L’événement a été examiné à la fois pour ses dépenses somptueuses et pour attirer des fonctionnaires étrangers et des hommes d’affaires cherchant à faire pression sur la nouvelle administration.

Tom Hays, l’Associated Press