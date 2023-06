À la barre des témoins, l’ex-législateur reconnaît enfin qu’il portait du fil pour le FBI – Shaw Local

CHICAGO – L’ancien sénateur d’État Terry Link, un vétéran de près de 24 ans du Capitole de l’Illinois, a reconnu publiquement pour la première fois cette semaine qu’il avait porté un fil pour enregistrer secrètement un collègue législateur en 2019.

Link, un démocrate de Vernon Hills, a passé des années à nier les informations des médias selon lesquelles il était le législateur devenu témoin coopérant décrit dans les documents d’accusation rendus publics après l’arrestation de l’ancien représentant de l’État Luis Arroyo en octobre 2019.

Mais dans une salle d’audience fédérale cette semaine, Link a finalement été contraint de reconnaître la vérité alors qu’il témoignait dans la deuxième des cinq grandes affaires de corruption publique impliquant des fonctionnaires de l’Illinois prévues pour cette année.

Arroyo, un démocrate de Chicago, en est déjà à 10 mois des quelque cinq années où il a été condamné à purger une peine de prison en partie à cause de sa tentative de soudoyer Link. Et Link lui-même attend sa condamnation après avoir plaidé coupable à l’accusation d’évasion fiscale qui l’a amené à coopérer avec le gouvernement fédéral en premier lieu.

Link, qui était à une époque un copain de poker régulier du futur président Barack Obama lorsqu’ils servaient tous les deux au Sénat de l’Illinois, est le témoin vedette dans l’affaire de corruption du gouvernement contre l’homme d’affaires politiquement connecté James Weiss.

Weiss avait demandé l’aide d’Arroyo pour amener la législature à légaliser les soi-disant machines à loterie dans l’Illinois. Les appareils sont des cousins ​​proches des terminaux de jeux vidéo explicitement légaux – et fortement réglementés – qui ont proliféré dans l’Illinois au cours de la dernière décennie. Mais les machines de loterie fonctionnent dans une zone grise légale et n’ont été ni spécifiquement interdites ni réglementées dans l’Illinois.

Parlant lentement et avec un tremblement dû à une maladie neurologique qui s’est aggravée au cours des près de trois ans depuis qu’il a quitté ses fonctions, Link a été concis lorsque l’assistante de la procureure américaine Christine O’Neill lui a demandé mercredi d’expliquer son crime avec ses propres mots.

« J’ai sous-déclaré mon impôt sur le revenu », a déclaré Link, ajoutant qu’il l’avait fait « je veux dire (de) 2012 ou 2013 à environ 2016 ».

O’Neill a précisé que l’évasion fiscale était liée à la dépense abusive de l’argent de son compte de campagne. Une partie de l’argent, a déclaré Link, a servi à aider un ami de longue date qui avait été en proie à des problèmes familiaux et professionnels. Mais pas tout.

« J’en ai utilisé une partie pour jouer », a admis Link.

Après l’arrestation d’Arroyo fin octobre 2019, Link faussement nié rapporte qu’il était le témoin coopérant anonyme décrit dans les documents d’accusation de son collègue.

L’ancien législateur a pris la parole pendant environ 90 minutes mercredi après-midi, au cours desquelles les avocats du gouvernement ont présenté le premier de plusieurs enregistrements d’appels téléphoniques et de réunions facilités par Link à la demande du FBI.

Le plus attendu des enregistrements viendra lorsque le procès reprendra lundi après une longue pause en raison du voyage lié au travail du juge président. Dans ces enregistrements, le jury entendra Link demander à Arroyo : « Qu’est-ce que ça m’apporte ? » en ce qui concerne le recrutement par Arroyo de Link dans ses efforts pour légaliser les machines de loterie. Et ils entendront Arroyo dire à son collègue, « c’est le jackpot », quand il a réussi l’arrangement de pot-de-vin pour Link.

‘Sortez le f— d’ici’

Link et Arroyo ont déjà reconnu leur rôle dans le stratagème de corruption présumé, mais Weiss – le gendre de l’ancien patron du Parti démocrate du comté de Cook, Joseph Berrios, et mari de l’ancien représentant de l’État, Toni Berrios – a maintenu son innocence.

Dans son témoignage jusqu’à présent dans le procès, Weiss a surtout été une note de bas de page par rapport au rôle d’Arroyo dans le récit. Le représentant d’État Bob Rita, D-Blue Island, et l’ancien sénateur d’État Tony Muñoz, D-Chicago, ont tous deux décrit comment Arroyo s’était soudainement passionné pour la légalisation des machines de loterie à l’automne 2018, avec une persistance croissante au cours de la session législative du printemps suivante.

« Il a continuellement insisté sur le problème au point que je ne voulais même plus lui parler », a déclaré Rita.

Au printemps 2019, Rita, Muñoz et Link étaient les principaux négociateurs de ce qui allait devenir la plus grande législation liée au jeu depuis la légalisation des casinos en Illinois en 1990.

À leur insu, l’intérêt soudain d’Arroyo pour leurs réunions de groupe de travail à huis clos a été suscité par son nouveau concert parallèle.

À l’automne 2018, la nouvelle société de machines à tirage au sort de Weiss, Collage LLC, a commencé à payer Arroyo 2 500 $ par mois pour faire pression sur le conseil municipal de Chicago contre une proposition d’interdiction des machines. Au cours des déclarations d’ouverture du procès plus tôt cette semaine, l’avocat de Weiss a insisté sur le fait qu’il s’agissait de « paiements de consultation légitimes », bien que le gouvernement fédéral affirme qu’il s’agissait de pots-de-vin.

Chicago n’a pas fini par interdire les machines de tirage au sort, et Arroyo a fait pivoter sa croisade vers Springfield, où il a cherché « à les rendre légitimes », comme l’a dit Muñoz lors de son témoignage.

Rita, Muñoz et Link ont ​​rappelé qu’ils avaient brièvement rencontré Weiss au Capitole au printemps 2019, présenté par Arroyo lorsqu’il les a approchés pour parler de l’inclusion de machines à tirage au sort dans le package d’expansion majeur des jeux de hasard.

Link a décrit un moment où il « l’a perdu » sur Arroyo lorsqu’il a essayé de demander à Link le sort des machines de tirage au sort vers la fin de la session de printemps fin mai de cette année-là – l’une des « nombreuses fois » qu’Arroyo avait poussé le problème avec Lien.

«J’ai en quelque sorte explosé et utilisé un langage hostile; « Sortez d’ici, ça n’arrivera pas et je ne laisserai pas ça arriver », a déclaré Link.

Le juge Steven Seeger a déclaré à Link qu’il était le bienvenu pour être explicite sur les mots qu’il a utilisés. Lien obligé.

« J’ai dit ‘sortez d’ici.’ Et je m’excuse d’avoir dit ça.

Zone grise juridique

Selon Frank Scanio, un officier de la division de la police d’État affecté à l’Illinois Gaming Board, des machines à loterie ont commencé à apparaître dans l’Illinois parallèlement à l’introduction de terminaux de jeux vidéo légaux en 2012. Scanio, le premier témoin que le gouvernement a appelé au procès, a expliqué les bases du fonctionnement des machines de tirage au sort.

Selon Scanio, les machines de tirage au sort fonctionnent un peu comme leurs homologues fortement réglementés, les terminaux de jeux vidéo. Tout comme les VGT, les machines à tirage au sort distribuent un reçu à remettre à l’établissement qui abrite la machine pour que les joueurs puissent encaisser.

« La seule différence » entre les VGT réglementés et les machines à tirage au sort, a déclaré Scanio, est que les machines à tirage au sort distribuent également des coupons pour des marchandises pouvant être achetées en ligne – et offrent la possibilité de jouer gratuitement.

Cependant, a-t-il témoigné, le jeu libre n’est pas facile à obtenir ; afin de jouer gratuitement aux jeux de type machine à sous sur une machine à tirage au sort, un client doit obtenir un code spécial de la machine, l’envoyer par courrier à la société qui l’exploite, puis attendre environ un mois afin d’obtenir 1 $ de crédits pour jouer sur cette même machine.

Alors que l’Illinois Gaming Board a longtemps considéré les machines de loterie comme illégales, l’agence n’a été impliquée dans la saisie de machines qu’à deux reprises. Les incidents se sont tous deux soldés par un tribunal et, en appel, les juges ont refusé de se prononcer directement sur la légalité des machines.

Le jury a entendu cette semaine l’audio de deux audiences distinctes du comité de mai 2019, lorsqu’Arroyo s’est mis en quatre pour obtenir une réponse directe des témoins sur le statut juridique des machines de loterie.

« Quelqu’un ici ment », a déclaré Arroyo lors d’une des audiences, au milieu du témoignage de Bill Bogot, un ancien avocat de l’Illinois Gaming Board. « Pourquoi es-tu ici en train de dire que c’est illégal ? Soit vous mentez, soit le monsieur au fond (de la) pièce ment.

Arroyo faisait référence à un partisan des machines de tirage au sort, qui avait témoigné plus tôt lors de l’audience en faveur de leur légalisation. Bogot avait expliqué pourquoi les régulateurs de l’État considéraient les machines de loterie comme illégales.

Rita a été témoin de l’échange depuis son poste de président du comité exécutif de la Chambre et, devant le tribunal cette semaine, a déclaré au jury qu’il était inhabituel qu’un représentant soit si hostile à un témoin sollicité pour donner son avis d’expert sur une question.

Rita a déclaré qu’il avait été informé peu de temps après cette audience que le dernier amendement au projet de loi sur l’expansion des jeux de hasard incluait un langage légalisant les machines à loterie – quelque chose qu’il a dit qu’il n’avait pas autorisé. Ce n’était pas inclus dans la facture finale.

« Pensez-vous que quelqu’un essayait d’introduire quelque chose dans la législation sans que vous le sachiez? » demanda le procureur du gouvernement à Rita.

Cela a provoqué une objection immédiate de l’avocat de Weiss, qui a été rapidement rejetée.

« C’est comme ça, oui, » dit Rita.

Le procès se poursuit lundi à 9h30.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.