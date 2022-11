A Kyiv, patience et résignation alors que les citoyens attendent le prochain bombardement russe

Les habitants de Kyiv ont attendu avec patience et résignation mardi alors que tous les signes pointaient vers un autre bombardement russe imminent de leur ville.

Plusieurs sources ont déclaré que la Russie prévoyait des frappes importantes mardi ou mercredi. Un responsable des services de renseignement ukrainiens a qualifié l’information de “plutôt sérieuse”.

Les Russes frappent régulièrement, semaine après semaine, à peu près au même intervalle. En conséquence, les résidents se préparaient mardi et il y avait peu de circulation dans le centre-ville.

A 12h30, une sirène retentit pour avertir d’une attaque imminente, mais l’alerte fut de courte durée. Dans l’un des grands centres commerciaux du centre-ville, il y avait peu de clients, sauf à la petite épicerie.

Dans les restaurants voisins, cependant, les affaires étaient stables. Le McDonald’s de la place Maidan était bondé, tout comme plusieurs petits cafés le long de la rue Khreshchatyk, l’une des principales artères commerciales de la capitale. Par le froid et nuageux mardi après-midi, les passants ne se sont pas attardés dans les rues.

Le responsable du renseignement ukrainien a déclaré à La Presse canadienne que les autorités craignaient les salves d’une gamme d’armes, provenant de la terre, de la mer et de l’air. La défense anti-aérienne ukrainienne a perfectionné ses méthodes et dispose d’équipements de pointe fournis par ses alliés, mais elle ne peut intercepter tous les missiles et drones tirés vers la capitale ou ailleurs dans le pays.

Lundi, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que la Russie avait lancé 16 000 attaques de missiles contre l’Ukraine au cours des neuf derniers mois. La semaine dernière, une attaque russe particulièrement dévastatrice a lourdement endommagé le réseau électrique ukrainien, qui était déjà en mauvais état, et a désactivé le système d’eau potable de Kyiv.

Les habitants de la ville se préparaient au pire mardi. Mariia Shuvalova, une enseignante qui vit dans la capitale, a déclaré qu’elle et ses amis se préparaient à un scénario catastrophique et à un autre black-out total. “Vous devez être très prudent et faire très attention”, a-t-elle déclaré lors d’une brève interview.

Les gens comptent sur leurs proches dans l’armée, sur les organisations non gouvernementales et sur les sources officielles du renseignement ukrainien pour obtenir des nouvelles d’un attentat imminent. En cas d’attaque, des abris anti-bombes sont disponibles, équipés de toilettes et de bornes de recharge de téléphone, et il y a même des cafés à proximité qui ont des générateurs.

—Patrice Bergeron, La Presse canadienne

RussieUkraine