À Kyiv, l’école est en session au milieu des frappes aériennes et des pannes d’électricité

Malgré tout cela, la vie normale à l’école continue. Les enseignants ont organisé une soirée pyjama pour les plus jeunes élèves le dernier jour d’école avant le début des vacances d’hiver. Ils agrippaient des animaux en peluche et riaient dans leurs grenouillères. Les étudiants plus âgés ont également organisé une fête de fin d’année et partagé des collations et du thé.

Mme Romanova, la directrice, a déclaré qu’il était important pour elle de maintenir cette positivité pour l’enseignement en personne. Elle a dit qu’elle le considérait comme le front de bataille personnel de chaque élève et de chaque enseignant en Ukraine.

“Nous nous rapprochons tous de notre victoire grâce à nos réalisations éducatives”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes ici en ce moment, et nous pourrons le surmonter, nous pourrons surmonter les ennuis qui retombent sur nos enfants.”