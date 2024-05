A Knives Out Mystery ajoute Daryl McCormack au casting

Dave Benett/Getty Images

Daryl McCormack (Bonne chance à toi, Leo Grande) a rejoint le casting de Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirésle troisième film de la Couteaux sortis franchise du scénariste-réalisateur Rian Johnson, a confirmé Deadline.

Aucun mot sur le rôle qu’il jouera dans le trio, dans lequel Daniel Craig reviendra pour reprendre son rôle de célèbre détective sudiste Benoit Blanc. Comme annoncé précédemment, cette fois-ci, les autres acteurs du casting incluent Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Jeremy Renner et Mila Kunis.

Une renaissance contemporaine du genre du meurtre et du mystère, le Couteaux sortis la franchise se concentre sur les enquêtes sur le personnage de Craig, Blanc. La série a été lancée avec le roman policier du même nom de Johnson en 2019, avec Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer et plus encore, qui a rapporté plus de 310 millions de dollars dans le monde. Suite à la popularité du premier film, qui a décroché une nomination aux Oscars pour son scénario, Netflix a acquis les droits de production de deux suites pour 450 millions de dollars, dont la première, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésest sorti en 2022.

Johnson dirige Réveillez-vous l’homme mort à partir de son propre scénario, produisant également aux côtés de son partenaire Ram Bergman pour T-Street.

Mieux connu pour avoir joué aux côtés d’Emma Thompson dans la célèbre comédie dramatique de Sundance Bonne chance à toi, Leo Grandesorti sur Hulu par Searchlight, McCormack est un acteur irlandais nominé aux BAFTA, par ailleurs surtout connu pour ses tours dans des séries comme La femme dans le mur, Mauvaises sœurs et Peaky Blinders. Ensuite, on le verra dans Paramount’s Torsadessortie le 19 juillet, et le thriller étoilé Anniversaire.

La variété était la première aux nouvelles.