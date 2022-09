A Kherson, l’offensive militaire ukrainienne vise à reprendre les terres occupées

Commentez cette histoire Commentaire

OBLAST DE KHERSON, Ukraine – L’armée ukrainienne a laissé les Ukrainiens et le monde deviner la contre-offensive qu’elle prétend avoir lancée dans ce territoire occupé par la Russie, mais Oleksander Skovorodka ressent déjà un changement. Le résident de 32 ans de Kamyane, un village encerclé par les forces russes, a déclaré que la cadence des salves d’artillerie des deux directions s’était intensifiée. Lui et ses voisins ont vu des hélicoptères d’attaque ukrainiens bourdonner dans la cime des arbres alors qu’ils se dirigeaient vers le sud. Mercredi soir, des véhicules militaires ukrainiens ont emprunté le chemin de terre dans le coin nord-ouest de l’oblast où lui et sa femme, Taisia, conduisaient pour acheter de la nourriture.

“Nous pouvons entendre plus de combats, plus de bombardements”, a-t-il dit. “Les Russes sont juste là-bas.”

La voie est l’une des routes qui leur permet d’éviter les zones contrôlées par les envahisseurs russes, qui occupent désormais la quasi-totalité de cette région stratégiquement vitale de 11 000 milles carrés, y compris sa capitale, la ville portuaire de Kherson sur la mer Noire.

La voie longe des forêts et des pâturages et mène à un pont improvisé de gravier et de tuyaux sur la rivière Inhulets, qui sépare Kherson des régions sous contrôle ukrainien au nord et à l’ouest. Ces derniers jours, les habitants de Kherson ont utilisé le point de passage pour fuir les combats, la plupart d’entre eux se dirigeant vers la ville voisine de Kryvyi Rih.

“Ils traversent tous les jours”, a déclaré Oleksander Pokusayev, qui vit dans le village voisin de Shestirnya, juste à l’intérieur de l’Ukraine libre. Il avait conduit sa moto Voskhod de l’ère soviétique du côté Kherson du pont, où il pêchait fréquemment. “J’ai vu deux minibus pleins de monde plus tôt dans la journée”, a-t-il déclaré.

Avec le seul passage officiel à plus de 100 miles au nord à Zaporizhzhia – un village abandonné dont l’accès est contrôlé par des armées adverses à chaque extrémité d’un no man’s land tendu – les évacués doivent de plus en plus trouver d’autres options. Certains nagent dans les Inhulets, ce que la belle-sœur de Pokusayev a fait lorsqu’elle a fui les occupants russes dans le village de Borozenske.

« Elle a dû traverser des forêts pendant deux jours. Elle a traversé à la nage et les soldats ukrainiens l’ont aidée à se mettre en sécurité », a-t-il déclaré. “Son mari est toujours du côté occupé.”

Pendant qu’il parlait, une patrouille ukrainienne est arrivée, s’arrêtant pour vérifier la sécurité de quatre journalistes du Washington Post. En raison de l’offensive et des manœuvres croissantes des deux côtés, les soldats ukrainiens ont déclaré que le côté Kherson de la rivière était de plus en plus dangereux.

“C’est très risqué ici maintenant”, a déclaré un soldat, qui a demandé à ne pas être identifié par son nom ou son unité. « Les Russes sont très proches et leurs armes ne sont pas très précises. Leurs fusées peuvent aller n’importe où.

Kherson a été la première ville stratégiquement importante capturée par la Russie au début de l’invasion fin février, et la région élargie de Kherson aide à former le “pont terrestre” convoité du président russe Vladimir Poutine vers la Crimée, que la Russie a envahi et annexé en 2014.

Les habitants de la région ont vu le contrôle des villages de Kherson osciller. Après que les Russes se soient emparés de nombreuses communautés dans les premières semaines de l’invasion, les forces ukrainiennes ont traversé les Inhulets en mai, libérant plusieurs d’entre elles. Les troupes ukrainiennes ont utilisé le village de Pokusayev comme base pendant plus d’un mois de bombardements avant cette poussée.

Désormais, les habitants espèrent que la nouvelle offensive poussera les Russes hors de portée de l’artillerie. Jusqu’à présent, cependant, les bombardements n’ont fait qu’empirer.

« Ils ont encore frappé beaucoup de maisons ; ils essaient de frapper l’église », a-t-il dit en désignant le dôme doré visible de l’autre côté de la rivière. “Ma maison a été abattue deux fois.”

Pendant des mois, les services de renseignement et les analystes militaires occidentaux ont déclaré que l’Ukraine préparait une grande campagne pour reprendre Kherson et le territoire environnant. La capitale régionale, porte d’entrée entre le fleuve Dniepr et la mer Noire, est un pôle économique majeur.

L’Ukraine espère que reprendre la région aux Russes – qui auraient prévu d’organiser un référendum avant de l’annexer à la Russie – donnera un élan à ce qui est devenu une guerre dans l’impasse.

On ne sait pas si l’opération lancée lundi est la campagne à grande échelle prévue.

Les informations provenant de l’intérieur de Kherson sont rares. Les responsables militaires ont interdit aux journalistes d’accéder aux zones de première ligne à travers le pays jusqu’à lundi au moins, un niveau de restrictions sans précédent au cours des six mois qui ont suivi le début de l’assaut russe. Ils ont demandé aux Ukrainiens d’être patients et ont averti que la sécurité opérationnelle signifie que les informations sur la campagne seront lentes à émerger.

“Cela va prendre aussi longtemps que nécessaire et personne ne va se précipiter parce que les gens s’attendent à quelque chose de dramatique et d’excitant”, a déclaré Andriy Zagorodnyuk, un ancien ministre ukrainien de la Défense qui dirige maintenant le Center for Defence Strategies, un groupe de réflexion militaire à Kyiv. “Ils vont le faire en toute sécurité, quel que soit le temps qu’il faudra”, a déclaré Zagorodnyuk.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que des «batailles difficiles» faisaient rage dans l’oblast et que leurs forces avaient détruit de nombreux dépôts d’armes et postes de commandement. Au début de la campagne, l’Ukraine a déclaré avoir démoli d’importants ponts sur le Dniepr, coupant les routes d’approvisionnement russes.

La Russie a reconnu qu’une campagne majeure était en cours, mais a déclaré qu’elle avait déjà fait un lourd tribut en vies, chars et équipements ukrainiens. Des soldats blessés auraient commencé à arriver à Mykolaïv, une ville côtière juste à l’extérieur de la frontière ouest de l’oblast.

Un responsable du Pentagone a confirmé lundi une “augmentation” des combats à l’intérieur de Kherson, y compris des tirs d’artillerie et des attaques à la roquette, mais n’a pas pu confirmer qu’une contre-offensive majeure était en cours.

Le vide de l’information a laissé les habitants de Kherson à l’intérieur et à l’extérieur du territoire se bousculer pour en savoir plus. À Kryvyi Rih, où le gouvernement de la ville a mis en place 89 abris pour héberger plus de 35 000 évacués de Kherson, les personnes qui ont fui les combats parcourent les chaînes Telegram et les groupes de discussion pour savoir ce qui se passe chez elles.

Svetlana Kulybanych, 60 ans, et sa famille vivent dans un orphelinat de Kryvyi Rih qui a été transformé en refuge. Elle téléphone régulièrement à l’un des rares amis restés dans leur ville natale de Nova Kakhovka, à 25 miles de la ville de Kherson.

Quelque chose de grand se passe définitivement, a rapporté l’ami mercredi.

“Elle a dit que les Ukrainiens bombardaient la ville et qu’ils avaient détruit de nombreux dépôts et endroits où les Russes entreposaient leur équipement”, a déclaré Kulybanych. “Maintenant, les Russes se cachent entre les bâtiments.”

S’il s’agit de la grande poussée de l’Ukraine pour expulser les Russes, Kulybanych prie pour que les troupes l’emportent bientôt. Elle et son mari, qui se remet d’une crise cardiaque qu’il a subie le jour de l’invasion, veulent rentrer chez eux.

“Nous voulons commencer à reconstruire alors que nous sommes encore jeunes et assez forts pour le faire”, a-t-elle déclaré.