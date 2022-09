A Kharkiv, les villes libérées par l’Ukraine se sont réjouies d’une retraite russe

Des véhicules militaires ukrainiens circulent sur une route principale dans la région de l’oblast de Kharkiv le 11 septembre. Une contre-offensive ukrainienne rapide a poussé les forces russes dans une retraite étonnante des zones stratégiques clés de la région nord-est de Kharkiv. (Heidi Levine)

ZALIZNYCHNE, Ukraine – Au final, les Russes ont fui par tous les moyens vendredi, sur des vélos volés, déguisés en locaux, abandonnés par leurs unités. Quelques heures après que les soldats ukrainiens ont afflué dans la région, des centaines de soldats russes campés dans ce village ont disparu, laissant derrière eux des habitants stupéfaits face aux ruines de 28 semaines d’occupation.

“Ils ont simplement laissé tomber des fusils par terre”, a déclaré dimanche Olena Matvienko alors qu’elle se tenait, toujours désorientée, dans un village jonché de caisses de munitions et de véhicules incendiés, dont un char russe chargé sur un plateau. Les premiers enquêteurs de Kharkiv venaient d’arriver pour récupérer les corps de civils abattus par des Russes, certains exposés depuis des mois.

“Je ne peux pas croire que nous ayons vécu quelque chose comme ça au 21e siècle”, a déclaré Matvienko, les larmes aux yeux.

La fuite précipitée des Russes du village faisait partie d’une nouvelle réalité étonnante qui a pris le monde par surprise ce week-end : les envahisseurs de février sont en fuite dans certaines parties de l’Ukraine qu’ils ont saisies au début du conflit.

Samedi, le ministère russe de la Défense a confirmé que les forces russes s’étaient retirées de la région de Balakliia et Izyum dans la région de Kharkiv, affirmant qu’une décision avait été prise de “se regrouper”.

Dimanche, le commandant en chef de l’Ukraine, Valery Zaluzhny, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris plus de 3 000 kilomètres carrés (1 864 miles) de territoire, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante, ajoutant qu’elles avançaient de l’est, du sud et du nord.

“Les forces ukrainiennes ont pénétré les lignes russes jusqu’à 70 kilomètres de profondeur à certains endroits”, a rapporté l’Institut pour l’étude de la guerre, qui suit de près le conflit. Ils ont capturé plus de territoire au cours des cinq derniers jours “que les forces russes n’en ont capturé dans toutes leurs opérations depuis avril”, selon son bilan de campagne publié dimanche.

L’effondrement apparent des forces russes a provoqué des ondes de choc à Moscou. Le chef de la république tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui a envoyé ses propres combattants en Ukraine, a déclaré que s’il n’y avait pas de changements immédiats dans la conduite de l’invasion par la Russie, “il devrait contacter les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation réelle par terre.”

Le briefing quotidien du ministère russe de la Défense, dimanche, comportait une carte montrant les Russes se retirant derrière la rivière Oskil à la périphérie de la région de Kherson.

Les preuves des gains ukrainiens ont continué d’émerger dimanche, avec des images de soldats ukrainiens hissant un drapeau dans le centre d’Izyum, après son abandon par les forces russes, et des images similaires d’autres villes et villages tels que Kindrashivka, Chkalovske et Velyki Komyshuvakha.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé de donner des détails sur les prochains mouvements de son armée, sauf pour dire dans une interview à CNN : « Nous ne resterons pas immobiles. Nous allons avancer lentement, progressivement.

Les Ukrainiens ont émergé dans la chaîne de villages tout juste libérés au sud-est de Kharkiv, saluant la fin de leur calvaire et se demandant si c’était vraiment fini. “Seul Dieu sait s’ils reviendront”, a déclaré Tamara Kozinska, 75 ans, dont le mari a été tué par un tir de mortier peu après l’arrivée des Russes.

Ce n’est en aucun cas terminé, ont averti des experts militaires. La Russie détient toujours environ un cinquième de l’Ukraine et a poursuivi ses bombardements intensifs au cours du week-end dans plusieurs régions. Et rien ne garantit que l’Ukraine puisse assurer la sécurité des zones reprises. “Une contre-offensive libère un territoire et après cela, vous devez le contrôler et être prêt à le défendre”, a averti le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, dans une interview au Financial Times.

Mais alors que les soldats ukrainiens continuaient dimanche à pénétrer plus profondément dans le territoire détenu par la Russie, un plus grand nombre d’entre eux étaient prêts à voir la campagne comme un tournant possible.

À Zaliznychne, un petit village agricole à 60 km à l’est de Kharkiv, les habitants retrouvaient la normalité dimanche, dormant dans des chambres plutôt que dans des sous-sols pour la première fois depuis des mois et essayant d’entrer en contact avec leur famille à l’extérieur.

Kozinska n’a pas vu sa fille depuis février – même si elle habite à 20 km – mais vient d’apprendre qu’elle viendra la chercher dès que les autorités ouvriront l’accès au village, juste au moment où le temps se refroidit.

“J’ai eu tellement peur de l’hiver”, a déclaré la femme souffrant de problèmes pulmonaires, serrant un papier qui vient de lui être distribué et lui donnant un numéro à appeler si elle trouve une mine terrestre. “Nous n’avons pas d’électricité et il m’est difficile de ramasser du bois de chauffage.”

Les premiers soldats russes qui se sont installés dans le village, transformant la scierie en base et lançant des attaques à la roquette sur les troupes ukrainiennes dans la ville voisine, n’avaient d’abord pas harcelé les habitants, a-t-elle déclaré. Lorsqu’ils abattaient des cochons dans une ferme abandonnée, ils laissaient parfois les habitants abattre une partie de la viande.

Mais au fur et à mesure que l’occupation se poursuivait, avec la rotation des Russes chaque mois, les troupes sont devenues plus agressives. L’un d’eux a demandé à emprunter le téléphone de Kozinska.

“Je lui ai donné pour qu’il puisse appeler sa mère, mais il a pris ma carte SIM”, a-t-elle déclaré.

L’un des médecins a soigné le dos de Halyna Noskova après qu’elle a été touchée par des éclats de mortier dans sa cour avant en juin. Sa mère de 87 ans a sorti l’éclat de métal. « Il faisait encore chaud », dit-elle. Le Russe l’a bandée.

“Ils m’ont aidé, mais je suis content que nous soyons libérés”, a déclaré Noskova, 66 ans.

Les habitants, qui sont tous russophones dans cette région adjacente à la frontière russe, ont décrit un traitement généralement plus humain que celui subi par les communautés occupées plus à l’ouest. La découverte de plus de 450 corps à Bucha, près de Kyiv – dont beaucoup montrent des signes de torture – a déclenché l’indignation internationale face aux atrocités.

“Ce n’étaient pas des monstres, c’étaient des enfants”, a déclaré Matvienko, qui a un jour demandé aux troupes russes de déplacer le char qu’elles avaient garé devant sa maison. « J’ai demandé ce qu’ils voulaient de nous et ils ont répondu : ‘Nous pouvons soit être ici, soit nous pouvons être en prison.’ ”

D’autres ont dit aux villageois qu’ils n’étaient pas là pour combattre l’Ukraine, mais pour « nous protéger de l’Amérique ».

La plus grande règle des Russes pour les résidents était d’entrer à l’intérieur avant 18 heures et d’y rester, au calme et dans le noir, ont déclaré plusieurs personnes. Violer cet ordre pourrait être fatal, comme deux hommes dans la rue l’ont appris très tôt. Les amis buvaient et avaient la lumière allumée, a déclaré Maria Grygorova, qui vit dans la maison attenante à côté. Le lendemain matin, elle les trouva par terre.

“Konstiantyn avait deux impacts de balle dans la tête”, a-t-elle déclaré.

Elle et deux amis les ont enterrés dans la cour latérale. Les deux mêmes amis les ont déterrés dimanche, sous les yeux des enquêteurs ukrainiens sur les crimes de guerre.

L’équipe de Kharkiv a recueilli deux autres corps lors de leur visite, dont un agent de sécurité dont les restes pourrissent sur le sol d’un ascenseur de gravier dans une usine d’asphalte depuis des mois, alors même que les Russes l’utilisaient comme tour de tireur d’élite. Un enquêteur a vomi par-dessus une rambarde à plusieurs reprises alors que les agents récupéraient les restes.

“Nous examinons ici des crimes de guerre”, a déclaré Serhii Bolvinov, enquêteur en chef de la police régionale de Kharkiv, alors que son équipe attendait que les techniciens de déminage nettoient une zone d’explosifs avant de pouvoir récupérer certains des corps.

Les habitants avaient peur des Russes, ont déclaré plusieurs habitants du village. Mais ils ont presque eu pitié d’eux dans leur course pour échapper à la récente attaque ukrainienne.

La moitié des soldats ont fui dans leurs véhicules dans les premières heures de l’offensive, ont-ils déclaré. Les personnes bloquées sont devenues désespérées. Certains résidents ont entendu leurs appels radio aux commandants d’unité pour que quelqu’un vienne les chercher.

“Ils ont dit:” Vous êtes seul “”, a raconté Matvienko. « Ils sont entrés dans nos maisons pour prendre des vêtements afin que les drones ne les voient pas en uniforme. Ils ont pris nos vélos. Deux d’entre eux ont pointé des armes sur mon ex-mari jusqu’à ce qu’il leur tende ses clés de voiture.

Des responsables ukrainiens dynamiques ont déclaré qu’ils ne négocieraient plus un accord de paix qui permettrait à la Russie de maintenir une présence occupante sur n’importe quel territoire, même en Crimée et dans une partie des régions orientales de Donetsk et Lougansk contrôlées par la Russie ou des séparatistes soutenus par la Russie pendant des années.

“Le point de non-retour est passé”, a déclaré Reznikov, le ministre de la Défense, lors du sommet sur la stratégie européenne de Yalta à Kyiv samedi.

Dimanche, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a semblé revenir sur sa précédente affirmation selon laquelle le moment n’était pas venu pour des négociations de paix, alors que la Russie se préparait à organiser une série de référendums fictifs destinés à annexer les territoires occupés.

« Nous ne sommes pas contre les pourparlers ; nous ne refusons pas les pourparlers », a déclaré Lavrov à l’émission de télévision d’État, « Moscou. Kremlin. Poutine. Au contraire, “Ceux qui refusent doivent comprendre que plus ils retardent ce processus, plus il sera difficile de négocier.”

Robyn Dixon a rapporté de Riga, en Lettonie. Mary Ilyushina à Riga et Isabelle Khurshudyan à Kyiv ont contribué à ce rapport.