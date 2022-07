À Jagrata, un homme âgé joue du tambour et s’amuse ; Vidéo virale

Nous avons tous été dans des jagratas avec nos amis et nos familles. Récemment, une vidéo dans laquelle un homme âgé est vu en train de sauter et de jouer du tambour lors d’une jagrata est devenue virale. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont été surpris de voir l’enthousiasme de l’homme. Parallèlement à cela, les gens ont également aimé son style unique de jeu de batterie.

Dans la vidéo, l’homme porte un chapeau avec un t-shirt jaune et un pantalon noir. Son enthousiasme fait plaisir à voir. Au jagrata, alors que certains étaient assis silencieusement et priaient, cet homme était occupé à danser dans son propre style sans prêter la moindre attention aux autres.



Pendant ce temps, la vidéo a été partagée à partir de la page Rangile Haryanvi. Dans la vidéo, il y a une idole de Lord Hanuman derrière et l’endroit est joliment décoré. L’oncle avait un tambour et deux bâtons dans les mains et on le voit en jouer en sautant. Les personnes plus jeunes que lui dans le jagaran ont également été impressionnées par son énergie et ont adoré son style de danse unique.

La vidéo a cumulé plus de 14 millions de vues à ce jour. Parallèlement à cela, plus de sept personnes lakh l’ont également aimé. Dans la boîte de commentaires de la vidéo, beaucoup ont aimé son énergie et l’ont loué. “C’est comme ça que vous aimez votre travail”, a écrit l’un d’eux avec un emoji riant. Un autre a dit: “Comment faire de l’exercice en jouant au dhol”.

