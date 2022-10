À Izyum, de joyeuses réunions de famille après la libération ont mis fin à l’occupation russe

Après avoir fui sa maison avec sa famille, Viktor Havrashenko retrouve ses parents âgés qui ont vécu sous occupation russe pendant des mois. (Vidéo : Whitney Shefte, Whitney Leaming/The Washington Post)

SAVYNTSI, Ukraine – Alors que son SUV argenté roulait le long des chemins de terre sinueux, Viktor m’a regardé à travers son rétroviseur et a souri. “C’est le village où j’ai grandi”, a-t-il déclaré. “Où je suis allé à l’école et où j’ai passé mon enfance.” Il y a plusieurs mois, alors que Viktor me conduisait à travers l’Ukraine dans cette même voiture – moi sur le siège avant, sa fille adolescente à l’arrière – sa voix s’était brisée alors qu’il décrivait sa vie avant la guerre. Il y a un peu une barrière linguistique entre nous, mais avec l’aide de Google Traduction, j’ai découvert sa maison dans la petite ville d’Izyum, au nord-est. Il m’a parlé de son entreprise avicole prospère et des visites à ses parents âgés qui vivaient dans un village voisin.

La guerre lui avait enlevé tout cela.

Viktor Havrashenko, 41 ans, a décidé peu après l’invasion russe du 24 février de fuir Izyum avec sa femme et sa fille. Ils se sont installés dans une partie de la région de Kharkiv encore sous contrôle ukrainien. Il était clair dès le début que les forces russes avaient l’intention d’annexer illégalement le territoire et de le déclarer partie de la Russie.

Les parents de Viktor, comme de nombreuses personnes âgées à travers le pays, ont refusé d’évacuer – préférant rester à la maison, advienne que pourra. En mars, après des semaines de violents combats, les forces russes ont pris le contrôle d’Izyum et de nombreux villages environnants, y compris le leur.

Pendant des mois, il n’y avait pratiquement aucune connexion téléphonique. Mais d’après le peu que Viktor a appris, il savait que la situation était désastreuse. Les bombardements avaient détruit de nombreux immeubles d’appartements et maisons, y compris la maison juste en face de la sienne. La nourriture était rare. Il n’était pas sûr de ce qui était arrivé à ses nombreux poulets. Il a raté son chat de compagnie. Il craignait que ses parents n’obtiennent les médicaments dont ils avaient besoin pour survivre.

En tant que chauffeur travaillant pour le Washington Post, Viktor a témoigné des dangers auxquels les civils étaient confrontés dans les villes proches des lignes de front de la guerre. L’été passa sans grand espoir que sa situation changerait de sitôt.

Torture, meurtres, enlèvements : la retraite russe d’Izyum révèle des horreurs

Puis, en l’espace de quelques jours seulement en septembre, une contre-offensive ukrainienne rapide et inattendue a forcé les forces russes sans méfiance et leurs collaborateurs à se retirer de la région de Kharkiv, abandonnant nombre de leurs biens, notamment des chars et des armes. Les forces ukrainiennes ont été revigorées par leurs gains. Les analystes militaires ont salué les avancées comme un tournant potentiel dans la guerre. Et de nombreux civils qui ont survécu à des mois d’occupation russe ont embrassé l’arrivée du drapeau bleu et jaune qui a restauré leur place en Ukraine.

Parmi eux se trouvaient les parents de Viktor, enfermés depuis des mois dans la modeste maison où il avait grandi à Savyntsi, un village à environ 40 minutes d’Izyum. Le service cellulaire étant toujours coupé, Viktor n’a pas pu les contacter pour leur dire qu’il pourrait bientôt les joindre par la route.

Il a d’abord visité Izyum, conduisant des journalistes du Post avec lui. Viktor pleura en voyant ce qu’était devenue sa ville autrefois paisible. “Je ne reconnais pas ma ville natale”, a-t-il déclaré. “Tout est incendié.”

Des appartements ont été détruits, les débris de guerre gisaient partout et des véhicules russes abandonnés – la signature Z peinte sur le côté – jonchaient les rues. Arrivé chez lui, il s’agenouilla près de son lit, posa sa tête sur son oreiller et pleura de nouveau. Des larmes coulaient sur son visage alors qu’il tenait son chat ronronnant, maintenu en vie par ses voisins.

Le meilleur ami de Viktor, notre autre chauffeur Viacheslav Polovyi, 36 ans, avait quelques jours auparavant retrouvé ses parents à Izyum pour la première fois depuis le début de la guerre – frappant à leur porte et enveloppant son père dans une étreinte d’ours quand il ouvrit la porte. Au milieu de toutes les horreurs de cette guerre et des tragédies personnelles que nous avons couvertes, les retrouvailles émouvantes de Viacheslav avec ses parents ont offert un élan d’espoir et de bonheur à notre équipe.

C’était maintenant au tour de Viktor.

Alors que nous roulions le long de la route, il a soudainement dévié et s’est garé sur un carré d’herbe. Un homme plus âgé marchait lentement devant nous, courbé dans un épais manteau à carreaux. Viktor n’eut pas besoin de dire un mot. Nous savions d’après les larmes dans ses yeux que ce devait être son père, Volodymyr. Les deux ont pleuré en se tenant devant la maison où Viktor a grandi.

Nous avons franchi leur portail. La mère de Viktor, Natalia, qui a 72 ans, était chez un voisin. Nous avons traversé leur jardin, Viktor en tête. Il jeta ses bras autour de sa mère, pleurant une fois de plus.

« Ne pleure pas, nous allons bien. Tout va bien, fils », a-t-elle dit alors qu’ils s’étreignaient. «Nous sommes forts, nous avons résisté à tout. … Nous avons attendu le drapeau ukrainien.

Les journaux de propagande montrent comment la Russie a promu l’annexion à Kharkiv

Nous avons passé l’après-midi chez eux, un moment qui nous a permis, à Viktor et à nous, de poser le genre de questions auxquelles ses parents ne pouvaient pas répondre en toute sécurité lorsque l’armée russe était encore là.

Les quelques appels passés par sa mère lorsqu’elle partait chercher du service, a-t-elle dit, étaient surveillés par des soldats armés. « Et que pourriez-vous dire ? “Tout va bien, nous sommes en bonne santé et bien.” Absolument rien d’autre », a-t-elle déclaré.

Nous avons demandé pourquoi elle avait décidé de rester. Elle a décrit comment Viktor l’avait appelée et lui avait dit que s’il devait fuir, elle et son père devraient venir avec eux. Mais elle craignait de partir – et de ne jamais pouvoir revenir. « ‘Si nous devons mourir, alors nous mourrons dans notre village’ », lui dit-elle. « ‘Vous pouvez nous enterrer ici, au cimetière où toute notre famille est enterrée.’ ”

Elle a parlé de la façon dont son grand-père avait servi pendant la Première Guerre mondiale et son père pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été grièvement blessé et est décédé deux mois avant sa naissance.

“Je n’aurais jamais pensé que notre génération souffrirait d’une telle [a thing],” dit-elle.

Elle a rappelé comment les chars ont traversé leur village en mars, comment ils se sentaient « coupés de tous côtés ».

Certains habitants de la ville ont été emmenés dans des sous-sols et ont disparu, a-t-elle déclaré. Ils ont eu du mal à trouver des médicaments. Tous les commerces fermés. Ils ont survécu grâce à ce qu’ils ont cultivé dans leur jardin et du pain fait maison que certains habitants ont vendu. Viktor a réussi à envoyer des médicaments par l’intermédiaire de connaissances, ce qui les a aidés à rester en bonne santé.

“Le plus effrayant, c’est qu’ils auraient pu mourir sans aide”, a déclaré Viktor. “Il n’y avait pas de pharmacie là-bas, pas d’hôpital.”

Les enfants de Kharkiv sont allés au camp d’été en Russie. Ils ne sont jamais revenus.

Nous avons apporté plus de médicaments et d’épicerie avec nous – des sandwichs, de la charcuterie et du fromage. Ils nous ont servi du vin maison. « À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé de la viande ? J’ai demandé à Natalia. « Nous en avons même oublié l’odeur », répondit-elle.

Lorsqu’elle devait s’aventurer à l’extérieur pour chercher des fournitures, elle empruntait des itinéraires qui, espérait-elle, lui éviteraient même de voir un soldat russe. “Si je voyais un homme avec un fusil, j’avais très peur”, a-t-elle déclaré. Leurs uniformes, gilets pare-balles et armes l’ont déstabilisée. “C’était très désagréable”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai pensé, pourquoi sont-ils venus ici?”

Lorsque les chars ukrainiens sont finalement passés, dit-elle, les civils se sont agenouillés en signe de remerciement. “C’était tellement touchant”, a-t-elle déclaré. “Tu ne pouvais pas regarder ça sans pleurer.”

« Ce jour-là, les voisins sont sortis en disant : ‘Gloire à l’Ukraine !’ l’un à l’autre », se souvient-elle. « ‘Nous sommes l’Ukraine maintenant, il n’y a plus de Russes. Viens avec du vin, buvons un verre », ont-ils dit.

Ce fut le début de la fin de ce que Viktor a décrit comme se sentant comme s’il vivait dans “une impasse”.

“La situation est telle que vous pourriez être prêt à enlever votre dernière chemise et à la donner”, a-t-il déclaré. “Mais tu ne peux pas faire ça.”

Chaque jour qui passait, il savait qu’il lui manquait un temps précieux avec ses parents. Son père, âgé de 73 ans, souffre de graves problèmes de santé. « Dire que je suis furieux serait un euphémisme », a déclaré Viktor. “A l’âge de mes parents, chaque jour qu’ils vivent est un grand accomplissement – je ne sais pas comment l’appeler autrement.”

Pour sa mère, ne pas pouvoir joindre son fils était aussi la partie la plus difficile de l’occupation. La douleur qu’ils ressentaient chacun à leur séparation était quelque chose qu’ils avaient du mal à mettre en mots.

Puis, quelques jours après leur libération, le voisin de Natalia lui a dit de lever les yeux. Quand elle l’a fait, elle a vu Viktor traverser le terrain, les bras grands ouverts, prêt à la prendre dans ses bras.

Whitney Shefte et Sergii Mukaieliants ont contribué à ce rapport.