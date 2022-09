À Inukjuak, au Québec, voter semble futile pour les membres de la communauté qui se sentent ignorés et oubliés

Assise à sa table de salle à manger à Inukjuak, Siasi Smiler Irqumia va droit au but.

“Les choses ne se passent pas vraiment, même si nous votons.”

« Nous ne sommes qu’une autre communauté au Québec », dit l’aîné inuit — qui mérite qu’on s’y attarde.

“Mais quand je regarde les Inuits, les Cris, les Naskapis, on nous évite beaucoup. Nos communautés sont évitées.”

Il y a de la colère à Inukjuak, l’un des villages de la région du Nunavik au Québec, et de la déception à l’approche des élections provinciales du 3 octobre. Pourquoi y prêter attention, demandent-ils, surtout quand l’histoire prouve que les besoins des résidents ne seront pas satisfaits?

C’est un refrain commun parmi ceux de la communauté inuite d’environ 2 000 personnes.

À leur table de salle à manger, ou le long de la plage face à la baie d’Hudson, au dispensaire médical ou au centre communautaire, les membres de la communauté d’Inukjuak expriment leurs inquiétudes à propos du village, ainsi que leur amour pour celui-ci.

“C’est chez moi”, dit Irqumia en regardant son petit-fils préparer le petit-déjeuner et sa fille nourrir sa petite-fille.

“Je connais tout le monde. Je connais l’histoire.”

Plus grande circonscription géographique, moins d’électeurs

La circonscription d’Ungava est la plus grande du Québec géographiquement, s’étendant du village le plus septentrional de la province, Ivujivik, jusqu’à Chibougamau, à 1 400 kilomètres au sud de là.

Pourtant, elle compte moins d’électeurs admissibles que la plupart des autres circonscriptions, et la participation électorale est souvent la plus faible de la province.

En 2018, la participation électorale en Ungava était de 30,89 % comparativement à la participation globale de la province de 66,45 %, selon Élections Québec.

Pour plusieurs à Inukjuak, ne pas se présenter aux urnes ne s’explique pas tant par l’apathie ou l’indifférence, mais plutôt par le sentiment qu’ils sont ignorés.

“Nous sommes ici juste en train d’écouter les nouvelles et [the candidates] parler de ce pour quoi ils veulent être élus, et nous voilà : ‘Et nous ? Pourquoi ne pouvons-nous pas vous dire quelque chose ? Venez dans notre communauté et voyez ce qui se passe au Nunavik », explique Phoebe Atagotaaluk, qui vit à Inukjuak depuis son adolescence.

“Il y a tellement de choses à réparer dans le Nord.”

À Inukjuak, les services municipaux comme la livraison d’eau potable et l’évacuation des eaux usées ne sont pas fournis régulièrement. Les enfants se retrouvent déscolarisés par manque d’enseignants.

Et l’été dernier, le seul accès aux soins de santé était pour les soins d’urgence. Une pénurie d’infirmières au centre de santé local a fait que pendant un certain temps, les membres de la communauté n’ont pas pu venir pour des rendez-vous sans rendez-vous ou des examens réguliers.

Phoebe Atagotaaluk dit que les politiciens n’ont aucune idée de ce qu’est vraiment la vie au Nunavik. (Sarah Leavitt/CBC)

La Régie régionale de santé du Nunavik était tellement inquiète qu’elle a demandé au gouvernement du Québec d’envoyer l’armée, mais la demande a été rejetée.

« Quand on a demandé l’armée, c’est parce qu’on s’inquiétait vraiment pour la communauté », raconte Charlie Lapointe-Robert, infirmier travaillant au Centre de santé Inuulitsivik à Inukjuak.

“Comme la communauté se sent déjà abandonnée, nous nous sommes tous sentis abandonnés.”

Au lieu de cela, le gouvernement a renforcé le personnel de santé en diminution au Nunavik avec des infirmières d’agence, des ambulanciers paramédicaux et la Croix-Rouge.

« La relève en ce moment n’aide malheureusement pas vraiment. Ce ne sont pas les professionnels dont nous avons besoin avec les qualifications pour faire des soins sur appel », dit Lapointe-Robert, ajoutant que très peu ont eu l’expérience ou la formation pour travailler dans une communauté inuite. .

“Emotionnellement, cela donne beaucoup de stress et de peur, et [community members] sont également en colère de ne pas avoir les soins et les services qu’ils méritent. »

Pas de médecins spécialistes

Irqumia connaît trop bien ce sentiment d’abandon. Il y a quatre ans, l’homme de 69 ans a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson.

Pendant qu’elle parle, son bras droit tremble, montrant des signes du trouble. Sa marche autrefois régulière est maintenant un shuffle.

“Je savais que Michael J. Fox avait la maladie de Parkinson, c’est tout ce que je savais”, a déclaré Irqumia, éclatant d’un rire vif et pétillant, avant d’aborder ses peurs.

“[Parkinson’s] n’est pas nouveau pour le monde, mais c’est nouveau pour notre région. Nous n’avons pas accès à beaucoup de médecins et nous n’avons jamais le même médecin. Donc, c’est toujours répéter et répéter des informations.”

Il n’y a pas de médecins spécialistes à Inukjuak. Pour obtenir des examens semi-réguliers, Irqumia doit faire le long trajet jusqu’à Montréal, un vol de cinq heures vers le sud.

“Ils attendent, puis attendent et attendent”

“C’est pourtant ce qui arrive à beaucoup de gens dans notre communauté”, dit Irqumia.

“Ils ont besoin de voir un médecin mais ils attendent, puis attendent et attendent.”

Pour Atagotaaluk, les politiciens et les personnes qui prennent les décisions budgétaires et de ressources ignorent les réalités du Nunavik.

“C’est vraiment triste. J’aime le Canada, mais vraiment, notre gouvernement n’a aucune idée de la façon dont nous vivons”, dit-elle.

« Et s’ils venaient dans notre communauté et vivaient comme nous ? »

Le Centre de santé Inuulitsivik à Inukjuak était l’un des nombreux autres au Nunavik à faire face à une grave pénurie de personnel. (Sarah Leavitt/CBC)

Assis derrière son bureau à l’édifice municipal d’Inukjuak, Ricky Moorhouse n’hésite pas.

“Pourquoi voteriez-vous pour un gouvernement qui a tenté de vous abolir?”

L’homme Inuk est cependant en conflit, car en tant que maire adjoint d’Inukjuak, il reconnaît la nécessité absolue de travailler avec le gouvernement provincial pour s’assurer que les choses dans le village ne s’effondrent pas complètement.

Des espoirs d’autonomie

Pourtant, cela ne le rend pas moins en colère.

“Nous payons des impôts ici. Ce n’est pas une réserve. C’est une communauté. Donc, il y a beaucoup de choses que le gouvernement doit fournir, mais ils ne le font pas.”

Il y en a d’autres, cependant, qui rejettent le gouvernement « du Sud » et espèrent plutôt que les Inuits du Nunavik pourront devenir autonomes, comme ceux du Nunavut.

“Pourquoi avons-nous toujours besoin de gens du sud qui doivent nous dire quoi faire?” demande Tommy Palliser.

“Il devrait y avoir une réconciliation appropriée. C’est la façon de se réconcilier : pour nous permettre de nous gouverner.”

Palliser dit que ce sont des rencontres comme celle qu’il a eue avec un ministre du gouvernement du Québec plus tôt cette année qui font que les Inuits ne veulent pas voter. Parmi les sujets abordés lors de la réunion figurait le projet de loi 96, la loi sur la langue française nouvellement renforcée.

‘Pourquoi avons-nous toujours besoin de gens du sud qui doivent nous dire quoi faire ?’ dit Tommy Palliser. (Sarah Leavitt/CBC)

“Pourquoi devrions-nous avoir une structure de gouvernance ou des politiques en place où ce sont des langues étrangères pour nous ? Ce n’est pas respectueux”, dit-il.

“Ce n’est pas représenter notre propre peuple. C’est en quelque sorte poursuivre l’assimilation, poursuivre la colonisation.”

Pour certains, cependant, cette élection semble légèrement différente. Pour la première fois, deux candidats de l’Ungava sont autochtones.

Le candidat libéral Tunu Napartuk est Inuit et ancien maire de Kuujjuaq.

La candidate de Québec solidaire est Maïtée Labrecque-Saganash, militante crie et fille de l’ancien député Roméo Saganash.

Le député sortant Denis Lamothe est candidat à la réélection avec la Coalition Avenir Québec. Christine Moore est candidate avec le Parti québécois et Nancy Lalancette, avec le Parti conservateur du Québec.

“J’espère [the candidates] entendre les besoins de notre communauté », dit Irqumia.

“Je ne sais pas s’ils prennent du recul et voient ce qui se passe dans leur province, alors j’espère vraiment qu’ils commenceront.”