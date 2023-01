A Human Position critique – drame norvégien élégamment sobre

UNLa vie du personnel dans une ville portuaire de la côte ouest de la Norvège s’est arrêtée après un traumatisme qui, comme tout dans ce film énigmatique en langue norvégienne, est évoqué plutôt qu’ouvertement exploré. Une méditation soul et slow-cinema sur un moment de transition pour une jeune journaliste (jouée par Amalie Ibsen Jensen), Un positionnement humain semble, à première vue, être un film résolument sans histoire. Mais avec ses rythmes doux et ses indices discrets d’une tristesse engloutissante dont Asta sort à peine, ce drame élégamment retenu est astucieusement observé et, à sa manière calme, émotionnellement profond.



Un positionnement humain est sur Mubi à partir du 30 janvier