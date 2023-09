À huis clos, les députés libéraux discutent « vigoureusement » des défis du gouvernement

En présence du premier ministre Justin Trudeau, les députés libéraux ont eu ce que des sources décrivent comme une discussion franche et franche sur la trajectoire politique actuelle du gouvernement lors de leur retraite de caucus à London, en Ontario, mercredi.

Il n’y a eu aucune révolte ni aucune demande de démission du Premier ministre le deuxième jour de la retraite. Mais l’un des ministres de Trudeau a reconnu que Trudeau n’avait peut-être pas aimé entendre tout ce qui se disait.

« Je suis très fier du caucus. Nous sommes une famille », a déclaré le ministre de l’Immigration, Marc Miller, après que les députés se soient réunis pendant plusieurs heures à huis clos.

« Le Premier ministre a répété à maintes reprises qu’il avait besoin d’entendre. Il n’aime pas nécessairement toutes les choses qu’il a besoin d’entendre, mais il doit entendre. Je suis donc assez fier du niveau d’ouverture qui s’est produit. , comme dans n’importe quel caucus.

Pablo Rodriguez, le ministre des Transports, a déclaré que cette « discussion approfondie » était « absolument nécessaire ».

« Vous savez, je suis dans ce jeu depuis un moment et j’ai vu cela se produire plus d’une fois. Et à chaque fois, c’était important que cela se produise. Et je suis heureux que cela se soit produit », a déclaré Rodriguez, qui a été le premier élu à la Chambre des communes en 2004.

« Les députés ont partagé une grande partie de ce qu’ils ont entendu lors du [constituents’] portes, dans les réunions – leurs pensées, la direction que nous voulons voir. Le Premier ministre les a écoutés et, honnêtement, il a passé toute la réunion à les écouter. Il parlera au caucus demain, mais aujourd’hui, c’était surtout pour les écouter et c’est ce qu’il a fait. »

REGARDER | Les libéraux se rassemblent malgré un soutien en baisse : Des députés libéraux effrayés se réunissent pour des réunions alors que le soutien au gouvernement diminue «Nous devons écouter les problèmes très réels auxquels les Canadiens sont confrontés en ce moment et revenir à Ottawa la semaine prochaine avec de vraies solutions en main», a déclaré la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, qui insiste sur le fait que le premier ministre Justin Trudeau est toujours le «principal» du parti. atout » malgré les sondages suggérant que les Canadiens sont insatisfaits de son leadership.

D’autres sources du caucus, qui se sont exprimées à condition de ne pas être nommées, ont également largement convenu qu’il y avait eu des conversations « directes » sur la situation des libéraux. Parmi les préoccupations soulevées figurait la volonté de répondre avec plus de force aux conservateurs de Pierre Poilievre.

La réunion de cette semaine a eu lieu alors que le soutien au gouvernement libéral a atteint son plus bas niveau depuis des années. Dans un contexte d’inquiétude généralisée concernant le coût de la vie et l’abordabilité du logement, les sondages d’opinion montrent que les conservateurs ont pris une avance significative sur les libéraux sortants, ce qui soulève des questions sur les chances de Trudeau de mener le parti à une quatrième victoire consécutive lors des prochaines élections.

Alors que la fortune du parti s’affaissait, les députés libéraux ont commencé à exprimer plus ouvertement leurs inquiétudes quant à l’orientation du gouvernement et à ce que leurs électeurs leur disent.

Mais les députés n’ont pas exprimé de grande dissidence face aux journalistes campés au centre des congrès du centre-ville de Londres.

« Des inquiétudes ont été soulevées et des changements doivent être apportés et je suis presque sûr qu’ils arriveront », a déclaré Rodriguez.

Les réunions devraient se poursuivre jeudi et se terminer dans l’après-midi.

« Nous sommes tous unis derrière le Premier ministre, mais encore une fois, ce n’est pas une chorale qui chante tout le temps », a déclaré Miller. « En fait, nous sortons et nous disons ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas, et c’est comme n’importe quelle famille. »