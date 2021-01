BEIJING – Ce sont des hommes d’affaires, nés en Chine continentale, qui siègent aux principaux comités consultatifs de Pékin et professent le patriotisme pour la patrie. L’un d’eux s’est récemment rendu dans un village obscur du sud-est de la Chine pour étudier la doctrine de Xi Jinping pour guider le pays vers la grandeur. Maintenant, ils cherchent à apporter cette ardeur à Hong Kong, en tant que fondateurs du nouveau parti politique de la ville. Ils appellent à la stabilité sociale pour unifier une société profondément fracturée et réparer une économie endommagée. «Vous ne pouvez pas avoir une manifestation tous les jours», a déclaré Li Shan, le fondateur et président du parti. L’arrivée du Bauhinia Party a alimenté des spéculations furieuses sur l’avenir de la scène politique autrefois dynamique et parfois indisciplinée de Hong Kong. Le parti, dirigé par des dirigeants d’entreprise qui ont déménagé à Hong Kong depuis le continent, entre dans la mêlée au milieu des mesures énergiques du gouvernement chinois pour écraser la dissidence, après que d’énormes manifestations pro-démocratie en 2019 aient contesté son pouvoir. Déjà, les autorités ont expulsé les législateurs de l’opposition de la législature de Hong Kong et disqualifié et arrêté les candidats potentiels. Beaucoup dans le camp pro-démocratie voient le nouveau parti comme un autre signe que Hong Kong – une ancienne colonie britannique à qui on avait promis 50 ans de semi-autonomie lors de son retour en Chine en 1997 – est en train de devenir une autre ville continentale.

Mais la nouvelle était tout aussi, sinon plus, troublante pour le bloc pro-Pékin de Hong Kong, la coalition des magnats du commerce local, des politiciens établis et des syndicats qui ont longtemps été autorisés à gouverner en tant que mandataire du gouvernement central. Beaucoup se sont demandé si l’émergence du nouveau parti était le signal de Pékin qu’il a moins d’utilité pour ces courtiers traditionnels et pourrait les remplacer par des chiffres jugés plus efficaces ou plus fiables. Alors que le camp pro-Pékin a toujours professé sa loyauté envers le gouvernement central, ses membres ont pris soin de souligner les différences entre leur ville et le continent. Le Parti Bauhinia semble s’offrir à Pékin comme un nouveau modèle pour ses alliés, ceux qui sont plus ouverts sur leurs liens avec le gouvernement central et leur admiration pour son approche descendante. M. Li est un délégué à la Conférence consultative politique nationale du peuple chinois, un organe consultatif à Pékin, et ne parle pratiquement pas le cantonais, la langue locale de Hong Kong. Un autre co-fondateur, Chen Jianwen, est un délégué à une branche régionale de l’organe consultatif et dirige une association pour les anciens d’une académie de formation pour les fonctionnaires du Parti communiste.

Les éléments centraux de la plate-forme du parti comprennent la lutte contre la discrimination contre les greffes du continent à Hong Kong et la promotion de l’amour de la langue et de la culture chinoises. M. Li a déclaré qu’il souhaitait encourager davantage d’étudiants de Hong Kong à étudier dans les universités du continent et à suivre une «éducation patriotique», un écho des propres appels de M. Xi aux jeunes Hongkongais à «accroître leur sentiment d’appartenance à la patrie. »

Même la façon dont M. Li a établi le parti a fait un signe de tête au gouvernement central. Il l’a officiellement fondé à bord d’un bateau de croisière dans le port Victoria de Hong Kong, en référence à la fondation par Mao Zedong du Parti communiste chinois à bord d’un bateau dans l’est de la Chine, selon les traditions du parti. L’allégeance perçue à Pékin pourrait être le facteur le plus important pour obtenir la bénédiction des autorités centrales dans les années à venir, a déclaré Willy Lam, professeur de politique chinoise à l’Université chinoise de Hong Kong. Si davantage de personnes d’origine continentale participaient à la politique de Hong Kong, Pékin pourrait «être assuré» que la ville serait dirigée par ceux qui «seraient vraisemblablement plus fidèles à la patrie», a-t-il ajouté. Les fondateurs du parti Bauhinia nient qu’ils soient des marionnettes de Pékin ou qu’ils cherchent à supplanter les partis existants. M. Li a déclaré que le parti se concentre sur la sélection du directeur général de la ville, et non sur la victoire des sièges législatifs. Le directeur général est choisi par un comité de seulement 1 200 électeurs, dont beaucoup ont des liens étroits avec Pékin. Alors que M. Li a dit qu’il ne prévoyait pas de se présenter à la course de directeur général de l’année prochaine, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il était un jour intéressé par le poste.