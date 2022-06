À Hong Kong, les souvenirs du massacre de la place Tiananmen en Chine s’effacent

L’atmosphère serait à la fois provocante et sombre. Les orateurs exigeraient des comptes du Parti communiste chinois pour avoir ordonné la répression militaire sanglante qui a coûté la vie à des centaines, voire des milliers, de manifestants pro-démocratie non armés en ce jour fatidique à Pékin.

En mémoire des morts, à 20 heures chaque année, le parc se transformait en une mer de bougies, portées haut par des personnes jurant de ne jamais oublier.

Cette année, que ces bougies s’allument à nouveau offrira un test décisif pour Hong Kong, ses libertés et ses aspirations, et ses relations avec le reste de la Chine et le monde.

Les autorités de la Chine continentale ont toujours fait de leur mieux pour effacer tout souvenir du massacre : censurer les reportages, effacer toutes les mentions sur Internet, arrêter et chasser en exil les organisateurs des manifestations et maintenir les proches des personnes décédées sous étroite surveillance. . En conséquence, des générations de Chinois du continent ont grandi sans connaître les événements du 4 juin.

Mais Hong Kong a toujours eu la capacité de se souvenir. Dans les années qui ont immédiatement suivi le massacre, Hong Kong était encore une colonie britannique hors de portée des censeurs chinois. Et même après que la Grande-Bretagne a cédé sa souveraineté à la Chine en 1997, la ville jouissait d’un statut semi-autonome qui permettait à la veillée de se poursuivre.

Récemment cependant, les bougies du parc Victoria ont été éteintes. Les autorités ont interdit la veillée en 2020 et 2021 en invoquant les restrictions sanitaires liées aux coronavirus – bien que de nombreux Hongkongais pensent que ce n’était qu’une excuse pour réprimer les manifestations de dissidence publique à la suite des manifestations pro-démocratie qui ont balayé la ville en 2019.

En 2020, malgré l’absence de veillée organisée, des milliers de Hongkongais se sont quand même rendus au parc au mépris des autorités. Mais l’année dernière, le gouvernement a mis plus de 3 000 policiers anti-émeute en alerte pour empêcher les rassemblements non autorisés – et le parc est resté dans l’obscurité pour la première fois en plus de trois décennies.

Avec Hong Kong assouplissant maintenant bon nombre de ses restrictions Covid, tous les regards seront tournés vers le « six quatre » de cette année – comme la date est connue localement – ​​comme un baromètre non seulement de l’atmosphère politique, mais aussi de l’appétit de défi des Hongkongais et de la la tolérance du gouvernement à l’égard de la dissidence.

Un test décisif

Pour les partisans de la veillée, les premiers signes ne sont pas bons.

Les critiques disent que Hong Kong a pris une tournure autoritaire depuis que ses propres manifestations pro-démocratie ont émergé. En effet, son prochain chef, à quelques semaines du pouvoir, a été nommé John Lee – qui s’est fait connaître en tant que chef de la sécurité qui a aidé à maîtriser ces manifestations.

De nombreux critiques disent que le gouvernement de Hong Kong ferait preuve de crédulité s’il interdisait à nouveau l’événement au motif de Covid. Pourtant, cela semble être ce que la directrice générale sortante Carrie Lam a suggéré. Fin mai, Lam a donné une réponse équivoque lorsqu’on lui a demandé si les personnes qui se sont rassemblées au parc Victoria le 4 juin subiraient des répercussions juridiques.

« En ce qui concerne tout rassemblement, il y a beaucoup d’exigences légales », a déclaré Lam aux journalistes. « Il y a une loi sur la sécurité nationale, il y a les restrictions de distanciation sociale, et il y a aussi une question de lieu… si une activité particulière a reçu l’autorisation d’avoir lieu dans un lieu particulier doit être décidée par le propriétaire du lieu . »

Soulignant l’opposition du gouvernement à la veillée, la police de Hong Kong a déclaré jeudi qu’elle avait remarqué des personnes « promouvant, préconisant et incitant d’autres personnes à participer à un rassemblement non autorisé dans la zone de Victoria Park » le 4 juin et a conseillé au public de ne pas y assister.

La police a cité les mesures de Covid et une ordonnance d’ordre public et a averti que ceux qui faisaient de la publicité ou organisaient des rassemblements illégaux pourraient être inculpés et emprisonnés. Il y aurait un « déploiement suffisant » de policiers dans la région, a déclaré le surintendant principal Liauw Ka Kei, ajoutant que la police n’avait reçu aucune demande pour des monuments commémoratifs publics.

Lorsqu’on lui a demandé si des personnes pouvaient être arrêtées pour avoir porté des fleurs ou porté du noir, la couleur de la protestation à Hong Kong, Liauw a déclaré que ceux qui semblaient inciter d’autres personnes à se joindre à des rassemblements illégaux seraient arrêtés et fouillés, et a réitéré que les rassemblements illégaux sont passibles d’un maximum de cinq ans. peine de prison, tandis que les personnes reconnues coupables d’incitation pourraient recevoir jusqu’à 12 mois.

La police ciblera également l’incitation au rassemblement en ligne, a déclaré Liauw.

On ne sait pas encore si les habitants oseront défier le gouvernement et se présenter à Victoria Park, mais la législation sur la sécurité nationale citée par Lam est un puissant moyen de dissuasion. Le diocèse catholique de Hong Kong a fait part de ses inquiétudes concernant la loi lorsqu’il a annoncé récemment que pour la première fois en trois décennies, ses églises ne tiendraient pas leurs messes annuelles de Tiananmen.

La loi sur la sécurité nationale est une législation radicale qui a été introduite à Hong Kong par le gouvernement central chinois et est entrée en vigueur fin juin 2020 – quelques semaines seulement après que les Hongkongais aient défié l’interdiction de la veillée de 2020.

Les gouvernements central et locaux ont déclaré que la loi était nécessaire pour rétablir l’ordre dans la ville après les manifestations en faveur de la démocratie, qui, selon eux, étaient alimentées par des éléments étrangers. Elle proscrit les actes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec les forces étrangères ; les autorités continuent d’insister sur le fait qu’il ne porte pas atteinte à la liberté de presse ou d’expression.

« Suite à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, le chaos a cessé et l’ordre a été rétabli à Hong Kong », a déclaré le gouvernement de Hong Kong le 20 mai.

Néanmoins, de nombreux Hongkongais disent que la loi a éteint leurs rêves d’une ville plus libre et plus démocratique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, des militants pro-démocratie, d’anciens élus et des journalistes ont été arrêtés. Des dizaines de milliers de Hongkongais ont quitté la ville, certains fuyant la persécution et demandant l’asile à l’étranger.

Les organisateurs de la veillée de Tiananmen se sont dissous et certains d’entre eux ont été emprisonnés. Parmi leurs transgressions présumées : agir en tant qu' »agents étrangers » et exhorter les gens à commémorer l’anniversaire du massacre.

Des destins entrelacés

Les destins de la place Tiananmen et de Hong Kong sont depuis longtemps liés.

Même avant le massacre, lorsque les manifestants étudiants de Pékin utilisaient la place comme base pour faire pression en faveur d’une réforme gouvernementale et d’une plus grande démocratie, les habitants de Hong Kong organisaient des rassemblements de solidarité. Beaucoup se rendraient même dans la capitale chinoise pour offrir leur soutien.

Et lorsque Pékin a décidé d’envoyer des troupes de l’Armée populaire de libération armées de fusils et accompagnées de chars pour dégager de force la place d’une de ces manifestations – qui avait attiré des dizaines de milliers d’étudiants – aux premières heures du 4 juin 1989, les Hongkongais ont été parmi les premiers à offrir leur soutien.

Il n’y a pas de bilan officiel du nombre de manifestants parmi les étudiants, pour la plupart tués ce jour-là, mais les estimations vont de plusieurs centaines à des milliers, avec de nombreux autres blessés. Il a également été estimé que jusqu’à 10 000 personnes ont été arrêtées pendant et après les manifestations. Plusieurs dizaines de manifestants ont été exécutés.

Parmi ceux qui se sont échappés, quelque 500 ont été sauvés par un réseau clandestin baptisé « Operation Yellow Bird », qui a aidé à faire passer clandestinement les organisateurs et d’autres personnes risquant d’être arrêtées à Hong Kong, encore un territoire britannique à l’époque.

L’année suivante, l’Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements patriotiques démocratiques de Chine a commencé à organiser la veillée annuelle dans le parc Victoria, et malgré les craintes que Pékin puisse réprimer l’événement après le transfert de souveraineté en 1997, il a continué à prospérer longtemps après la prise de pouvoir de Hong Kong. nouvelle incarnation en tant que région administrative spéciale de Chine.

La dernière fois que la veillée a eu lieu, en 2019, plus de 180 000 personnes étaient présentes, selon les estimations des organisateurs.

Perte de mémoire

Depuis cette dernière veillée, il y a eu de nombreux effacements symboliques de la capacité de la ville à se souvenir publiquement, à protester et à pleurer le massacre.

En septembre 2021, l’Alliance de Hong Kong – l’organisateur de la veillée – a décidé de se dissoudre, invoquant la loi sur la sécurité nationale.

Plusieurs de ses membres ont été accusés de subversion en vertu de la loi sur la sécurité et certaines de ses principales personnalités, y compris d’anciens législateurs, ont été condamnées à des peines de prison pour attroupement non autorisé.

Après avoir annoncé la dissolution du groupe, Richard Tsoi, ancien vice-président de l’alliance, a déclaré : « Je crois que le peuple de Hong Kong – peu importe à titre individuel ou autre – continuera à commémorer le 4 juin comme avant ».

Pourtant, depuis que Tsoi a parlé, d’autres rappels de ce qui s’est passé le 4 juin 1989 ont échappé à la vue.

En décembre dernier, l’Université de Hong Kong a retiré son « Pillar of Shame », une sculpture emblématique commémorant les victimes de Tiananmen, qui se trouvait sur son campus depuis plus de 20 ans. Plusieurs autres universités locales ont également démantelé des monuments commémoratifs.

En avril, une peinture controversée de Tiananmen figurait parmi plusieurs œuvres à contenu politique retirées du nouveau musée d’art M + de Hong Kong, bien que l’institution ait déclaré que le retrait faisait partie d’une « rotation » de routine des œuvres d’art exposées.

Et la décision du diocèse catholique de ne pas marquer la date est intervenue quelques semaines seulement après que le cardinal Joseph Zen, 90 ans, l’un des plus hauts clercs catholiques d’Asie et critique virulent du Parti communiste chinois, a été arrêté avec trois autres militants pro-démocratie.

Pourtant, il y a ceux qui disent qu’ils continueront à s’exprimer de toutes les manières possibles pour garder vivante la mémoire de Tiananmen.

Après que l’ancien chef de l’Alliance de Hong Kong, Chow Hang-tung, a été arrêté l’année dernière, elle a livré une défense passionnée devant le tribunal, condamnant ce qu’elle a dit être « une étape dans l’effacement systémique de l’histoire, à la fois du massacre de Tiananmen et de l’histoire civique de Hong Kong. la résistance. »

Alors même que le tribunal s’apprêtait à prononcer une peine de 15 mois, elle est restée provocante. « Quelle que soit la sanction, je continuerai à dire ce que je dois », a-t-elle déclaré dans des commentaires publiés en ligne en janvier.

« Même si la bougie est criminalisée, j’appellerai toujours les gens à prendre position, que ce soit le 4 juin de cette année ou tous les 4 juin dans les années à venir. »