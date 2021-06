À Hong Kong, la censure de courte durée laisse présager une impasse plus profonde

Bien que bref, le retrait bâclé a été le premier cas connu du public où la police a utilisé ses nouveaux pouvoirs étendus pour couper les discours en ligne se déroulant loin de la ville. Et cela faisait allusion à des tensions numériques plus profondes à Hong Kong.

Trois heures après le tweet de M. Law, Wix a fait marche arrière. L’entreprise a restauré le site et a présenté des excuses. Une porte-parole de la société a déclaré que le site avait été supprimé par erreur et que la société réexaminait son processus de filtrage des demandes de retrait.

Un groupe de militants en exil a déclaré qu’un site Web qu’ils avaient créé pour appeler à de plus grandes libertés démocratiques dans la ville avait été fermé lundi par Wix, la société israélienne qui l’héberge. Nathan Law, l’un des militants, posté des images sur Twitter d’une lettre écrite par la police de Hong Kong à Wix, exigeant que l’entreprise ferme le site sous peine d’une amende et de six mois d’emprisonnement pour un employé.

Longtemps bastion de la liberté d’Internet à la frontière de l’Internet étroitement contrôlé de la Chine, Hong Kong fait face à une nouvelle réalité en ligne dans laquelle une loi sur la sécurité nationale a criminalisé la parole et donne aux autorités de larges pouvoirs de surveillance et de censure. Déjà, il a restreint la vie en ligne à Hong Kong. La police a accroché une caméra à l’extérieur de la maison d’un homme politique éminent, a pénétré le compte Facebook d’un autre et a demandé des mots de passe et des empreintes digitales aux personnes qu’ils arrêtent pour avoir accès à leurs téléphones.

Pour les entreprises technologiques, la loi a également le potentiel de changer leur mode de fonctionnement dans la ville. Il permet à la police d’arrêter des employés et de saisir du matériel si les entreprises Internet ne respectent pas les règles et suppriment les contenus jugés illégaux. La police de Hong Kong a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’elle n’avait pas commenté des cas spécifiques.

Des affrontements plus importants se profilent avec les plus grandes plateformes Internet, comme Google, Facebook et Twitter. Les trois sociétés américaines ont déclaré l’année dernière après la mise en place de la loi qu’elles avaient cessé de répondre aux demandes de retrait du gouvernement de Hong Kong. On ne sait pas ce qui se passerait si les entreprises, dont certaines ont des bureaux dans la ville, recevaient une lettre comme celle de Wix.

On ne sait pas si la police a envoyé des lettres similaires à d’autres entreprises. Mais une constellation d’autres sociétés privées qui s’occupent de l’essentiel de l’hébergement en ligne pour des utilisateurs comme M. Law pourrait être ciblée. Amazon, par exemple, gère certains des serveurs utilisés par Wix et possède également des serveurs situés à Hong Kong.

« Les entreprises doivent de plus en plus marcher sur la corde raide entre la protection de leurs résultats et la préservation de leur réputation mondiale », a déclaré Lokman Tsui, professeur adjoint à l’Université chinoise de Hong Kong spécialisé dans la communication en ligne. « Cela fait partie d’une tendance plus large de la censure et de la répression chinoises qui ne se limitent plus aux frontières chinoises, mais deviennent de plus en plus transnationales. »