A Hiroshima, Biden promet un parapluie nucléaire japonais — RT World News

Les États-Unis défendront le Japon avec des armes atomiques si nécessaire, a déclaré jeudi le gouvernement japonais lors d’une lecture de la réunion entre le président Joe Biden et le Premier ministre Fumio Kishida.

« Le président Biden a réitéré l’engagement des États-Unis à la défense du Japon en vertu du Traité de coopération mutuelle et de sécurité, soutenu par toute la gamme des capacités, y compris nucléaires », selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

Les deux aussi « a réaffirmé le rôle essentiel que joue la dissuasion étendue des États-Unis pour assurer la sécurité du Japon ainsi que la paix et la stabilité de la région, associée aux capacités de défense renforcées du Japon. »

La constitution japonaise post-Seconde Guerre mondiale, rédigée par les autorités d’occupation américaines, limite l’armée du pays à une force d’autodéfense. Washington a récemment commencé à encourager Tokyo à se remilitariser, citant la montée « menace » de Chine.

Biden et Kishida ont convenu de l’importance de « coopérer avec la Chine sur des défis communs », mais ont dit qu’ils ne toléreraient aucun « tentative unilatérale de changer le statu quo par la force dans la région indo-pacifique, en particulier en Asie de l’Est », dans une référence évidente aux allégations américaines selon lesquelles Pékin prévoyait de « envahir » Taïwan.

Les dirigeants américains et japonais étaient également du même avis sur « un appui solide » pour l’Ukraine et l’importance de « Engagement et soutien pour le soi-disant ‘Global South' », selon la lecture de Tokyo.















Au cours de la réunion d’une heure, le Premier ministre japonais a également déclaré que l’alliance avec les États-Unis était « la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique », tandis que Biden a affirmé que les deux pays partageaient « valeurs fondamentales ».

Au début de la rencontre, Biden a appelé Kishida « M. président. » Le chef d’État du Japon est l’empereur.

Kishida a accueilli Biden dans sa ville natale d’Hiroshima, que les États-Unis ont rasée avec une bombe atomique le 6 août 1945. À ce jour, les États-Unis restent le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires en temps de guerre. L’itinéraire du sommet du G7 appelle les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie à se joindre à Kishida pour visiter le musée commémoratif, déposer des couronnes et planter des arbres à la mémoire de ceux qui ont péri.