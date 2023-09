A Haunting In Venice Date de sortie, intrigue, distribution et bandes-annonces

Ce serait un cliché de dire qu’Agatha Christie est la reine des polars. Et pourtant, son travail est populaire parmi les cinéastes depuis des décennies. Après de nombreuses adaptations en films et séries télévisées, l’heure est venue d’un autre blockbuster hollywoodien réalisé par Kenneth Branagh.

A Haunting in Venice fait suite à Meurtre sur l’Orient Express et Mort sur le Nil. Le décor du mystère policier sera une ville italienne pittoresque et – si les cinéastes ne bluffent pas – il y aura des thèmes paranormaux dans l’histoire.

Mais A Haunting in Venice est-il vraiment une horreur ? De quoi parle réellement le film et qui y joue ? Découvrez-le dans notre article.

Le prochain film de Kenneth Branagh sortira en salles juste à temps pour la saison effrayante. A Haunting in Venice sera présenté en première le vendredi 15 septembre 2023.

Ateliers du 20e siècle

Où acheter des billets pour A Haunting à Venise ?

Les billets pour le film sont en cours de déploiement. Vous pouvez les obtenir auprès de :

NOUS

Théâtres AMC

Fandango

Billets Atom

Cinémamark

Billets de cinéma.com

ROYAUME-UNI

Cinémonde

Odéon

Empire

Vue

Vitrine

Une intrigue hantée à Venise

Le nouveau film de Kenneth Branagh est basé sur le roman Hallowe’en Party d’Agatha Christie. Le film se déroule dans l’Italie d’après-guerre, où le célèbre détective Hercule Poirot passe sa retraite. Il est invité à une séance organisée dans un palais soi-disant hanté. Les événements prennent une tournure dramatique, les invités paniquent et le détective doit trouver une explication rationnelle à des événements terrifiants et résoudre le mystère du crime.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

A Haunting in Venice se déroule dans l’étrange Venise de l’après-Seconde Guerre mondiale la veille de la Toussaint. A Haunting in Venice est un mystère terrifiant mettant en vedette le retour du célèbre détective Hercule Poirot. Aujourd’hui à la retraite et vivant en exil volontaire dans la ville la plus glamour du monde, Poirot assiste à contrecœur à une séance dans un palais hanté et délabré. Lorsqu’un des invités est assassiné, le détective est plongé dans un monde sinistre d’ombres et de secrets.

Ateliers du 20e siècle

C’est tout à fait un écart par rapport au matériel source. Dans le roman de Christie, l’action se déroule en Angleterre et commence lors de la fête d’Halloween à laquelle participent Poirot et son amie, l’écrivaine de romans policiers Ariadne Oliver.

Au cours de l’événement, Joyce Reynolds, 13 ans, révèle que lorsqu’elle était enfant, elle a été témoin d’un meurtre, même si elle ne savait pas de quoi elle avait été témoin à ce moment-là. Bien que les propos de l’adolescente soient traités avec incrédulité, la jeune fille est bientôt assassinée. Hercule Poirot tente de percer le mystère de sa mort, dont les racines remontent clairement au passé.

Kenneth Branagh a non seulement changé le titre de l’histoire et déplacé l’action en Italie, mais a également décidé de changer les conventions. Alors que le livre rend hommage au schéma polar classique, le film présente une note gothique. À ce stade, il est difficile de dire si A Haunting in Venice sera une véritable histoire paranormale ou si tous les événements étranges auront une explication rationnelle.

Ateliers du 20e siècle

En travaillant sur le film, le directeur de la photographie Haris Zambarloukos s’est inspiré de thrillers tels que De sang-froid et Les Innocents et du célèbre film d’horreur japonais Kwaidan.

Le casting de Une hantise à Venise

Il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront dans le film :

Kenneth Branagh – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Tina Fey – Ariane Oliver

– Ariane Oliver Michelle Yeoh -Joyce Reynolds

-Joyce Reynolds Jaime Dornan – M. Ferrier

– M. Ferrier Jude Colline – Léopold Ferrier

– Léopold Ferrier Kelly Reilly – Rowena Drake

– Rowena Drake Emma Laird – Desdémone Hollande

– Desdémone Hollande Kyle Allen – Maxime Gérard

– Maxime Gérard Camille Cottin – Olga Seminoff

– Olga Seminoff Ali Khan – Nicolas Holland

– Nicolas Holland Riccardo Scamarcio – Vitale Portfoglio

Bandes-annonces d’Une hantise à Venise

Le premier teaser du film est une invitation à une séance :

La bande-annonce officielle du film vous emmène dans un voyage à travers le cauchemar du palais en ruine :

Articles Liés: