A Haunting In Venice : date de sortie en streaming, VOD et DVD

Le dernier polar au cinéma s’accompagne d’une touche d’horreur, juste à temps pour une saison effrayante. A Haunting in Venice a débuté le vendredi 15 septembre. Lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis, le blockbuster a rapporté 14,5 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième film le plus regardé de cette période. Au box-office mondial, le film a déjà rapporté 37,2 millions de dollars.

Inspiré de All Hallows’ Eve, un roman d’Agatha Christie, le film touche bien plus fortement les notes gothiques que le livre. Kenneth Branagh, qui a réalisé et joué dans le film, a situé l’action dans un palais italien en ruine. Une séance organisée dans le bâtiment devient incontrôlable et il semble que le vieux manoir soit en réalité hanté. Le détective à la retraite Hercule Poirot tente de résoudre le mystère de la mort d’une jeune fille tout en perçant les secrets des activités paranormales.

Nous avons décidé de mener notre propre enquête pour savoir quand vous pourrez regarder le film chez vous. Voici les résultats de notre recherche.

Où A Haunting in Venice sera-t-il diffusé aux États-Unis ?

Le nouveau film de Kenneth Branagh a été développé par 20th Century Studios, propriété de The Walt Disney Company. Cela signifie qu’aux États-Unis, le conte gothique sortira probablement sur Hulu – la même plateforme où Meurtre sur l’Orient Express et Mort sur le Nil sont disponibles en streaming.

Vous pouvez vous inscrire pour une version sans publicité de Hulu pour 14,99 $ par mois, ou choisir la version avec publicités pour 7,99 $ par mois (79,99 $ par an).

Où A Haunting in Venice sera-t-il diffusé au Royaume-Uni ?

Au Royaume-Uni, A Haunting in Venice sortira probablement sur Disney+, où vous pouvez déjà regarder Murder on the Orient Express.

Le forfait sans publicité coûte 7,99 £ par mois/79,90 £ par an. Cependant, à partir du 1er novembre 2023, vous pourrez acheter une version financée par la publicité. Vous pouvez vous inscrire au Disney+ Standard avec annonces pour seulement 4,99 £ par mois, tandis qu’un forfait Premium sera disponible pour 10,99 £ par mois.

Quand A Haunting in Venice sortira-t-il sur les services de streaming, VOD et DVD ?

Pour l’instant, Disney n’a révélé aucune date pour la sortie du film en streaming. Cependant, les films créés sous les ailes de la société sont généralement projetés dans les cinémas pendant au moins 45 jours.

Passé ce délai, Disney propose généralement les films à la vente numérique. Cela signifie que vous pourrez probablement acheter numériquement A Haunting in Venice à partir de début novembre au plus tôt (heureusement, toujours pendant la saison effrayante).

Pour la sortie en streaming, vous devrez peut-être attendre environ un mois sur la base des films Disney précédents. Dans cet esprit, A Haunting in Venice pourrait sortir sur Disney+ et Hulu fin novembre/début décembre 2023.

Comment regarder A Haunting in Venice maintenant

Si vous ne voulez pas attendre l’hiver pour voir le dernier polar de Kenneth Branagh, rendez-vous au cinéma. Aux États-Unis, vous pouvez trouver des billets pour A Haunting in Venice dans les cinémas AMC, Fandango, Atom Tickets, Cinemark ou MovieTickets.com.

Au Royaume-Uni, vous pouvez acheter des billets via Cineworld, Odeon, Empire, Vue et Showcase.

