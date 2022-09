[A Glimpse Into Gamescom 2022] Découvrez la prochaine ère du jeu grâce à la toute nouvelle gamme Odyssey – Samsung Global Newsroom

Gamescom 2022, un festival de cinq jours pour plus de 265 000 joueurs du monde entier, s’est tenu dans la ville historique de Cologne, en Allemagne, du 24 au 28 août. Des cosplayeurs qui se sont déguisés en personnages de jeux et de films populaires, ainsi que passionnés de jeux vidéo du monde entier, réunis à Cologne Messe, où se tenait l’exposition Gamescom. 2022 a marqué une année spéciale pour la Gamescom, car c’était la première fois en trois ans que l’événement se tenait en personne, inspirant plus d’énergie et de connexion de la part des joueurs que jamais auparavant.

Lors de l’événement, Samsung Electronics a inauguré le stand Odyssey City comme une ode à la Gamescom 2022. Grâce à cette expérience immersive et pratique présentant la nouvelle gamme Odyssey, les visiteurs ont pu voir par eux-mêmes les performances de niveau supérieur des écrans de jeu avancés.

Odyssey City : Entrez dans une nouvelle ère de jeux immersifs — De Odyssey Ark à Gaming Hub

Dès leur entrée sur le stand Samsung, les visiteurs ont été confrontés à l’écran de jeu de nouvelle génération Odyssey Ark, dévoilé pour la première fois sur le marché européen. Les visiteurs ont navigué sur le stand en passant de la zone Odyssey Ark à la zone Experience, puis à la zone Gaming Hub, et enfin à la zone Tournament pour regarder des jeux en direct passionnants.

Le public a été fasciné par la taille impressionnante de l’Odyssey Ark, mesurant 55 pouces, équipée d’une qualité d’image 4K et d’un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Un visiteur du stand a déclaré qu’il aimait « la taille parce qu’il aime la photographie et la vidéographie. De plus, pour les jeux, cela ressemble à une station spatiale. Un autre visiteur a testé le jeu Valorant sur l’Odyssey Ark et a déclaré: “C’est vraiment bien si vous voulez jouer au jeu en streaming, discuter avec Twitch en plus et jouer de la musique.”

En plus de l’Odyssey Ark, les visiteurs se sont émerveillés devant l’Odyssey G4 et l’Odyssey Neo G8. Un passionné de jeux vidéo a déclaré que “les graphismes sont incroyables” sur l’Odyssey Neo G8.

Une autre vedette populaire du stand de Samsung Electronics était le Samsung Gaming Hub,1 une plate-forme de découverte de jeux en streaming tout-en-un. Cela permet aux utilisateurs d’un téléviseur Samsung ou d’un produit de la gamme Odyssey prenant en charge Samsung Gaming Hub – et d’un contrôleur compatible avec le hub de jeu – to profitez de jeux sans téléchargement ni besoin d’espace de stockage.

Après avoir fait l’expérience du Samsung Gaming Hub, les visiteurs sont repartis avec le sentiment que “c’est pratique car vous n’avez pas besoin d’un appareil séparé tel qu’une console ou un PC, et vous pouvez démarrer le jeu immédiatement après avoir configuré Bluetooth si vous avez un contrôleur”. ce qui est idéal pour une préparation de jeu facile.

Mettre les citoyens d’Odyssey à l’épreuve avec un jeu de questions “Ceci ou cela” et “Quiz Odyssey Lineup”

Pour connaître les styles de jeu des amateurs de Gamescom, Samsung a posé une série de questions dans un jeu de “This or That”. Les questions ont incité les joueurs à choisir la première ou la deuxième option pour des sujets tels que “Je joue sur PC contre je joue sur console” et “les appareils de jeu comptent contre les compétences de jeu”. La découverte la plus intéressante du jeu est que de nombreux joueurs ont tendance à effectuer plusieurs tâches à la fois. En d’autres termes, ils aiment regarder une vidéo ou écouter de la musique tout en jouant à un jeu. Cela montre que le multitâche est en train de devenir une nouvelle tendance alors que les joueurs jouent à une variété de jeux à la fois ou jouent à un jeu tout en recherchant en ligne une procédure pas à pas.



Pour une activité amusante et interactive, Samsung a engagé les visiteurs dans un quiz sur la gamme Odyssey, donnant des prix à ceux qui ont deviné le plus de réponses correctement. Questions incluses, “Combien de haut-parleurs et de woofers sont montés sur l’Odyssey Ark?” Les professionnels de la connaissance de Samsung ont remporté un prix pour avoir répondu à quatre haut-parleurs et deux woofers.

Entrez dans le jeu : tournois compétitifs, batailles 5 contre 5 et talk-shows

Des tournois de jeu quotidiens ont eu lieu pendant l’exposition dans la zone des tournois, mettant en vedette l’Odyssey G4. Pendant les trois jours, il y avait une longue file de joueurs attendant de découvrir de près les performances exceptionnelles de l’Odyssey G4, qui ont reçu des critiques élogieuses de la part des critiques.

Sur la scène principale, un match à cinq contre cinq de League of Legends (LoL) a eu lieu avec Odyssey Neo G8, auquel ont participé de célèbres influenceurs mondiaux du jeu et des visiteurs. Le match a été l’occasion de vérifier les performances supérieures de l’Odyssey Neo G8, qui prend en charge une qualité d’image 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La bataille 5v5 a été diffusée en temps réel à travers une grande signalisation dans le stand, et le public s’est joint à la fête en encourageant les joueurs jouant en direct.

En plus de découvrir la nouvelle gamme Samsung Odyssey tout en explorant Odyssey City, les visiteurs du stand Samsung ont pu profiter de matchs de jeu en direct et de talk-shows avec des influenceurs mondiaux du jeu, notamment Maxim, Just Johnny, Sola et Tolkin. Dans l’ensemble, les spectateurs de la Gamescom qui ont visité le Samsung Odyssey City ont vécu une expérience unique et immersive et ont été ravis de voir de leurs propres yeux la prochaine ère du jeu propulsée par la nouvelle gamme Odyssey.

1 Samsung Gaming Hub est disponible dans les pays/régions suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Corée et Brésil. La disponibilité des services pour les partenaires peut varier selon la région.