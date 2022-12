A Ghost Story for Christmas: Count Magnus review – Le conte effrayant de Mark Gatiss pourrait à peine être moins passionnant

jeC’est un projet qui a toujours eu un léger air de Gretchen de Mean Girls essayant courageusement de faire “aller chercher”, mais c’est la saison de la bonne volonté et tout ça alors continuons à essayer d’embrasser la tentative de BBC Two de faire un MR James adaptation par Mark Gatiss d’une tradition de Noël bien-aimée.

L’année dernière, si vous vous en souvenez, c’était au tour de The Mezzotint, l’histoire – agréablement effrayante et confortablement racontée – d’une image peut-être possédée. Sa douce progression à travers juste assez de rebondissements pour remplir une demi-heure était un joli petit régal.

Cette année, c’est au tour du comte Magnus, dont les intrigues très légères et non visuelles peinent à remplir une fraction de ce temps ou de la même manière engageante.

L’écrivain et chercheur de récits de voyage, M. Wraxhall (décrit comme “trop ​​curieux” par le narrateur Krister Henriksson et parfaitement joué par Jason Watkins pour inspirer un mélange d’affection et d’irritation) est en visite en Suède. Il est venu dans un petit village enneigé pour enquêter sur la correspondance conservée dans les archives d’un ancien manoir. Il a été construit par le propriétaire terrien local fortement moustachu et légende le comte Magnus et est maintenant occupé par la veuve spectralement pâle Froken de la Gardie (MyAnna Buring), son serviteur restant Gustav (Jamal Ajala) et une variété de portraits ancestraux troublants (c’est ainsi que je connais les grosses moustaches). L’hôtesse de Wraxhall lui propose un logement – “La maison a été si silencieuse, si triste” – mais il refuse et va rester à l’auberge locale, afin que nous puissions obtenir plus d’informations sur le mystérieux comte de l’aubergiste Herr Nielsen (Max Bremer).

Même en ce qui concerne les propriétaires fonciers locaux fortement moustachus, le comte Magnus semble vraiment avoir été un mauvais type: fouetter et marquer tous les paysans en retard avec leur loyer et brûler certains d’entre eux à l’intérieur de leurs maisons pour avertir les autres. “On ne se souvient pas de lui avec bonté”, dit Nielsen, d’où je le considère comme un maître de l’euphémisme.

Tout cela s’est passé avant qu’il ne visite la Terre Sainte lors du pèlerinage noir et que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles il aurait ramené quelque chose d’assez impie. “Quelque chose”, dit Nielsen. “Ou quelqu’un.”

Trop curieux est aussi trop curieux, et cette nouvelle ne fait que renvoyer Wraxhall dans des enquêtes plus approfondies. Il trouve des documents sur le pèlerinage dans les archives familiales, visite le mausolée du comte dans l’enceinte de l’église locale (un cadenas d’une des chaînes autour de sa tombe est tombé ! Peu importe. Pourquoi une tombe a des chaînes cadenassées autour d’elle est une question que le visiteur trop curieux omet de demander alors ou lors de sa prochaine visite – lorsqu’un autre cadenas est tombé ! Peu importe). Il a ensuite une conversation codée avec le diacre sur la rumeur générale du comte, suivie d’une peur du saut avec Nielsen, qui lui parle d’un villageois dont la chair a été aspirée de son visage par le compagnon présumé du comte. Une dernière visite sans cadenas au mausolée et la tombe s’ouvre, les tentacules se tortillent et le pauvre Wraxhall est plongé dans la folie. Un sort pire l’attend à la maison, mais il s’agit d’une production avec un seul saut effrayant dans son arsenal et sa fin se produit entièrement hors écran.