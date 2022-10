“A Ghost Ruined My Life” d’Eli Roth revient pour la saison 2 : “C’est beaucoup, beaucoup plus effrayant” – National

Si vous avez raté la première saison de Eli Roth présente : Un fantôme a ruiné ma vierassurez-vous – le célèbre réalisateur d’horreur est de retour pour une deuxième saison de son émission paranormale, et apparemment cette fois-ci, c’est encore plus terrifiant.

Présentant les expériences surnaturelles de gens ordinaires, Un fantôme a ruiné ma vie présente des images et des reconstitutions d’histoires de divers événements inexpliqués, des hantises aux mystères en passant par le tout simplement bizarre. Roth et son équipe sollicitent des histoires du public et recherchent spécifiquement celles des sceptiques et des non-croyants, dont les contacts avec le surnaturel sont souvent si traumatisants qu’ils se convertissent en croyants.

Lire la suite: Lire la suite Blink-182 retrouve Tom DeLonge pour un nouvel album et une tournée mondiale

Global News s’est entretenu avec le producteur exécutif Roth de la saison 2, de leur processus de sélection d’histoires et de la façon dont il parvient à garder la série effrayante.

L’histoire continue sous la publicité

Global News : Une deuxième saison ! Êtes-vous ravi d’être de retour avec cette série?

Éli Roth : Absolument. Je me sens tellement chanceux qu’ils aient tenté leur chance avec la saison 1, et nous devons vraiment nous améliorer et voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné et nous appuyer sur ce qui a rendu la série absolument terrifiante.

Qu’est-ce qui est différent cette saison, le cas échéant ?

La saison 2 est beaucoup, beaucoup plus effrayante. La saison 1, nous avons lancé un appel à toute personne qui avait été traquée par un fantôme ou une entité paranormale, et nous avons reçu environ 20 soumissions qui étaient de vraies histoires. Avec l’avantage des gens qui regardent la première saison, nous en avons eu plus de 300, nous avons donc vraiment pu choisir huit histoires terrifiantes à raconter. Les gens se sont vraiment ouverts à nous, c’est incroyable.

Présentez-vous toujours les histoires d’un large éventail de personnes de différents groupes d’âge et de différents horizons ?

Nous essayons de. Nous ne voulons pas voir la même chose arriver au même type de personnes. L’un des défis est de ne pas se répéter, mais chaque hantise est différente. Je recherche généralement de belles histoires qui sont arrivées à des personnes auxquelles vous ne croiriez absolument pas qu’une expérience paranormale arriverait. Sceptiques, non-croyants, ils sont les meilleurs car ils s’adressent à une grande partie du public qui veut croire aux fantômes, mais s’abstient d’y croire pleinement.

Lire la suite:

L’histoire continue sous la publicité

Je comprends que quelque chose d’effrayant s’est produit pendant le tournage. La caméra vient de s’éteindre au milieu de l’interview ? Pouvez-vous m’en dire plus?

Cela arrive parfois mais il y a généralement une explication à cela. Dans ce cas, il n’y en avait pas. La caméra fonctionne bien, nous allons à l’endroit hanté, le sujet nous avertit qu’il saura que nous parlons d’eux, et soit les lumières clignotent, soit la caméra se casse. C’est fou, mais nous l’acceptons simplement comme faisant partie de la réalisation de la série.

À la mode maintenant Le gros lot du Lotto Max n’est jamais resté non réclamé aussi longtemps, selon OLG

Danielle Smith répond aux commentaires selon lesquels les non vaccinés sont «le groupe le plus discriminé»

Alors les histoires sont si effrayantes ? Vous envisagez de transformer l’un d’entre eux en un film d’horreur ?

Très. Quand vous voyez l’attaque paranormale de ce couple pris en photo, c’est à couper le souffle. Ils n’ont jamais partagé les images auparavant, et c’est déchirant. J’adorerais transformer certaines histoires en films d’horreur, mais pour l’instant, l’accent est mis sur le fait de raconter leurs histoires aussi honnêtement que possible. Nous ne jugeons pas, nous montons où nous devons protéger légalement l’identité de quelqu’un, mais nous les laissons simplement nous dire ce qui s’est passé et nous tournons des scènes de films d’horreur des parties les plus terrifiantes.





1:34

Des images montreraient la jambe d’une femme tirée au-dessus de sa tête par un “esprit maléfique” alors qu’elle dormait



Est-ce qu’il y en a qui sont vraiment restés avec vous au cours de votre vie ? Pourquoi?

Cette attaque sur le canapé m’a vraiment marqué. Nous avons tous fait la sieste sur le canapé, mais peu d’entre nous ont eu la jambe tirée par-dessus la tête lorsque nous étions sur le ventre. Les images sont terrifiantes, ce n’est pas une pose que vous pourriez recréer même si vous étiez un maître yogi.

Beaucoup d’émissions dans cette veine utilisent de fausses alertes de saut et d’autres techniques factices. Cherchez-vous à éviter ces choses, et que faites-vous pour présenter un spectacle authentique ?

J’ai l’impression que vous obtenez un saut par histoire. Les peurs sont involontaires et les sauts peuvent être amusants, mais plus d’un cela semble bon marché et peu sûr, comme si vous n’aviez pas les marchandises et que vous surcompensiez avec une piqûre de musique. Nous essayons de trouver des histoires qui sont tout simplement dérangeantes et effrayantes. Des choses qui ne sont pas à leur place, des enfants et des chiens qui se comportent bizarrement, tout cela peut être tellement plus effrayant qu’un saut.

La clé est de raconter l’histoire aussi honnêtement que possible et l’histoire elle-même est si effrayante que vous n’avez pas à la forcer.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite:

Quelle est la prochaine étape pour vous ? Vous restez sur le petit écran ou avez-vous l’intention de revenir sur grand écran ?

Je serai sur Pandora encore un moment pour faire Borderlands, alors je veux recommencer à faire couler du sang sur grand écran. Ça me manque.

—

La saison 2 de « Eli Roth présente : un fantôme a ruiné ma vie » sera diffusée sur T + E le vendredi 14 octobre à 22 h HE / PT lors de l’événement télévisé annuel Creep Week de la chaîne, du 8 au 16 octobre.