À Gaza, une rue ordinaire et une horreur extraordinaire, alors que les missiles entonnent

Ils étaient tous d’accord: ils se sentiraient simplement plus en sécurité s’ils étaient tous ensemble, a déclaré le fils, Mohammed al-Hatu, 28 ans.

Mais ils ont également apporté suffisamment de vêtements et de nourriture pendant plusieurs jours – personne ne savait quand il serait sûr de rentrer chez eux. Jusque-là, pour tenter d’échapper aux frappes aériennes, ils allaient rester avec une autre fille, rue Al Mughrabi, à cinq minutes de route.

Dans leurs quatre valises, la famille al-Hatu – mère, père, fils, fille – s’était assurée d’emballer du kaak rempli de pâte de datte, biscuits traditionnellement partagés entre amis et famille lors de l’Aïd al-Fitr, qui marque la fin de la mois de jeûne du Ramadan.

GAZA CITY – Le taxi était chargé de tout ce dont la famille aurait besoin pour l’Aïd al-Fitr, une fête de fêtes et de biscuits et de nouveaux vêtements que les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont transformé cette année en une période de drones et de peur.

Moins d’une minute après la première grève, une deuxième frappe de drone a rompu la rue, tuant deux autres hommes: un ouvrier d’une blanchisserie du quartier et un passant. Un autre homme, un coiffeur dont le magasin était à côté de la blanchisserie, a été si gravement blessé qu’il a dû être amputé de sa jambe.

Dans la rue, leur père, Said al-Hatu, 65 ans, et le chauffeur de taxi étaient morts. À quelques mètres de là, leur mère, Maysoun al-Hatu, 58 ans, était vivante, mais désespérément blessée.

La sœur de M. al-Hatu avait déjà traîné une valise à l’intérieur. M. al-Hatu, qui en portait un autre, a titubé dans l’embrasure de la porte du bâtiment, saignant et s’est effondré.

Jeudi, premier jour de l’Aïd al-Fitr et quatrième jour du pire conflit entre Israël et les militants palestiniens depuis des années, la ville de Gaza était silencieuse de peur, sauf quand elle était bruyante de terreur: le fracas soudain des frappes aériennes israéliennes le sifflement des roquettes des militants se dirigeant vers Israël, les cris des gens se surveillant les uns les autres, les derniers gémissements des mourants.

(Juste après minuit vendredi, Israël a annoncé que ses forces terrestres avaient attaqué Gaza.)

Lors de ce qui serait normalement une journée festive de shopping et de visite d’amis, les rues de Gaza étaient presque vides, à l’exception de quelques enfants insouciants jouant dans leurs nouvelles tenues de l’Aïd.

Les magasins qui, dans des temps meilleurs, font un commerce dynamique de noix, de chocolat et de biscuits kaak ont ​​été fermés, les foules de milliers qu’ils servent normalement à la maison. Le long des rues généralement bruyantes avec des cafés proposant des jus, du café et des conduites d’eau, seuls quelques restaurants étaient ouverts, et ceux uniquement pour la livraison.

«Il y avait de la vie ici, mais maintenant c’est l’horreur», a déclaré Maher Alyan, 55 ans, qui vit dans la rue où les parents de M. al-Hatu ont été tués et qui a appelé une ambulance après les frappes aériennes. «Ce n’est pas une sensation normale de voir un gars mourir devant vous.»

S’il y avait une explication à la raison pour laquelle les missiles ont trouvé leur chemin vers la rue Al Mughrabi, cela n’était pas évident pour ceux qui y vivent.

C’est une rue de parpaings et de bâtiments en béton, avec des enchevêtrements de lignes électriques qui traversent de petites devantures de magasins. La blanchisserie, le salon de coiffure d’à côté, un magasin de falafels et une pharmacie sont en bas de la rue d’où le taxi d’al-Hatus s’était garé. Jeudi, du sang maculait encore le trottoir et le trottoir.

Une vidéo prise après la première frappe de drone et publiée sur Facebook montre un homme à la casquette blanche et ensanglantée allongé sur le ventre dans une ruelle près du Skoda blanche, dont le toit et le côté droit ont été percés comme si avec un poing géant, sa vitre arrière s’est brisée.