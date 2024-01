À Gaza, une guerre que le monde ne peut pas voir

Pour beaucoup de gens en dehors de Gaza, la guerre apparaît comme un défilé de gros titres, de bilans de victimes et de photos d’enfants qui hurlent, les lambeaux sanglants de l’angoisse de quelqu’un d’autre.

Mais l’ampleur réelle des morts et des destructions est impossible à saisir, les détails étant flous et voilés par les coupures d’Internet et de téléphonie mobile qui entravent la communication, les restrictions interdisant aux journalistes internationaux et les défis extrêmes, souvent mortels, que pose le reportage en tant que journaliste local de Gaza.

Il y a des trous d’épingle dans l’obscurité, des ouvertures comme celles des flux Instagram des photographes de Gaza et un petit nombre de témoignages qui passent à travers. Cependant, chaque semaine qui passe, la lumière diminue à mesure que ceux qui documentent la guerre partent, démissionnent ou meurent. Les reportages sur Gaza semblent désormais inutilement risqués à certains journalistes locaux, qui désespèrent de pouvoir inciter le reste du monde à agir.

« J’ai survécu à la mort à plusieurs reprises et je me suis mis en danger » pour documenter la guerre, a écrit Ismail al-Dahdouh, un journaliste de Gaza, dans une publication sur Instagram ce mois-ci pour annoncer qu’il quittait le journalisme. Pourtant, un monde « qui ne connaît pas le sens de l’humanité » n’a pas agi pour l’arrêter.