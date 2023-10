A Gaza, « nous détestons la nuit à cause de ce qu’Israël nous fait » | Gaza

Bande de Gaza – Un jour, quand j’étais enfant, de gros bulldozers israéliens grondants sont arrivés dans notre quartier et ont rasé toutes les maisons. Juste comme ça.

Les adultes étaient tristes, mais ils ne semblaient pas surpris.

Nous avons quitté les abris pour emprunter des maisons pendant des années jusqu’à ce que nous parvenions enfin à trouver notre propre maison à Fokhari, à l’est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Nous sommes proches du passage de Rafah vers l’Égypte et de la barrière de séparation. Cela a été mouvementé, mais au moins nous n’avons pas eu à déménager aussi souvent.

Une journée tachée

Quand je me suis réveillé samedi, c’était au son des tirs de roquettes. Nous étions presque sûrs qu’il s’agissait de roquettes palestiniennes tirées sur nos terres occupées à l’extérieur de Gaza. Des terres dont nos grands-parents ont été chassés il y a 75 ans lors de la Nakba, des terres sur lesquelles certains d’entre nous n’ont jamais eu le droit d’accéder.

Ils ont continué pendant des heures. Cependant, la raison n’était pas claire. Était-ce des représailles parce qu’Israël a assassiné un dirigeant du Hamas ? Ils le font parfois, assassiner des membres du parti au pouvoir à Gaza.

Les roquettes étaient-elles une réponse à ce qui se passait dans la mosquée Al-Aqsa la semaine dernière, aux incursions des colons et à la violence contre les musulmans qui tentaient d’y prier ?

Cela aurait pu être n’importe quoi, Israël fait tellement de choses à la Palestine et aux Palestiniens.

Puis les haut-parleurs des mosquées se sont allumés et les gens ont commencé à envoyer des informations et des photos sur leurs téléphones. Un groupe important de résistants s’était enfui de Gaza, « s’infiltrant » dans nos propres terres occupées.

Les scènes étaient horribles, elles ressemblaient à tant de scènes que nous avions vues auparavant depuis Gaza. Mais cette fois, les morts à terre n’étaient pas des Palestiniens. Tout décès est traumatisant.

C’était surréaliste, comme un film d’horreur, entachant la journée.

En regardant nos terres occupées

Les Palestiniens sont sortis en masse de leurs maisons et sont descendus dans les rues – il y avait de la confusion dans l’air.

Ils ont crié tandis que les roquettes tirées par la résistance filaient au-dessus de leur tête – toute démonstration de force, de capacité à tenir tête à l’occupant les a un peu apaisés, a rendu une vie sans espoir un peu plus supportable.

Savoir que la jeunesse palestinienne était entrée sur les terres palestiniennes – des terres qui avaient toujours été si difficiles d’accès, voire impossibles – et combattait l’occupant, face à face. Et en même temps, savoir que cet occupant, soutenu par ses amis riches et puissants, va maintenant faire volte-face et anéantir autant de Palestiniens qu’il le peut. Quel conflit interne.

Lorsque Mohammed Deif, commandant en chef de la branche armée du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, a pris la parole, il a déclaré au monde qu’elles mettaient en œuvre un type d’opération différent, un véritable déploiement de forces terrestres.

Le discours n’a pas dissipé la peur et l’anxiété qui planent sur toute nouvelle d’actes de résistance. Combien d’habitants de Gaza mourraient cette fois-ci ?

Il a dit que la clôture qu’Israël avait construite pour nous enfermer était désormais ouverte, et que les gens pouvaient entrer sur leurs terres. Des centaines, des milliers de personnes ont quitté Khan Yunis pour se diriger vers la clôture.

Certains étaient jeunes, à peine plus adolescents, tandis que d’autres étaient des personnes âgées qui rêvaient de retourner sur cette terre occupée depuis 1948.

Les premiers instants ont été d’une joie intense, documentés sur leurs téléphones portables pour les partager avec le monde. Mais finalement, tout le monde a dû rentrer chez lui.

Les mères pleurent impuissantes pour leurs enfants

Des avions de combat ont commencé à survoler le ciel de Gaza. Représailles.

J’ai entendu les avions tirer sur les gens dans les zones frontalières.

Des corps ont commencé à arriver à l’hôpital européen près de chez nous. Les médias parlent de dizaines de blessés. Le ministère de la Santé a annoncé qu’il y avait eu 100 morts, et ce nombre n’a cessé d’augmenter.

Les voix des familles des martyrs, pleines de douleur et de perte, remplissaient l’air. Plus de 50 personnes sont mortes à Khan Yunis.

La perte est tellement douloureuse.

Ces gens avaient des rêves, leurs familles avaient un avenir qu’ils imaginaient pour eux, mais maintenant il n’y a qu’un grand chagrin.

Les larmes des mères pour leurs enfants coulaient en abondance comme pour étancher la terre assoiffée de leurs enfants.

La nuit douloureuse de Gaza

Aux premières heures de la nuit, Israël a commencé à anéantir des familles et à détruire des maisons.

L’extermination a commencé dans le sud de la bande de Gaza. Dix-neuf membres de la famille Abu Qouta ont été tués à Rafah. Une jeune famille a été massacrée à Beit Hanoon, plus au nord – 18 personnes ont disparu : hommes, femmes, enfants.

Les missiles, grands et lourds, envoient de fortes vibrations à travers le sol, éclairent le ciel d’une couleur rouge intense et perforent nos tympans avec des explosions si bruyantes.

Ils ont poussé de très nombreuses personnes vivant dans les zones frontalières à se réfugier dans les écoles de l’UNRWA, dans l’espoir d’y être en sécurité. Mais d’après mon expérience, Israël ne se soucie pas de telles choses.

Déplacement et rage

Il n’était pas rare de voir des gens se faire tuer quand j’étais enfant. « Martyrs ! » Les hommes criaient, ce qui ne réconfortait guère les mères qui hurlaient de douleur horrifiée à cause des enfants qui leur étaient si cruellement arrachés. J’avais sept ans et j’étais émerveillé par le niveau d’émotion qui régnait dans la rue.

Dix ans plus tard, j’ai dû renoncer à être lycéen parce que nous avons dû fuir, déplacés alors que nous fuyions l’incursion terrestre de l’armée israélienne en 2008.

Les nuits étaient les plus dures, c’est là qu’on ne peut pas dormir et rester éveillé, lisant fébrilement les informations ou attendant d’entendre quoi que ce soit.

Des familles entières restent dans une seule pièce pour pouvoir survivre ensemble ou mourir ensemble. C’est une pensée difficile à assimiler, mais c’est ce que nous ressentons à Gaza, surtout la nuit.

Dès que nous avons réalisé que la prochaine attaque allait arriver, les gens se sont précipités pour acheter des fournitures pendant quelques jours, mais aucun magasin n’avait suffisamment de stock pour répondre à la demande. L’électricité, Internet et l’eau sont presque totalement coupés.

Nous prions tout le temps. Nous ne savons jamais quand l’un de nous mourra, car l’armée israélienne cible de plus en plus de maisons. Ce matin, je me suis réveillé étouffé par quelque chose que transportaient les missiles. Certains prétendent que du phosphore blanc incendiaire serait utilisé dans les missiles. Je ne sais pas.

Mon amie a perdu son mari, une autre amie a perdu son frère et la directrice de mon école primaire a perdu son neveu.

Je vois des messages horribles sur Facebook. Je ne peux consoler personne – je ne peux que pleurer.

Nous avons tous besoin de consolation lors de cet assaut, surtout pendant la nuit.

Nous détestons la nuit, non pas pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’Israël nous fait subir pendant ses longues heures sombres.

Traduit de l’arabe.