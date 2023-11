À Gaza, les gens boivent de l’eau salée et les déchets s’amoncellent

Gaza était confrontée à une crise de l’eau avant même la guerre

L’approvisionnement en eau, nourriture et électricité est coupé en raison du blocus

Certains habitants creusent des puits et sont contraints de boire de l’eau salée

Craintes de crise sanitaire alors que les ordures s’entassent dans les rues

GAZA, 16 octobre (Reuters) – Alors que les frappes aériennes israéliennes frappaient la bande de Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue, les habitants de l’enclave devenaient de plus en plus désespérés d’heure en heure alors que l’eau s’épuise, les déchets s’accumulent, les explosions détruisent les maisons et les hôpitaux peinent à faire face. .

Désespérés d’avoir de l’eau potable, certaines personnes ont commencé à creuser des puits dans les zones adjacentes à la mer ou comptaient sur l’eau salée du robinet provenant du seul aquifère de Gaza, qui est contaminé par les eaux usées et l’eau de mer.

Deux habitants de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, se sont portés volontaires pour remplir d’eau des récipients en plastique à distribuer aux familles déplacées.

Certains habitants ont prié pour la fin de la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, qui fait craindre un conflit plus large au Moyen-Orient.

Ils ont déclaré que les frappes aériennes nocturnes étaient les plus intenses depuis neuf jours de conflit. De nombreuses maisons ont été rasées. Les autorités de Gaza ont déclaré qu’au moins 2 750 personnes, pour la plupart des civils et parmi eux plus de 700 enfants, avaient été tuées et près de 10 000 blessées. Un millier d’autres personnes étaient portées disparues, et on pense qu’elles se trouvent sous les décombres.

Israël a imposé un blocus complet alors qu’il prépare une attaque terrestre à Gaza. Les troupes et chars israéliens sont massés à la frontière.

Il s’est engagé à anéantir le Hamas, qui dirige l’enclave, en représailles au déchaînement de ses combattants dans les villes israéliennes il y a neuf jours, au cours duquel ses militants ont tué 1 300 civils, dont des enfants, et pris des otages, lors de la pire attaque contre des civils dans l’histoire du pays. L’armée israélienne a déclaré qu’au moins 291 soldats avaient été tués.

Les services médicaux et d’urgence, ainsi que des images de téléphones portables, ont indiqué que des atrocités avaient été commises dans les villes et les kibboutz envahis.

Le Hamas a continué de tirer des roquettes sur Israël depuis son attaque transfrontalière. Lundi, des sirènes d’avertissement de roquettes ont retenti dans plusieurs villes du sud d’Israël, a indiqué l’armée israélienne.

Des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter d’acheminer l’aide vers l’enclave, via l’Égypte.

“Gaza manque d’eau et d’électricité. En fait, Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité”, a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA.

Le Hamas a déclaré lundi qu’Israël n’avait pas repris l’approvisionnement en eau de Gaza malgré son engagement à le faire. Un responsable israélien a déclaré que de l’eau était fournie à une zone située au sud de l’enclave.

[1/5]Des Palestiniens passent devant des tas d'ordures qui menacent de déclencher une catastrophe environnementale, dans le contexte du conflit israélo-palestinien en cours, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. REUTERS/Mohammed Salem

Au milieu des appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu pour permettre l’arrivée de l’aide, le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, a déclaré qu’il n’y aurait pas de fin au siège sans la liberté des otages israéliens. L’armée israélienne a annoncé lundi que 199 personnes étaient retenues en otage à Gaza.

CRAINTES DE CRISE SANITAIRE

Gaza est l’un des endroits les plus peuplés au monde et, pour l’instant, il n’y a aucune issue. L’Égypte, qui a également une frontière avec l’enclave, a jusqu’à présent résisté aux appels visant à l’ouvrir aux résidents en fuite.

“En raison du grand nombre de personnes à l’intérieur du camp, il n’y a pas d’eau. J’ai donc pensé me porter volontaire, venir avec un pousse-pousse et transporter l’eau des zones éloignées, des zones dangereuses”, a déclaré Mohammad Saqr.

“Maintenant, nous remplissons d’eau salée, je suis prêt à boire de l’eau salée – que pouvons-nous faire d’autre ?” » dit Saqr.

Même avant que le dernier conflit n’éclate et qu’Israël coupe l’approvisionnement en électricité et en eau douce de Gaza, 90 pour cent de l’eau était imbuvable, selon l’Autorité palestinienne de l’eau.

Le seul aquifère du territoire est contaminé par les eaux usées, les produits chimiques, l’eau de mer et les installations de dessalement des quartiers, et leurs robinets publics sont une bouée de sauvetage pour certains des 2,3 millions d’habitants de Gaza.

Même les 10 % de l’eau de la nappe phréatique jugée potable sont souvent mélangés à de l’eau de mauvaise qualité lors de la distribution, ce qui la rend uniquement utile pour le lavage.

De nombreuses familles vivant à Gaza ont choisi de forer des puits privés puisant de l’eau profondément sous terre, et un petit nombre de personnes qui en ont les moyens ont tendance à acheter de l’eau minérale. D’autres achètent de l’eau traitée filtrée moins chère auprès des camions-citernes qui parcourent les rues.

Les déchets s’accumulent également dans les rues et dans les abris pour personnes déplacées, faisant craindre une crise sanitaire.

“Si les déchets continuent de s’accumuler, cela provoquera des maladies et des pandémies”, a déclaré Mohammad Hadhoud, un employé de nettoyage de Khan Younis.

Les médecins se démènent pour aider un nombre croissant de patients, notamment des enfants blessés lors des frappes aériennes, dans des hôpitaux surpeuplés et à court de médicaments et de carburant en raison du blocus. Seuls les cas les plus graves sont opérés, faute de ressources suffisantes, affirment les médecins.

Écrit par Michael Georgy; Montage par Janet Lawrence

