A Gaza, la guerre souterraine entre troupes israéliennes et combattants du Hamas dans les tunnels va commencer

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé avoir atteint la périphérie de la ville de Gaza et sont je m’attends à entrer bientôt dans la ville.

Lorsque cela se produira, les troupes israéliennes entameront une nouvelle phase dangereuse de la campagne militaire contre les combattants du Hamas dans un terrain urbain densément peuplé qui comprend des bâtiments serrés au-dessus du sol et un labyrinthe inquiétant de tunnels en contrebas.

Jusqu’à présent, la campagne israélienne contre le Hamas semble avoir été principalement menée depuis les airs, notamment au moyen de missiles à guidage laser. bombes anti-bunkerqui sont armés d’ogives à pénétration profonde et de fusées à retardement pour leur permettre d’exploser sous terre.

Mais le 29 octobre 2023, l’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient a attaqué des hommes armés du Hamas dans un tunnel et tué Des combattants du Hamas sortis d’un tunnel pour attaquer leurs positions au nord-ouest de Gaza.

Le Hamas a ensuite publié une vidéo de ce qui il semble que ce soit la même attaque du point de vue de l’un de ses combattants, traversant une plage de sable pour frapper les Israéliens.

Et le 5 novembre 2023, Israël a signalé que trois combattants du Hamas est sorti d’un tunnel caché et a tendu une embuscade aux troupes israéliennes derrière ce que ses forces pensaient être les lignes de front.

J’ai étudié la guerre des tunnels pendant mon travail de terrain en Irak, où le groupe État islamique a créé une vaste forteresse souterraine pour défendre la ville de Mossoul. Et j’ai analysé le tunnel souterrain et les égouts des Allemands »Rattenkrieg” ou ” guerre des rats “, menée pour vaincre les Soviétiques dans l’une des plus grandes batailles urbaines de l’histoire, la 1942-43 Bataille de Stalingrad.

Ces batailles historiques, ainsi que d’autres, enseignent une leçon importante : la guerre dans les tunnels a tendance à réduire de nombreux avantages auxquels un attaquant plus fort et plus avancé pourrait autrement s’attendre – et à favoriser les défenseurs cachés sous terre.

Le Hamas prépare un piège souterrain

D’après les reportages, les chercheurs et les sources israéliennes et du Hamas, il semble clair que le Hamas a systématiquement construit une ville souterraine complexe fortifiée par de solides défenses sous Gaza.

Yehia Sinwar, le leader politique du Hamas, a affirmé que le groupe militant avait creusé 310 miles (500 kilomètres) de tunnels sous la bande de Gaza. Les otages de cette guerre et des guerres passées ont a offert des témoignages oculaires sur sa détention dans ce vaste complexe de tunnels souterrains.

L’armée israélienne a un site Internet dédié à ce qu’elle appelle « la ville souterraine de la terreur », sur lequel elle affirme que le Hamas a construit les passages en béton armé avec des matériaux de construction. volé des dons internationaux destiné à aider la population de Gaza. Les Nations Unies ont accusé le Hamas d’avoir volé diverses fournitures humanitaires, mais elles ont également est revenu sur ces allégations.

Israël affirme que de nombreuses entrées des tunnels sont «caché entre les écoles, les mosquées, les hôpitaux et autres bâtiments civils.» En 2014, les forces israéliennes ont même rapporté avoir découvert une entrée de tunnel cachée dans un Machine à laver dans une maison palestinienne.

Des combattants du Hamas auraient bordé les tunnels de rails de transport pour déplacer les roquettes vers des endroits où elles peuvent être lancées depuis des pas de tir dissimulés par des trappes. Les tunneliers du Hamas auraient également construit zones de couchage, puits de ventilation et de réapprovisionnement, installations médicales et centres de commandement. Il existe également des zones de stockage censées contenir de la nourriture en cas de siège, du carburant, des armes et des munitions – et même des zones où fabriquer des fusées. Ce réseau de tunnels avancé serait tous interconnecté par un système téléphonique filaireet gardé par mines et pièges.

Même si seulement certaines de ces affirmations sont vraies, il est clair que le Hamas a construit une formidable forteresse souterraine sous la ville de Gaza qui est censé être un piège pour les Israéliens ainsi qu’un refuge pour le Hamas.

Les plans d’Israël pour vaincre la forteresse-tunnel

Les forces israéliennes ont déjà rencontré ces tunnels.

En 2013, par exemple, Les troupes israéliennes ont découvert un tunnel d’invasion particulièrement grand qui a commencé à près d’un kilomètre à l’intérieur de la frontière de Gaza et avait une profondeur de 72 pieds (22 mètres). Il s’est enfoui sous le mur frontalier et a été détecté à près de 18 mètres sous la surface, à 300 mètres à l’intérieur d’Israël.

En 2014, les troupes israéliennes ont combattu clandestinement lors d’une Invasion terrestre de Gaza pendant 51 jours entrepris de détruire certains tunnels. Durant cette campagne, Les troupes israéliennes ont été surprises par les exigences de la guerre des tunnels, selon une analyse du groupe de réflexion Rand Corporation. Ils j’ai eu du mal à trouvercombattant et détruisant ce qu’ils en sont venus à appeler le «Métro de Gaza.»

Depuis cette expérience, Israël a créé un unité spéciale de guerre des tunnelsconnu sous le nom de Samur, qui se traduit par « belettes » en hébreu, est spécifiquement entraîné pour combattre sous terre.

L’unité Samur travaille depuis des années au développement de capteurs capables détecter les tunnels souterrainspièges et explosifs.

Les troupes ont également développé un radar pénétrant dans le sol identifier les tunnels.

Et lorsqu’ils trouvent un tunnel, ils peuvent détruire ou sceller son entrée avec des armes spécialisées connues sous le nom de «bombes éponges.» Ceux-ci ne contiennent pas d’explosifs mais contiennent plutôt de la mousse à expansion rapide qui durcit comme du béton pour sceller les passages.

L’unité Samur dispose également de chiens militaires spécialement dressés qui peuvent détecter des explosifs dans les tunnels et attaquer les troupes adverses.

Les troupes du corps du tunnel apprennent à opérer robots mobiles équipés de caméras qui peut explorer des tunnels, relayer des images et faire exploser des pièges sans risquer des vies humaines.

Ceux qui sont choisis pour cette unité seraient des soldats capables de tolérer l’environnement oppressant des tunnels. Les conditions dans les passages souterrains seraient «sombre, terrifiant et claustrophobe», avec des « fantômes » sortant de l’obscurité pour attaquer.

Les troupes israéliennes s’entraînent au combat urbain, notamment dans les tunnels, à maquette de ville palestinienne sur une base militaire située dans le désert du Néguev. Ils utilisent également environnements de réalité virtuelle construit à partir de numérisations numériques de tunnels réels découverts lors d’opérations militaires précédentes pour entraîner leurs troupes à la guerre souterraine.

Selon un rapport du 20 octobre 2023, du Congressional Research Serviceil est probable que certaines de ces installations et technologies aient été payées par les contribuables américains, dans le cadre d’un financement militaire américain de 320 millions de dollars destiné à la collaboration américano-israélienne pour « détecter, cartographier et neutraliser les tunnels souterrains qui menacent l’un ou l’autre pays ».

Mais toute cette pratique et cette préparation ne suffiront peut-être pas. Harel Chorev, historien palestinien au Centre Moshe Dayan d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Université de Tel Aviv, a déclaré : «Personne ne sait vraiment ce qu’il y a sous terre. Je ne vois pas les soldats israéliens capables de prendre d’assaut ces tunnels.»

Mais alors que les troupes israéliennes se préparent à plonger dans le cœur densément peuplé de la ville de Gaza dans le but d’occuper la ville en surface, elles finiront probablement par se battre également dans une ville dangereuse en sous-sol.