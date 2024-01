À Gaza, Israël a transformé l’eau en arme de destruction massive

En novembre, un mois seulement après le début de l’assaut israélien contre Gaza, qui dure désormais plus de 100 jours, Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, averti qu’Israël « doit cesser d’utiliser l’eau comme arme de guerre ». « Chaque heure qui passe pendant qu’Israël empêche l’approvisionnement en eau potable dans la bande de Gaza, en violation flagrante du droit international, expose les habitants de Gaza au risque de mourir de soif et de maladies liées au manque d’eau potable », a-t-il imploré. Le nombre de morts résultant du manque d’eau et son impact sur la santé publique, a ajouté Arrojo-Agudo, pourraient dépasser celui des bombardements israéliens eux-mêmes.

Refuser de l’eau à Gaza a été une tactique clé de la guerre depuis le début, avec Israël fermer les tuyaux approvisionnant l’enclave le 7 octobre. Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant annoncé qu’Israël « imposait un siège complet à Gaza ». Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant. Tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence.

La militarisation de l’eau est reconnue dans la politique sud-africaine. accusation — entendu la semaine dernière par la Cour internationale de Justice (CIJ) — que l’attaque israélienne contre Gaza équivaut à un crime de génocide. Cette allégation a également été formulée par d’autres savants et des personnalités des droits de l’homme, dont Craig Mokhiber, ancien directeur du bureau new-yorkais du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dans son lettre de démission en octobre.

Comme le souligne la pétition de l’Afrique du Sud, ce qui s’est produit à Gaza est une intensification des politiques de violence de longue date contre le peuple palestinien. La privation d’eau et la destruction des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement font depuis longtemps partie des efforts israéliens, tant dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie, « pour rendre le processus de vie quotidien et la vie digne plus difficile pour la population civile ». “, en tant que mission d’enquête des Nations Unies déclaré en 2009.

Des Palestiniens marchent avec des bouteilles d’eau distribuées à Rafah, au sud de Gaza, le 12 décembre 2023. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

Les opérations militaires israéliennes passées dans ces deux territoires occupés ont également conduit à la destruction des ressources en eau. Et pendant des décennies, Israël a utilisé captage d’eau déposséder les Palestiniens de leurs terres et de leur mode de vie – ce qui les empêcherait L’agriculture palestinienne en Cisjordanie et pour Palestiniens en Israël. Mais la militarisation de l’eau par Israël dans le cadre de son offensive actuelle sur la bande de Gaza est d’une tout autre ampleur, avec la capacité de provoquer une crise de santé publique sans précédent et des dommages écologiques irréversibles.

Une catastrophe sanitaire et écologique

La dépendance quasi totale de Gaza à l’égard d’Israël pour l’eau et l’énergie la rend particulièrement vulnérable à la militarisation des ressources de base. À propos 30% de l’approvisionnement en eau de Gaza est généralement acheté en Israël, et le reste dépend de l’électricité et du carburant – dont Israël contrôle également l’entrée – pour la purification.

Depuis le début de la guerre, Israël siège renforcé et les bombardements ont provoqué une pénurie massive d’approvisionnement en eau. Le 14 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclaré que la coupure d’électricité signifiait qu’il n’y avait pas assez d’électricité pour faire fonctionner les puits d’eau, les usines de dessalement et d’épuration, ainsi que les services d’assainissement. Il a en outre indiqué que les grèves avaient endommagé six puits d’eau, trois stations de pompage d’eau, un réservoir d’eau et une usine de dessalement desservant plus de 1,1 million de personnes.

L’UNICEF, qui avait ouvert cette usine de dessalement en 2017, déclaré que les gens étaient obligés de boire de l’eau de mer très salée, qui était en outre contaminée par de grandes quantités d’eaux usées non traitées rejetées chaque jour dans la mer. Deux semaines après le début de la guerre, OCHA estimé la consommation d’eau par personne à Gaza – pour la boisson, la cuisine et l’hygiène – est de seulement 3 litres par jour, tandis que ceux qui s’entassent dans les abris de l’ONU avait accès à seulement 1 litre par jour ; Les normes internationales recommandent au moins 15 litres par personne et par jour.

Des Palestiniens remplissent l’eau des canalisations fournies par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 janvier 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Et comme l’eau en bouteille n’est pas disponible et que les grandes usines de dessalement ne fonctionnent pas, OCHA a écrit: « Les gens ont eu recours à la consommation de l’eau extraite des puits agricoles, augmentant ainsi leur exposition aux pesticides et autres produits chimiques, exposant la population à un risque de mort ou d’épidémie de maladies infectieuses. »

Même pendant la « pause humanitaire » de sept jours dans les hostilités fin novembre, lorsque 200 camions d’aide par jour – moins de la moitié du nombre qui arrivait quotidiennement avant la guerre – étaient autorisés à entrer à Gaza, des bouteilles d’eau potable étaient toujours disponibles. pénurie. « Malgré la pause, il n’y a eu pratiquement aucune amélioration de l’accès des habitants du nord à l’eau potable et à des fins domestiques, car la plupart des principales installations de production d’eau sont restées fermées, en raison du manque de carburant et certaines également en raison de dommages. » OCHA noté.

Les conséquences sont vite devenues claires. Fin octobre, un rapport interne du Département d’État américain s’est déclaré préoccupé par le fait que 52 000 femmes enceintes et plus de 30 000 bébés de moins de six mois étaient contraints de boire un mélange potentiellement mortel d’eau polluée par les eaux usées et le sel de la mer. Depuis lors, les Palestiniens de la bande de Gaza ont été gravement affaiblis par faim et maladie endémiquesainsi que les blessures physiques infligées à près de 60 000 personnes et le stress mental des bombardements incessants qui ont pris plus de 23 500 vies. Tout cela rend les Palestiniens de Gaza encore plus vulnérables aux maladies d’origine hydrique.

D’ici fin décembre, comme OMS signalé, plus 1 million Les Palestiniens déplacés réfugiés dans la ville méridionale de Rafah avaient accès en moyenne à une toilette pour 486 personnes, tandis qu’à Gaza, une douche servi une moyenne de 4 500 personnes. Les eaux usées coulent dans les rues et contaminent les tentes érigées à la hâte dans lesquelles vivent désormais des centaines de milliers de personnes dans le sud et le centre de Gaza. Ceux qui ont leurs règles font face difficultés intensesavec des produits menstruels, des toilettes et de l’eau en pénurie.

Des tentes à perte de vue dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, le 9 janvier 2024. (Mohammed Zaanoun)

Une autre tactique inquiétante – et potentiellement durable – qu’Israël a déployée ces dernières semaines est pompage d’eau de mer dans les tunnels de Gaza. L’objectif affiché est de détruire les tunnels et de débusquer les membres du Hamas, mais Le journal de Wall Street signalé que cette action pourrait « également menacer l’approvisionnement en eau de Gaza ».

Bien que l’ampleur de l’opération de pompage reste floue, la communication de l’Afrique du Sud à la CIJ exprime une « extrême préoccupation » quant à cette utilisation particulière de l’eau comme arme offensive, déclarant : « Les experts en environnement ont averti que la stratégie ‘risque de provoquer une catastrophe écologique’ qui laisserait Gaza sans eau potable, dévasterait le peu d’agriculture possible et «ruiner les conditions de vie de tous à Gaza.’»

La communication sud-africaine note également que le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’eau aurait comparé ce plan israélien au mythique « salage » romain des champs de Carthage, qui visait à empêcher la croissance des cultures et à rendre le territoire inhabitable.

Palestiniens dans un camp de l’UNRWA à Rafah après de fortes pluies, dans le sud de la bande de Gaza, le 14 novembre 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

L’accès à l’eau potable est essentiel pour éviter la famine et les maladies, et avec la destruction massive des infrastructures hydrauliques à Gaza – notamment les conduites d’approvisionnement en eau potable, les stations de pompage et les puits – une véritable catastrophe humanitaire est à portée de main. Selon les termes de la pétition sud-africaine adressée à la CIJ : « Ces conditions – délibérément infligées par Israël – sont calculées pour provoquer la destruction du groupe palestinien à Gaza. » En effet, les experts en santé publique sont avertissement qu’un demi-million de personnes – un quart de la population de Gaza – pourraient mourir de maladie d’ici un an.

Faire de l’eau un droit humain

Les militants et les organisations des droits de l’homme doivent s’opposer sans équivoque à la militarisation de l’eau par Israël. En tant que militants du groupe basé aux États-Unis Alliance pour la justice de l’eau en Palestine et 1pour3.orgnous avons vu comment les politiques discriminatoires d’Israël en matière d’eau ont longtemps été utilisées pour contrôle Palestiniens et conduisez-les de leur terre. Pourtant, nous avons également vu comment l’activisme autour de l’eau peut mobiliser des gens sur de nombreux continents pour faire campagne pour la justice.

Prenons l’exemple de Camp de réfugiés d’Aïda, dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie occupée par Israël, où, certains étés, l’eau ne coulait dans ses canalisations que toutes les deux semaines. Comme dans de nombreuses régions de Cisjordanie, les habitants stockent l’eau dans des réservoirs situés sur leurs toits. Lorsqu’elle s’épuise, les coûts montent en flèche et les indignités s’accumulent, tandis que les colons en vue des maisons des réfugiés ne connaissent jamais une telle pénurie d’eau.

Les résidents du camp de réfugiés d’Aida remplissent des bouteilles en plastique avec de l’eau provenant d’un robinet public pour compenser le manque d’accès à l’eau courante dans leurs maisons, le 13 juillet 2012. (Ryan Rodrick Beiler/Activestills)

La reconnaissance de ce problème au niveau communautaire a conduit à la création d’un jardin hydroponique communautaire, à une sensibilisation accrue à la justice environnementale et à des initiatives communautaires de analyse de l’eau auquel ont participé des experts de l’eau de Boston. Les militants de la région de Boston se sont également organisés autour de la justice de l’eau pour mettre fin à une partenariat pour l’eau entre le Massachusetts et Israël.

Alors que la CIJ examine les accusations de génocide contre Israël, nous appelons les spécialistes et les militants de l’eau à envisager de signer cette lettre ouvertequi décrit les politiques discriminatoires d’Israël en matière d’eau au fil des décennies et appelle à la fin de la militarisation de l’eau dans la bande de Gaza.

Nous reconnaissons que…