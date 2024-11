A gagné plus de 12 millions de dollars

Eva Longoria reçoit toujours des chèques plus de 10 ans plus tard grâce à son investissement de 6 millions de dollars dans « John Wick » de 2014, a-t-elle récemment confirmé à Business Insider. Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que Longoria était intervenue discrètement pour combler le déficit de financement de 6 millions de dollars du film moins de 24 heures avant l’arrêt complet de la production. Essentiellement, il n’y aurait pas de franchise « John Wick » sans la contribution de Longoria qui a sauvé le film original.

« C’est exact. D’ailleurs, j’en étais à mes balbutiements », a déclaré Longoria. en parlant de son investissement « John Wick » pour la première fois. « Ma bankroll était toute nouvelle, et c’était beaucoup d’argent, et je me disais : « Alors, comment ça marche ? Je n’en avais aucune idée. J’adorerais dire que j’étais un génie de l’investissement et que je savais et j’ai calculé mon risque. Non, rien de tout ça.

« Un agent, et il n’était même pas mon agent, il m’a appelé et m’a dit : ‘Tu as de l’argent, tu devrais mettre ton argent ici' », a-t-elle poursuivi. « Et je ne savais même pas comment un film était réalisé. Je me suis demandé : « Que voulez-vous dire par financement de déficit ? » Mais quelque chose que j’ai appris, avec le recul, j’aime investir dans les gens. Vous pouvez me dire que vous ouvrez un élevage de poulets, mais si ça vous passionne, que vous avez fait le travail et connaissez le marché, je veux dire, [Chad Stahelski and David Leitch] ont fait leur travail. Ils ont consacré 10 000 heures en tant que cascadeurs et directeurs de deuxième unité ; ils avaient vu tous les mauvais films et savaient comment en faire un bon. C’était ça. Ils étaient indéniablement passionnés et je savais qu’ils allaient créer un produit indéniable.

Lorsqu’on lui a demandé si elle recevait toujours des chèques de son investissement « John Wick », Longoria a répondu : « Oui. Ce qui m’énerve, c’est que je n’étais pas connecté aux autres. C’était une chose ponctuelle. C’était le pari. Mais c’était ma seule erreur, ne pas être attachée à tous les films. »

Le succès de « John Wick » en 2014 a donné naissance à une franchise qui a depuis rapporté 1 milliard de dollars sur quatre films. Bien que Longoria n’ait été impliquée dans aucune des suites, la popularité durable de la franchise maintient l’original de 2014 en rotation constante, de sorte que les chèques continuent d’arriver pour elle. Alors, combien a-t-elle gagné ?

« Vous savez, il faudrait que je vérifie. Plus du double [$6 million]bien sûr », a répondu Longoria.

En tant que héros secret derrière la franchise « John Wick », Longoria a déclaré que c’était toujours amusant de rencontrer les réalisateurs du film ou la star Keanu Reeves à Hollywood.

« [Keanu and I] se sont croisés à cause de sa petite amie, Alexandra. Nous la connaissons grâce à des amis et nous l’avons rencontrée avec Keanu lors d’un événement artistique », se souvient Longoria. « Keanu a dit : ‘J’adorerais t’emmener dîner ; nous devrions fêter nos 10 ans. Nous avons donc porté un toast à « John Wick ».

Rendez-vous sur Site Internet de Business Insider pour lire l’interview de Longoria dans son intégralité.