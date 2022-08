“A gagné la Coupe du monde ?” Les Pakistanais Troll India pour avoir célébré «Too Hard» après la victoire en série contre le Zimbabwe

Le vestiaire indien s’est illuminé après que l’équipe visiteuse ait enregistré un match nul 3-0 contre le Zimbabwe dans son jardin. Malgré le siècle ODI inspirant de Sikandar Raza alors qu’il poursuivait les 290 de l’Inde, l’équipe dirigée par KL Rahul a réussi à remporter le troisième et dernier ODI lundi par 13 points. Le premier siècle ODI de Shubman Gill (130 ans) a volé la vedette alors que le joueur de 22 ans a remporté respectivement les prix du joueur du match et de la série pour son impressionnant affichage avec la batte.

Une victoire est une victoire et l’équipe indienne savait exactement comment célébrer. De plus, l’Inde a enregistré le plus de blanchiments à la chaux en 2022, après l’avoir déjà fait trois fois. Gill, Ishan Kishan, Shikhar Dhawan, Avesh Khan, entre autres, se sont rassemblés dans le vestiaire après le balayage pour secouer une jambe à Kala Chashma alors que des scènes absolues étaient observées.

Des vidéos des célébrations sauvages ont été partagées sur les réseaux sociaux alors que les fans et les téléspectateurs ont pris goût aux talents de danseur uniques de Kishan. Cependant, de nombreux habitants de l’autre côté de la frontière se sont demandé si l’Inde avait remporté la coupe du monde, car il ne s’agissait que d’une série de victoires contre les “vairons”.

Célébration gagnante par l’équipe de l’Inde. pic.twitter.com/ccVQEDppoc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 22 août 2022

Les Pakistanais (y compris de nombreux Indiens) ont peut-être un peu reculé.

Coupe du monde jeet gaye kya ? – Awais Ahmed (@AwaisAhmed56) 22 août 2022

Jalne walo ki aur jala di re in logo ne – Nazma Khan (@khnazma77) 22 août 2022

Ils savent qu’ils ont gagné contre le Zimbabwe ? – kingNothing (@KingNothing2500) 22 août 2022

L’Inde a remporté la coupe du monde – CricCrazy (@CricCrazy__) 22 août 2022

Grimacer – R (@Cricketdose9) 22 août 2022

Mfs pense qu’ils ont gagné la coupe du monde https://t.co/gJc1mkcInL – Percy (@percyyyy_) 22 août 2022

Après avoir battu le Zimbabwe par 13 points 🙂 pic.twitter.com/u3JnobRhdV —Gabbbar (@GabbbarSingh) 22 août 2022

Les personnes qui ne suivent pas le cricket penseraient que l’Inde a remporté la Coupe du monde ffs https://t.co/0eaFGjqHXg – Deena MUFC (@deena0509) 22 août 2022

Les célébrations de l’équipe indienne après la coupe du monde T 20 2021 https://t.co/IXe3xGWYqG – Aliza Chaudhary (@Chaudhar10Aliza) 23 août 2022

Plus tôt, Gill a marqué son premier siècle ODI alors qu’il était le meilleur buteur pour amener l’Inde à 289/8 contre le Zimbabwe aujourd’hui à Harare. L’Inde a choisi de battre en premier et un siècle entre Gill et Ishan Kishan les a mis aux commandes. À un moment donné, ils semblaient prêts pour un total de plus de 300 avant que le Zimbabwe ne riposte pour prendre quelques guichets rapides. Brad Evans a terminé avec 5/54 sur 10 overs – son tout premier fifre au cricket ODI.

Le capitaine indien Rahul avait remporté le tirage au sort et avait choisi de battre en premier pour la première fois de la série de trois matchs.

