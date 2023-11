A été tenu dans l’ignorance sur la nomination du nouveau CIC Heeralal Samariya : Adhir écrit au président | Nouvelles du pouls politique

DANS ce qui pourrait potentiellement aggraver le déficit de confiance entre l’opposition et le Centre, le nomination du commissaire à l’information Heeralal Samariya au poste de commissaire en chef à l’information Lundi a déclenché une querelle politique avec le député du Congrès Adhir Ranjan Chowdhury, membre de l’opposition au sein du comité de sélection de haut niveau dirigé par le Premier ministre, écrivant au président Droupadi Murmu, affirmant qu’il était « totalement tenu dans le noir » au sujet de la sélection.

“C’est avec une extrême tristesse et le cœur lourd que je vous signale que toutes les normes, coutumes et procédures démocratiques ont été abandonnées en matière de sélection du commissaire central à l’information et des commissaires à l’information”, a-t-il écrit, soulignant que le gouvernement ne l’a ni consulté ni informé de la sélection.

Samariya a prêté serment en tant que CIC par Murmu lundi lors d’une cérémonie à laquelle assistaient le vice-président Jagdeep Dhankhar et le Premier ministre Narendra Modi.

S’adressant à The Indian Express, des sources proches de Chowdhury ont déclaré qu’il avait été informé d’une réunion, puis que les dates avaient été modifiées, ce qui l’avait obligé à reprogrammer son calendrier et à reporter son voyage à Calcutta – pour ensuite découvrir que le nom du CIC avait été annoncé et on ne lui avait pas dit.

Conformément à la loi sur le droit à l’information de 2005, le CIC et les IC sont nommés par le président sur recommandation d’un comité dirigé par le Premier ministre et comprenant le chef de l’opposition à Lok Sabha (dans ce cas, le chef du plus grand parti d’opposition). et un ministre de l’Union nommé par le Premier ministre.

Chowdhury a déclaré que des responsables du Département du personnel et de la formation (DoPT) avaient contacté son bureau au cours de la dernière semaine d’octobre pour demander sa disponibilité pour la réunion du comité. Son bureau les a informés qu’il était disponible à Delhi jusqu’au 2 novembre et qu’il devait se rendre au Bengale occidental pour assister à une réunion programmée le 3 novembre.

Chowdhury a cependant reçu une communication du DoPT l’informant que la réunion du comité devait avoir lieu le 3 novembre à 18 heures. Il a ensuite écrit à Jitendra Singh, ministre d’État au ministère du Personnel, des Griefs publics et retraites, l’exhortant à reporter la réunion.

« En ce qui concerne le calendrier de la réunion, mon bureau était continuellement en contact avec les agents concernés du DoPT. Il a été informé en termes très clairs qu’en raison d’une fonction préprogrammée à laquelle je dois assister au Bengale occidental, il ne me serait pas possible d’assister à la réunion selon le calendrier proposé », indique la lettre de Chowdhury datée du 1er novembre.

Il a ajouté : « Il a été demandé que la réunion soit reportée au 1er ou au 2 novembre 2023, ou à 9 heures le 3 novembre 2023, au lieu de 18 heures ce jour-là. Comme je m’engage à assister à la réunion préprogrammée dans la soirée du 3 novembre 2023, je suis dans l’obligation d’exprimer mon incapacité d’assister à la réunion selon le calendrier proposé.

Chowdhury a déclaré que le gouvernement avait toutefois décidé de nommer Samariya au poste de CIC sans même l’en informer.

Contacté, un responsable du DoPT a refusé de commenter.

Dans sa lettre au président, Chowdhury a déclaré que la loi RTI « en accord avec nos normes et traditions démocratiques prévoit que la voix de l’opposition soit également entendue dans le processus de sélection des CIC/IC ».

« Bien que membre du comité de sélection en ma qualité de chef du plus grand parti d’opposition à Lok Sabha, j’ai été totalement tenu dans l’ignorance de la sélection des CIC/IC, lors de la réunion qui s’est tenue à la résidence. du Premier ministre, le 3 novembre 2023. Le fait que quelques heures après la réunion à laquelle seuls le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur étaient présents et le « visage de l’opposition », c’est-à-dire moi, en tant que membre de bonne foi de la sélection Le comité n’était pas présent, les noms des candidats sélectionnés ont été annoncés, notifiés et également assermentés, ce qui indique seulement que l’ensemble de l’exercice de sélection était prédéterminé », a-t-il déclaré.

Affirmant qu’il était « extrêmement désireux et enthousiaste de participer au processus de sélection en assistant à la réunion si celle-ci avait été convoquée à un moment qui aurait convenu à tous les membres », a déclaré Chowdhury, « le processus, tel qu’il s’est déroulé dans un court délai durée, n’est pas propice à votre philosophie et à vos normes démocratiques.

“Malheureusement, alors que l’heure prévue de la réunion de sélection, à 18 heures le 3 novembre 2023, convenait au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur malgré leurs programmes électoraux chargés, mon plaidoyer pour que la réunion se tienne dans la matinée du même jour La réunion du 3 novembre 2023 a été totalement ignorée et tous mes efforts sincères pour assister à la réunion ont échoué », a-t-il déclaré.

Plus flagrant, a-t-il ajouté, était le fait qu’il n’était « même pas informé du résultat de la réunion ».

« Et plus flagrant encore, outre le fait d’avoir été privé de la possibilité de participer à la réunion convoquée dans le cadre du processus de sélection, j’ai reçu ce matin une invitation pour assister à la cérémonie de prestation de serment des candidats nouvellement sélectionnés aux postes de CIC/IC », a-t-il déclaré, et a exhorté le président à « prendre toutes les mesures possibles pour garantir que nos traditions et notre philosophie démocratiques ne continuent pas à se diluer en ne donnant pas à l’opposition la place qui lui revient et légitime de se faire entendre ».

Le poste de CIC est resté vacant après la fin du mandat de YK Sinha le 3 octobre.

Les deux IC qui ont pris leurs fonctions sont Anandi Ramalingam, qui était président et directeur général de Bharat Electronics Ltd, et Vinod Kumar Tiwari, un officier du Service indien des forêts qui occupait le poste de chef de la force et principal conservateur en chef des forêts en tant que chef. du Département des forêts de l’Himachal Pradesh.

La nomination de Sinha au poste de CIC en 2020 a également eu lieu malgré les fortes objections de Chowdhury lors de la réunion du comité. Ancien responsable de l’IAS, Samariya avait occupé le poste de secrétaire au Travail et à l’Emploi. Il a été nommé IC en novembre 2020.