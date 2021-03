La première escrimeuse indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, CA Bhavani Devi mercredi a rappelé qu’elle était si désespérée de se qualifier pour les Jeux de Tokyo qu’elle a participé à des tournois pour améliorer son classement malgré des blessures infirmières. Bhavani s’est qualifié pour les Jeux de Tokyo grâce à la méthode du classement officiel ajusté (AOR). Deux places individuelles étaient à gagner pour la région Asie et Océanie sur la base du classement mondial du 5 avril 2021. Elle est actuellement classée 42e et occupe l’une des deux places disponibles en fonction du classement.

Bhavani, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio 2016, a déclaré qu’elle ne savait pas comment choisir et choisir les tournois et qu’elle avait donc participé à tous. «Comme c’était la première fois pour moi, j’ai mis le double de l’effort. Je ne savais pas si c’était correct de participer à toutes les compétitions ou non. Je ne voulais rien rater », a déclaré Bhavani lors d’une conférence de presse virtuelle. «Alors, j’ai fait de mon mieux et j’ai participé à toutes les compétitions. Même si j’avais des blessures, j’ai essayé de participer à des épreuves. Je voulais le faire pour gagner des points et obtenir mon classement dans la qualification de la zone asiatique. Tous ces sacrifices et efforts de ma part m’ont aidé à réaliser mon rêve », a-t-elle ajouté.

Le joueur de 27 ans de Chennai estime que les escrimeurs indiens devront faire un effort supplémentaire pour rivaliser avec les adversaires européens les plus expérimentés, car le sport est nouveau ici et trouve toujours ses marques. «Je n’ai jamais douté de ma décision concernant ce sport si j’avais de bons ou de mauvais résultats, j’ai donné le meilleur de moi-même. J’ai toujours essayé de m’améliorer et de faire mieux dans les achèvements.

«Parce que l’escrime en Inde est un nouveau sport, elle se développe maintenant, en Italie ou dans tout autre pays où ils pratiquent depuis plus de 100 ans. Donc, pour arriver à ce niveau, nous devons travailler deux fois plus que les autres pays avancés. «Donc, j’ai toujours travaillé très dur comme je faisais trois séances ou je m’entraînais le samedi, c’est pourquoi j’ai pu arriver ici.

«Si j’avais manqué quelque chose à l’entraînement, je n’aurais pas été ici et le soutien des autres parce que nous devions dépenser plus d’argent en escrime car j’ai dû participer à de nombreuses compétitions pour obtenir plus de points», a-t-elle ajouté. Parlant de ses premières difficultés tout en poursuivant le sport, la tireuse au sabre, qui vient d’un milieu humble, a rappelé un incident lorsqu’elle a menti pour rejoindre l’escrime à l’école.

«Ils ont demandé le revenu annuel de mon père et ont dit:« L’escrime est un sport très coûteux, vous ne pourrez pas vous le permettre si vous venez d’une famille pauvre ». Mais j’ai menti et dit quelque chose de plus que ce que mon père gagnait. «Les épées etc. étaient très chères au début, nous avions l’habitude de jouer avec des bâtons de bambou et nous n’utilisions nos épées que pour les compétitions car si nous les cassions, nous ne pourrions pas les acheter car il n’est pas facile de les acheter en Inde. , vous devez l’importer. » Premier tireur indien à remporter l’or lors d’un événement international, Bhavani a évoqué la perception mentale que les gens ont de l’escrime dans le pays.

«L’escrime n’a pas le même respect que les autres sports ici. Ils pensent que l’escrime est très facile, si je gagne une médaille, c’est très facile. Si je perds, ils pensent que nous ne pouvons pas gagner. L’esprit des gens pense toujours au négatif. » Le président de l’Association d’escrime de l’Inde, Rajeev Mehta, qui était également présent à la conférence de presse, a déclaré: «Nous ouvrons 50 académies d’escrime au niveau de l’Inde. Chaque académie aura entre 20 et 30 étudiants. «Au niveau du district, nous ouvrirons également 50 centres. Cet objectif doit être atteint d’ici le 31 mars. Ensuite, nous ouvrirons 70 autres centres au niveau du district. » « Le ministre des Sports nous a demandé de dépenser 20 crore jusqu’au 31 mars. C’est la première fois que l’escrime reçoit autant de soutien du gouvernement », a ajouté Mehta.

