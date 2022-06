À emporter: Trump risquait de provoquer une « crise constitutionnelle »

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier utilise l’audience de jeudi pour montrer la pression que Donald Trump a exercée sur le ministère de la Justice pour installer un loyaliste à la barre qui poursuivrait les fausses allégations de fraude électorale du président de l’époque et arrêterait la certification de l’élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

C’est le dernier récit de la proximité d’une crise constitutionnelle aux États-Unis si les chefs de département n’avaient pas menacé de démissionner et si le titulaire vaincu était en mesure d’orchestrer un plan pour que le gouvernement annule les résultats des élections dans plusieurs États pivots.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., a dirigé l’audience, affirmant que cela montrerait « à quel point nous étions sur le point de tout perdre ».

Quelques points importants à retenir de la cinquième audience de ce mois-ci du comité qui enquête sur les causes de l’insurrection au Capitole le 6 janvier 2021. Le comité a tenté de faire valoir que les efforts de Trump pour inverser sa perte ont entraîné le siège meurtrier après avoir envoyé des partisans au Capitole alors que le Congrès certifiait la victoire de Biden.

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE DE TRUMP DANS LA TOURMENTE

Jour après jour, Trump a fait pression sur les chefs de département pour creuser de fausses allégations de fraude électorale après les élections de novembre 2020.

L’ancien procureur général William Barr avait décrit le tourbillon de fausses théories sur la fraude électorale provenant de l’orbite de Trump comme « wack-a-mole ».

Le ministère a refusé les ouvertures de Trump parce que « nous ne pensions pas qu’elles étaient appropriées », a témoigné Jeffrey Rosen, qui est devenu procureur général par intérim après la démission de Barr.

Les responsables ont déclaré à Trump que les États organisaient leurs propres élections, sans ingérence fédérale. Mais Trump n’a fait qu’appuyer plus fort, bien qu’on lui ait dit à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de fraude.

Fin décembre 2020, Trump a demandé à Rosen ce que Rosen trouvait être une question « particulière » : Connaissez-vous Jeff Clark ?

Trump lorgnait sur Clark pour prendre la relève au département.

___

QUI EST JEFF CLARK ?

Clark dirigeait la division civile qui traitait les affaires environnementales. Il a été présenté à Trump par un membre du Congrès républicain de Pennsylvanie, un chef du groupe conservateur Freedom Caucus de la Chambre.

Clark avait fait circuler une proposition selon laquelle les législatures des États du champ de bataille ne certifieraient pas leurs résultats électoraux. En retenant leurs électeurs pour Biden, les États contestés pourraient soumettre des électeurs suppléants fidèles à Trump.

Les idées de Clark ont ​​alarmé ses collègues, tout comme sa montée soudaine dans l’orbite de Trump en tant que nouveau procureur général par intérim potentiel.

«Cela pourrait bien nous avoir entraînés dans une crise constitutionnelle», a témoigné Richard Donoghue, l’ancien sous-procureur général par intérim.

Lors d’une réunion animée où Trump parlait de l’ascension de Clark avec les autres à la Maison Blanche, Donoghue a fait remarquer que « Jeff Clark n’était même pas compétent pour occuper le poste de procureur général ».

Lorsque Clark a répondu qu’il avait travaillé sur des questions civiles et environnementales compliquées, Donoghue a rétorqué : « Et si vous retourniez à votre bureau et nous vous appellerons en cas de marée noire ?

___

MISSIONS À SIGNER À DES « FAUX ÉLECTEURS »

L’audience a été déclenchée alors que le ministère de la Justice intensifiait sa propre enquête, fouillant la maison de Clark en Virginie cette semaine alors que des agents fédéraux ont également signifié des assignations à comparaître à travers le pays liées au stratagème des alliés de Trump pour créer des ensembles de faux électeurs avec l’intention d’invalider la victoire de Biden .

Le but des perquisitions n’était pas immédiatement clair, mais elles ont eu lieu alors que le comité de la Chambre a fait pression sur le ministère pour qu’il intensifie son enquête.

Parmi les personnes faisant l’objet d’une enquête figurent des responsables républicains dans des États clés, y compris ceux qui travaillent sur les faux électeurs à l’approche du 6 janvier, lorsque le Congrès comptabilisera les résultats des élections.

Le président du Parti républicain de Géorgie, David Shafer, a reçu une assignation à comparaître et le président du Nevada GOP, Michael McDonald, a remis son téléphone aux agents fédéraux mercredi lorsqu’ils l’ont approché devant sa voiture à Las Vegas et ont présenté un mandat. C’est selon des personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à discuter publiquement des développements et ont parlé sous couvert d’anonymat.

___

Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick, Associated Press