À emporter pour Boris Johnson et Carrie Symonds du magasin de ferme le plus chic du Royaume-Uni … pour 12500 £

Boris Johnson et Carrie Symonds ont dîné avec style pendant la pandémie – grâce à un approvisionnement alimentaire secret de 12500 £ fourni par une entreprise appartenant à la famille d’un donateur milliardaire conservateur.

Ils ont fait entrer en contrebande environ 30 boîtes géantes de magasinage et jusqu’à 100 plats préparés d’un magasin d’alimentation biologique de luxe à Downing Street via l’entrée arrière.

Les livraisons proviennent de la société de magasin de ferme biologique Daylesford, propriété de Lady Bamford, épouse du magnat de la construction JCB Lord Bamford, dont la famille a donné des millions au Parti conservateur.

Une grande boîte d’achats hebdomadaires de Daylesford – l’un des magasins d’alimentation les plus chers de Grande-Bretagne, et qui est apprécié par des célébrités telles que Hugh Grant – est livrée à Downing Street le mardi avec un bouquet de fleurs.

Selon le registre des intérêts des communes, Lord Bamford et sa société JCB ont financé M. Johnson à hauteur de 160000 £ en 2019.

En outre, les repas préparés à l’avance sont déposés à l’heure du déjeuner en semaine par le même livreur, préparé par le «chef personnel» de M. Johnson’s Daylesford.

Les livraisons proviennent de la société de magasin de ferme biologique Daylesford, propriété de Lady Bamford, épouse du magnat de la construction JCB Lord Bamford (photographié ensemble), dont la famille a donné des millions au Parti conservateur.

Les paniers sont si lourds que le personnel de Downing Street utilise un grand chariot pour les transporter jusqu’à l’appartement numéro 11 de M. Johnson et Miss Symonds.

Les paniers coûtent environ 250 £ chacun, livraison comprise, pour un total d’environ 7500 £ depuis le début des livraisons il y a près d’un an.

Les repas préparés à l’avance coûtent environ 50 £ pour deux personnes, soit un total de 5 000 £.

La révélation intervient après que le Mail a dit comment Miss Symonds organisait une rénovation du No11 « inspirée » par la décoratrice d’intérieur haut de gamme Lulu Lytle.

Magasin d’alimentation de la croûte supérieure: The Daylesford farmshop and cafe at Brompton Cross à South Kensington

C’est de la nourriture riche: le saumon fumé du magasin à 18 £ … et le houmous au curcuma à 3,50 £

Un membre du personnel de Daylesford a déclaré que les plats cuisinés étaient préparés à la succursale Brompton Cross de Daylesford sur Sloane Avenue à South Kensington par le chef cuisinier de l’entreprise.

Le membre du personnel a déclaré que les livraisons quotidiennes de repas avaient commencé après la rencontre presque fatale du Premier ministre avec Covid en avril dernier.

M. Johnson a promis de perdre du poids et d’améliorer son alimentation, avec l’aide de sa fiancée soucieuse de sa santé, Miss Symonds.

Depuis lors, on pense qu’ils ont reçu des aliments biologiques de Daylesford d’une valeur totale estimée à 12 500 £.

Une option moins chère est disponible dans la cantine de Downing Street, fréquentée par les jeunes fonctionnaires, les ministres et les mandarins, où, grâce à une subvention des contribuables, un déjeuner sain composé de quiche lorraine et de pommes de terre bouillies coûte 5 £.

Les livraisons de Daylesford signifient que contrairement à des millions de Britanniques, M. Johnson et Mlle Symonds n’ont pas eu à faire la queue dans les supermarchés pendant les verrouillages.

Mais dans leur détermination à garder secrète leur «banque alimentaire» haut de gamme, ils ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

Les responsables ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont les boîtes Daylesford contournent les contrôles de sécurité stricts à l’entrée principale de Downing Street.

Les initiés disent qu’il y a eu occasionnellement des « plaintes de l’appartement de Downing Street » lorsque les livraisons sont retardées.

Lady Bamford a un café / magasin dans le Gloucestershire et trois dans les quartiers à la mode de Londres – Brompton Cross près de Sloane Square, Marylebone et Notting Hill.

Elle et son mari vivent sur un domaine de 1500 acres près de Chipping Norton dans les Cotswolds, à 48 km de la maison de campagne privée de M. Johnson à Thame, dans l’Oxfordshire.

Lady Bamford a fondé Daylesford il y a plus de 40 ans, lorsqu’elle a commencé à convertir les terres agricoles de sa famille pour produire des aliments biologiques afin d’améliorer l’alimentation de ses enfants.

Il est maintenant surnommé le magasin de ferme le plus durable – et le plus chic – de Grande-Bretagne et est devenu un exemple loué d’éco-agriculture à travers le monde, un sujet proche du cœur de la militante passionnée de l’environnement Miss Symonds.

La grande majorité des produits de Daylesford sont élevés et cultivés sur des terres biologiques du domaine de Bamford Gloucestershire, qui possède également un spa, une école de cuisine et une crémerie.

La plupart de leur bétail se déplace librement et est nourri de cultures biologiques de la ferme elle-même.

Leur mode de vie sain signifie que certains animaux vivraient deux fois plus longtemps à Daylesford que dans d’autres fermes.

Lady Bamford a reçu l’OBE pour ses «services aux enfants et aux familles».

Selon le registre des intérêts des communes, M. Johnson a reçu deux paniers en avril de l’année dernière par Simon Blagden et Mohammad Chohan.

Il ne dit pas quelle entreprise a fourni les paniers.

Downing Street a déclaré hier soir que le premier ministre avait payé lui-même les factures de Daylesford.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré: « Les coûts de la nourriture pour la consommation personnelle sont pris en charge par Boris Johnson. »

Le porte-parole a refusé de commenter davantage Daylesford et Lord Bamford n’a pas répondu à une demande de commentaire.